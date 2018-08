Olimpiadi, Malagò candida l’Italia per l’edizione del 2026. Milano, Torino o Cortina?

Il numero uno del CONI ha confermato l’intenzione di voler presentare la candidatura congiunta delle tre città per l’edizione invernale del 2026 delle Olimpiadi. Dopo aver perso le occasioni di ospitare i giochi olimpici del 2024 e 2028 che si terranno a Parigi ed a Los Angeles, l’Italia sembra essere tornata in gara per organizzare l’edizione invernale del 2026.

“La commissione ha indicato come strada da seguire la possibilità di una candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino, senza una capofila, per far sì che ci sia una vera candidatura italiana. Abbiamo ottenuto dal Cio la possibilità di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città e abbiamo già ricevuto la disponibilità di Milano e di Cortina. Ora aspettiamo di sapere se c’è anche quella di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara nella storia delle Olimpiadi“, è questo quanto spiegato dal numero uno del Coni al termine della riunione della commissione di valutazione sui Giochi 2026.

È stato dunque lo stesso Giovanni Malagò a confermare l’interesse del CONI ed anche la probabile candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. Effettivamente Malagò aspetta che un aiuto valido in termini di risorse possa arrivare anche dal governo per convincere anche la città di Torino.

Il sindaco Chiara Appendino ha inviato una lettera al Presidente del CONI attraverso la quale ha fatto sapere di essere a disposizione, ma che attende però via libera da parte del governo nazionale. “Prendiamo atto della proposta del Coni. Non abbiamo ancora visto il dossier e su questo ci riserviamo di intervenire. Il governo comunque incontrerà le città candidate e soprattutto verificherà la compatibilità delle linee guida con quelle poste dal Consiglio dei ministri”, ha dichiarato ancora la sindaca di Torino. Ad ogni modo la decisione su quale paese quale paese ospiterà le olimpiadi del 2020 sarà presa dal Cio nel settembre del 2019.