Oltre ogni orrore: sta per partorire e chiede alla sua amica di farle quella cosa. “Una cosa mai vista prima”, le prime comprensibili parole della polizia. No comment

La polizia ha definito questo terribile episodio “un completo disprezzo per il valore della vita umana”. Questa madre incinta avrebbe preteso da una amica di aiutarla ad iniettarsi una dose di eroina e metanfetamina proprio mentre stava partorendo. Ci troviamo nel New Hampshire e questa donna, Felicia Farruggia, di 29 anni, era in “pieno travaglio e stava dando alla luce un bambino” in una casa su Elmwood Avenue, spiegano gli inquirenti. Tuttavia, si è rifiutata di permettere a chiunque di chiamare il 911 (il numero di emergenza negli USA) per chiedere aiuto, fino a quando non ha avuto la consapevolezza che la dose le fosse stata somministrata. Nella vicenda è coinvolta anche una sua amica, Rihanna Frenette, di 37 anni, la donna a cui Felicia avrebbe chiesto di iniettarle eroina e metanfetamine, secondo gli investigatori.

La 29enne ha dato alla luce un bambino pochi minuti prima che un’ambulanza arrivasse a prelevarla a casa sua per trasferirla, insieme al piccolo neonato, al Concord Hospital, dove è rimasta per diversi giorni. Il figlio ora è stato dato in custodia allo Stato del New Hampshire. Secondo la CBS Boston, la donna avrebbe avuto già altri figli, tutti già dati in adozione. Le due donne sono state poi arrestate con l’accusa di condotta imprudente.

“Fortunatamente nessuno è morto, ma quel bambino e sua madre hanno rischiato tantissimo – ha detto il tenente Sean Ford a U.S. News & World Report. Quando le è stato chiesto il motivo per cui ha dato la droga alla Farruggia, soprattutto in un momento così cruciale, Frenette ha semplicemente risposto che lei è una persona molto caritatevole. Un episodio veramente terribile, che ha messo seriamente a rischio la vita di un bambino innocente, fortunatamente sfuggito al peggio.