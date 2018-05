Oltre le dimensioni del pene: cosa è fondamentale per le donne

Nel sesso ognuno ha i suoi gusti ma secondo molti luoghi comuni, per raggiungere al 100% la soddisfazione sessuale, c’è bisogno di un uomo che vanti un pene particolarmente grande. Il problema della grandezza è molto sentito dal pubblico maschile che arriva a vivere dei veri e propri complessi nel caso in cui la natura non sia stata generosa. Ad essere considerate importanti sono le dimensioni, la circonferenza, la forma o ancora il colore e, nel caso in cui il proprio organo genitale presenta qualcosa fuori dalla norma, la cosa viene vissuta con vergogna ed imbarazzo. Talvolta si comincia a pensare addirittura di avere delle disfunzioni gravi quando qualcosa va storta durante un rapporto sessuale.

In pochi si chiedono però cosa pensano realmente le donne di fronte al pene e in quali termini ne parlano con le amiche. Il sesso femminile ama l’attività intima tanto quanto gli uomini ma, a dispetto dei luoghi comuni, non sempre desidera di ritrovarsi tra le lenzuola un superdotato.

Loading...

Le donne mettono infatti la circonferenza del pene allo stesso livello della sua lunghezza, considerando perfetto un membro di poco più di 17 cm e con una circonferenza di circa 3 cm, in pratica delle dimensioni nella media. Gli uomini, al contrario, desidererebbero essere tutti degli stalloni, dalle dimensioni davvero eccessive, ignorando le reali esigenze femminili.

Il pene ideale deve essere dunque abbastanza grande da provocare piacere e abbastanza piccolo da non “uccidere”. Secondo il 77% delle donne le dimensioni sono fondamentali per una performance da urlo e di conseguenza per loro è il pene la parte più importante della zona genitale, mentre solo il 22% si accontenta ed afferma che è meglio saperlo usare. Nessuna però ha mostrato particolare passione per i testicoli, considerati solo un “accessorio”, inutili ai fini sessuali. Tutti quelli che dunque si preoccupano troppo per l’estetica delle proprie parti intime farebbero meglio a stare più sereni: soddisfare una donna a letto è molto più semplice di quanto si possa pensare, basta metterci impegno e passione.