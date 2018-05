Omeopatia, i medici ribadiscono: “Non ha basi scientifiche, è un placebo”

Da tanto tempo ormai si parla di omeopatia e purtroppo si tratta di un argomento piuttosto discusso. L’ultimo responso è quello diffuso della federazione degli ordini dei medici secondo cui l’omeopatia non avrebbe alcuna base scientifica e gli effetti riportati dalle persone che la utilizzano, sono dovute con buona probabilità ad un effetto placebo. Come abbiamo visto, è questo quanto si legge in una scheda informativa della Federazione degli Ordini dei Medici dove viene spiegato che diversi studi hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene dei miglioramento delle guarigioni grazie ai rimedi omeopatici. Sempre nello stesso documento si legge che Nella migliore delle ipotesi, gli effetti dell’omeopatia sono molto simili a quelli che si ottengono con delle sostanze inerti.

“ALLO stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca scientifica”, è questo quanto si legge sul sito della Federazione che unisce tutti gli ordini dei medici italiani e si tratta di una posizione piuttosto netta nei confronti della omeopatia che è destinata sicuramente a far scottare e altre polemiche, Da parte di chi prescrive e chi utilizza questa disciplina che ricordiamo è stata inventata nell’Ottocento dal medico tedesco Samuel Hahnemann e che nel tempo così come al giorno d’oggi è piuttosto seguita da molti italiani e praticata da tantissimi dottori.

“Sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non esistono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca scientifica”, scrive il dottor Salvo Di Grazia, autore del documento. Come abbiamo detto, Dunque, secondo la Federazione degli ordini dei medici, i risultati dell’ omeopatia potrebbero essere dovuti all’effetto Placebo, un effetto particolarmente conosciuto da tempo e che ha una base neurofisiologica piuttosto nota e la quale funziona anche sugli animali e sui bambini, ma il suo utilizzo in terapia sembra eticamente discutibile ed anche oggetto di dibattito. Per chi non lo sapesse, l’effetto placebo indica il miglioramento delle condizioni di un paziente che ha dimostrato parecchia fiducia nel potere curante di un determinato farmaco, che in realtà però risulta essere privo di quei principi attivi che sono specifici per curare quella specifica malattia.

“In Italia l’omeopatia può essere praticata solo da medici chirurghi abilitati alla professione. Questa norma non intende attribuire una base scientifica a questa pratica, ma solo garantire da una parte il diritto alla libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e dall’altro un uso integrativo e limitato alla cura di disturbi poco gravi e autolimitanti, evitando il rischio di ritardare una diagnosi più seria o che il paziente stesso sia sottratto a cure di provata efficacia”, è questo quanto si legge ancora nella scheda.

Il prodotto omeopatico infatti non è un farmaco, e non può essere chiamato tale da nessuno, perché non è efficace per curare alcuna malattia, non è integrativo né alternativo ai trattamenti di provata efficacia scientifica, e non ha nessun effetto terapeutico sui pazienti che lo assumono. Tali preparati sono semplicemente inefficaci, poiché, non contenendo il principio attivo terapeutico, non sono in grado di influenzare o interferire, né positivamente né negativamente, con il decorso delle comuni malattie, mentre agiscono soltanto soltanto come un fattore di suggestione psicologica, detto “effetto placebo”, sulle persone che il assumono, quelle che non credono e non hanno fiducia nella medicina ufficiale o che considerano i farmaci alla pari della chimica inquinante.

Non esiste alcuna patologia, nemmeno la più banale, in cui sia provata l’efficacia dell’omeopatia, che non dovrebbe mai essere usata per trattare malattie acute o croniche serie, che non dovrebbe mai essere considerata una medicina alternativa od integrativa, perché della medicina non ne possiede la dignità, l’utilità e nemmeno la grandiosità della scienza.

Il Comitato Nazionale di Bioetica ha imposto da anni il divieto di usare il termine “medicinale” o “farmaco” sull’etichettatura dei prodotti omeopatici, obbligando a sostituirlo con il termine “preparato”, e per maggiore trasparenza dell’informazione ha preteso che fosse aggiunta la frase: “Preparato di efficacia non convalidata scientificamente e senza indicazioni terapeutiche approvate”. Più chiaro di così si muore.

Eppure una morte c’è stata in questi giorni, ma quella morte non è stata causata dai prodotti omeopatici assunti, che non hanno avuto alcun effetto positivo o negativo, e sono stati quindi quindi innocui come l’acqua fresca, ma per la mancata assunzione dei farmaci speciflci, quelli veri e riconosciuti scientificamente, in grado di stroncare sul nascere una qualunque qualunque infezione batterica, banale o seria che fosse.

Entro il 30 giugno 2017 le aziende produttrici di preparati omeopatici che non avranno presentato all’Aifa la documentazione necessaria per ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei loro prodotti, vedranno questi stessi ritirati dal mercato entro dodici mesi. Rispetto ai farmaci veri infatti, si tratta di una procedura semplificata, perché, non richiedendo alcuna dimostrazione di efficacia, in quanto non considerati farmaci, si va a verificare solo la la loro sicurezza in caso di assunzione.

I preparati omeopatici presenti sul mercato non sono stati approvati da nessuna autorità regolatoria, e finora è stata sufficiente per venderli una semplice notifica al ministero della Salute, perché non sono considerati dalla comunità scientifica internazionale dei rimedi terapeutici, e la loro validità non è mai stata dimostrata dai molteplici esperimenti chimici e di ricerca eseguiti in tutto il mondo.

Gli studi condotti in base ai principi della scienza medica ne hanno viceversa dimostrato l’inefficacia, anzi, il ricorso ai prodotti omeopatici è stato dichiarato potenzialmente pericoloso per la salute, nella misura in cui può spingere i malati ad abbandonare o ritardare terapie mediche di comprovata efficacia. Il “principio di similitudine del farmaco” (similia similibus curantur), fondamento base della omeopatia, è un concetto privo di fondamento scientifico, secondo il quale il rimedio appropriato per una determinata malattia sarebbe dato da quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi simili a quelli osservati nella persona malata. E tale sostanza, definita “principio omeopatico”, viene somministrata al malato in una quantità fortemente diluita in dosi infinitesimali, impossibili da individuare con le più complicate e sensibili analisi molecolari, e dinamizzata nella modalità definita dagli omeopati come “potenza” del prodotto, che di potenziale ha certificato solo l’effetto placebo.

Per l’insieme di queste ragioni l’omeopatia è considerata dalla scienza come una pseudoscienza, con nessuna prova od evidenza chimica, biologica e farmacologica, ed i suoi prodotti risultano semplicemente composti dall’eccipiente usato per la diluizione, ovvero da acqua, zucchero ed amido, miscelati in diverse soluzioni a caro prezzo, e senza alcuna potenzialità di azione, nemmeno quella idratante.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’omeopatia non è una cura, non è terapeutica e non apporta alcun beneficio, ed il rischio di curarsi con tale soluzione è molto grave per i pazienti affetti da patologie serie e soprattutto progressive.

Come è accaduto purtroppo nel caso del piccolo Francesco, che è morto per essere stato trattato esclusivamente con l’omeopatia, ed i cui organi sono stati generosamente donati per il trapianto in tre piccoli pazienti affetti da gravi patologie. Perché degli organi di Francesco è stato possibile trapiantare soltanto i due reni ed il suo fegato, poiché non è stato trovato in Italia ed in Europa un ospite compatibile, dal punto di vista immunologico, per i suoi polmoni e soprattutto per il suo cuore.

L’incidente è avvenuto giovedì sulla pista Go kart di Ferriera ad Avigliana e i genitori hanno autorizzato anche in questo caso l’espianto degli organi. Gli organi del piccolo sono stati donati ad altri tre bimbi. I familiari di Francesco, la cui morte ha suscitato una marea di polemiche sulla medicina omeopatica “sono estremamente provati”.

“Siamo riusciti a rispettare la volontà dei genitori – dice all’Ansa la coordinatrice del Centro Regionale Trapianti Francesca De Pace -“. Ma anche i genitori di Francesco, che hanno altri due figli minori, potrebbero essere indagati. E’ morto a 7 anni per le conseguenze di un’otite curata per due settimane con farmaci omeopatici. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Il bambino, in cura da un medico omeopata negli ultimi tre anni, era stato curato con rimedi omeopatici senza ricorrere a cura antibiotica. Non ancora disposta l’autopsia per capire tempi e modalità del decadimento clinico del bambino. Al telefono c’è l’omeopata Massimiliano Mecozzi e sta parlando con Mirko Volpi, medico del pronto soccorso dell’ospedale di Cagli. Decesso per morte cerebrale. Salesi’ di Ancona, e diffuso alle 12:50. Il piccolo è entrato in coma irreversibile e i dottori hanno solo potuto constatare la morte cerebrale nel pomeriggio di domenica. Arrivato in ospedale il 24 maggio scorso, il piccolo Francesco, dopo 15 giorni con terapie omeopatiche, è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico da parte dei sanitari dell’Ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona.

Ma non è andata così per il piccolo di Cagli, in provincia di Pesaro, che quindici giorni fa ha iniziato ad avere dolore alle orecchie, ma i genitori non si sono rivolti al pediatra curante ma ad un medico omeopata che seguiva il bimbo dalla sua nascita. La Nazione riporta quindi le sue parole, nelle quali chiarisce, relativamente alle materie allo studio nell’istituto stesso, che si tratta di terapie integrate ma non sostitutive, cosa poi approfondita ancora di più nelle parole che il quotidiano riporta. Francesco però peggiorava, e la notte del 23 maggio, quando ha perso conoscenza, i genitori lo hanno portato nell’ospedale di Urbino, dove una Tac ha rivelato gravi danni al cervello. I medici hanno disposto un’operazione urgente ma al momento non ci sono garanzie sulla sopravvivenza del paziente. Oggi il bimbo è morto.

Il piccolo Francesco non ce l’ha fatta. L’omeopatia, ovvero la pseudo-scienza che rifiuta le cure con i farmaci favorendo cure alternative, non è mai stata accettata in ambito medico in quanto i suoi benefici non sono scientificamente dimostrati.

L’idea che ci sia una qualche prova scientifica che acqua e zucchero possano davvero “rafforzare il sistema immunitario” non è nuova, e spesso i genitori che hanno una posizione critica sulle vaccinazioni, spesso credono anche nell’efficacia dell’omeopatia. Se ne è andato così il piccolo Francesco, 7 anni, curato per 15 giorni con l’omeopatia per un’otite bilaterale che avrebbe richiesto una terapia antibiotica tempestiva. Bene che si introducano obblighi e si riprendano gli iscritti agli ordini che causano allarmismo, ma senza “vaccinare” anche i mezzi d’informazione contro le teorie pseudoscientifiche ci saranno sempre troppi individui senza scrupoli che mettono a repentaglio la salute degli altri per soldi e fama personale.

I genitori di Francesco hanno autorizzato l’espianto degli organi: i reni e il fegato sono già stati trapiantati e hanno donato la vita a tre bambini. Rosera Falasconi, ma al dottor Mecozzi, che avrebbe visitato il piccolo in due occasioni, consigliando ai familiari una terapia a base di preparati omeopatici. Ne abbiamo parlato con Riccardo Rinaldi, medico chirurgo, omeopata presso il Centro Sa.Mo di Roma, agopuntore ed esperto in terapia del dolore. E ilfatto che in galera ci sono andati fior fiori di scienziati che sono stati perseguitati solo per invidie professionali, ci rattrista e spaventa.

Le cure omeopatiche sono valse a nulla e la malattia è degenerata fino a interessare il cervello del piccolo, che da Urbino – alle 4 di notte – è stato portato all’ospedale Salesi di Ancona, dove il neurochirurgo ha disposto la profilassi antibiotica. Tra una settimana si capirà se l’infezione è regredita o se sarà necessario un intervento chirurgico.

1) L’otite media acuta ( OMA ) è caratterizzata da insorgenza improvvisa e breve durata. E’ presente una flogosi acuta della membrana timpanica, accompagnata da effusione all’interno del cavo timpanico. Sono concomitanti uno o più sintomi di infezione acuta: otalgia, febbre, irritabilità, anoressia, vomito. Esiste il fischio di complicanze suppurative endocraniche e talora è possibile una cronicizzazione della patologia.

2) L’otite media ricorrente (OMAR) è caratterizzata da episodi recidivanti (>3 in 6 mesi ). Tra gli intervalli può persistere il versamento.

3) L’otite media secretoria (OMS) è caratterizzata dalla presenza di effusione endotimpanica in assenza di perforazione della membrana timpanica e di segni e sintomi di infiammazione acuta. Può definirsi anche otite media cronica quando la persistenza dell’effusione supera le 8-12 settimane.

INCIDENZA L’incidenza è estremamente elevata: un recente studio condotto negli Stati Uniti dal gruppo di Boston ha dimostrato che quasi il 90% dei bambini presenta almeno un episodio di OMA entro il terzo anno di vita, mentre circa il 50% presenta almeno tre episodi.

EPIDEMIOLOGIA Tra i fattori epidemiologici più importanti va sottolineata la stagionalità.: la stragrande maggioranza delle forme di OMA è preceduta da un’infezione virale delle alte vie respiratorie e di conseguenza l’OMA ha un picco di comparsa nel periodo autunno-inverno.

PATOGENESI La patogenesi dell’otite media è strettamente correlata a due fattori: la struttura della tuba di Eustachio e la presenza di agenti patogeni nel rinofaringe. Nel bambino infatti la tuba di Eustachio è, rispetto all’adulto, più orizzontale (l’inclinazione è di soli 100), di diametro inferiore e più corta. Ciò condiziona un maggior coinvolgimento della tuba in tutti i processi infiammatori a carico del naso e del rinofaringe, con più facile risalita delle secrezioni dal rinofaringe verso il cavo timpanico e più difficile drenaggio dell’effusione

DIAGNOSI La diagnosi dell’otite media acuta si basa fondamentalmente sull’utilizzo dell’otoscopio. Infatti l’anamnesì è per la patologia auricolare poco contributiva perché in una considerevole proporzione di bambini, specie nei primi anni di vita la sintomatologia è sflhmata o aspecifica o del tutto assente. In particolare, l’otalgia può mancare in circa il 25% dei bambini di età inferiore ai 2 anni. Inoltre, quando presente, può non essere riferibile ad un’infiammazione dell’orecchio medio ma ad una patologia dell’orecchio esterno o addirittura ad un coinvolgimento dell’articolazione temporomandibolare, dei denti o del faringe.

La corretta esecuzione dell’esame otoscopico presuppone che il bambino sia posizionato in modo corretto: ciò è determinante sia per poter visualizzare in modo ottimale il condotto auricolare sia per impedire che il soggetto possa compiere bruschi movimenti durante la procedura e possa conseguentemente provare dolore. Inoltre, per rendere ottimale la visione della membrana timpanica, è necessario cercare di ridurre le naturali curvature del condotto. Per fare ciò è necessario esercitare una trazione sul padiglione auricolare che porti a rettilineizzare il canale stesso. Nel lattante la trazione deve essere fatta sul lobulo, tirando verso il basso mentre nel bambino più grande, analogamente all’adulto, la trazione deve essere esercitata sulla parte superiore del padiglione, tirando verso l’alto.

L’ispezione della membrana timpanica è volta a valutare sei diverse caratteristiche : integrità, posizione, colore, trasparenza, luminosità, mobilità. Per avere riferimenti spaziali fissi si è convenuto di suddividere la membrana timpanica in 4 quadranti (antero-superiore, antero-inferiore, postero-superiore, postero-inferiore ) che si ottengono prolungando il manico del martello sino alla parete inferiore del condotto auricolare e tracciando una linea perpendicolare a questa linea, che passi attraverso l’umbus. La membrana timpanica normale è ntegra, un poco concava verso l’esterno e separa il condotto auricolare dalla cavità dell’orecchio medio in cui è contenuta la catena degli ossicini. Il manico del martello è ben evidente ma non prominente. Il colore èuniformemente bianco-perlaceo e la trasparenza tale da permettere di intravedere le strutture dell’orecchio medio. La luminosità del timpano e legata all’integrità dell’epitelio di superficie ed è indicata dalla presenza del triangolo luminoso, determinato dalla riflessione della luce di illuminazione proveniente dall’otoscopio, situato nel quadrante anteroinferiore. La mobilità è la caratteristica più specifica e sensibile nell’identificare la presenza di effusione endotimpanica: la membrana timpanica normale, infatti si muove liberamente se sottoposta a modificazioni pressorie in senso positivo o negativo dirette sulla sua superficie. L ‘otite media acuta in fase iniziale è di difficile identificazione:assolutamente necessario che la membrana timpanica venga visualizzata nella sua interezza. Infatti i rilievi patologici sono presenti di solito solo nel quadrante postero-superiore (che appare iperemico e lievemente estroflesso) che può essere facilmente sottovalutato. Il triangolo luminoso è ben evidente, a dimostrazione del fatto che la sua presenza non può essere considerata sinonimo di “normalità” della membrana timpanica. In fase conclamata la diagnosi di otite media acuta è agevole: la membrana timpanica appare fortemente iperemica, con una sfumatura giallastra, opaca, con una superficie distrofica e intensamente estroflessa. La risposta alla pressione esercitata con l’otoscopio pneumatico è nulla: la membrana è immobile per la presenza dell’essudato che colma la cavità timpanica.

EZIOLOGIA I batteri sono gli agenti eziologici di oltre l’80% delle otiti medie acute. Nei bambini di superiore alle 6 settimane, ed in modo uniforme fino all’età scolare, lo Streptococcus pneumoniae, l’Haemophilus influenzae e la Branhamella catarrhalis sono i germi più frequentemente responsabili ( complessivamente 50-80% dei casi). Solo tre sierotipi di Streptococcus pneumoniae sono in causa, mentre l’Haemophilus influenzae è nel 90% dei casi non tipizzabile. I virus hanno un ruolo importante nell’innescare il processo flogistico a carico della tuba di Eustachio ma un ruolo modesto nel mantenere autonomamente l’infezione a livello dell’orecchio medio.

L’OTITE MEDIA CRONICA L’otite media cronica è stata individuata come la causa del Suo problema auricolare. La presenza o meno dei sintomi è in relazione al fatto che la malattia è in fase attiva o meno, da un eventuale interessamento dell’osso mastoideo e dalla presenza o meno di una perforazione timpanica. Da ciò ne può conseguire un’otorrea (fuoriuscita di materiale dall’orecchio anche male odorante), una ipoacusia (diminuizione dell’udito), degli acufeni (ronzii, fischi, pulsazioni), vertigini, dolori e raramente paralisi del nervo facciale.

FUNZIONI DELL’ORECCHIO NORMALE L’orecchio viene diviso in 3 parti: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno. Ogni parte ha la sua funzione. Le onde sonore vengono convogliate dall’orecchio esterno ed attraverso il condotto uditivo esterno giungono alla membrana timpanica che trasmette le vibrazioni ai 3 ossicini presenti nell’orecchio medio (martello, incudine e staffa). Attraverso la coclea (orecchio interno) le vibrazioni vengono trasformate in impulsi elettrici che tramite il nervo acustico raggiungono il cervello.

IPOACUSIA (PERDITA DELL’UDITO) Esistono diversi tipi di sordità; se il problema riguarda l’orecchio esterno e/o l’orecchio medio si parla di sordità trasmissiva, se, invece, il problema riguarda l’orecchio interno si parla di sordità di percezione (neurosensoriale). Quando la lesione interessa sia l’orecchio medio che quello interno si può avere una sordità mista.

INFEZIONI DELL’ORECCHIO MEDIO Qualsiasi malattia che interessi la membrana timpanica o gli ossicini può causare una perdita uditiva se interferisce con i meccanismi di trasmissione del suono. La perdita uditiva può essere una conseguenza di una perforazione della membrana timpanica o di una distruzione parziale o totale della catena ossiculare. In seguito ad una infezione dell’orecchio la membrana timpanica può perforarsi; tale perforazione si può chiudere anche spontaneamente, ma se questo non avviene potrebbe subentrare una perdita uditiva, spesso associata a dei rumori ed ad un’otorrea costante o intermittente.

COLESTEATOMA Una particolare forma di otite cronica è il colesteatoma, che consiste in una cisti di pelle desquamata che si accumula nell’orecchio medio e nell’osso situato posteriormente ad esso (mastoide). Tale cisti se non asportata continua ad ingrandirsi distruggendo tutte le strutture circostanti. I primi ad essere interessati sono solitamente gli ossicini, ma col tempo possono essere coinvolti l’orecchio interno, il nervo facciale con successiva paralisi facciale, con rischi potenziali di perdita totale dell’udito, vertigini invalidanti (fistole dei canali semicircolari, meningite ed ascesso cerebrale (interruzione del tegmen timpani e propagazione dell’infezione al cervello. In caso di colesteatoma il trattamento medico fornisce un miglioramento solo temporaneo della malattia, che per essere completamente risolta va rimossa chirurgicamente. Di fronte ad un caso di colesteatoma il primo obiettivo dell’intervento chirurgico è quello di ottenere un orecchio sano ed asciutto, mentre passa in secondo piano il problema uditivo.

PRECAUZIONI In presenza di un’otite media cronica semplice o di un colesteatoma va evitata assolutamente l’introduzione di acqua nel condotto uditivo esterno, in quanto questo comporta frequentemente l’instaurarsi od il riacutizzarsi di un processo infettivo. In caso di raffreddori bisogna soffiare il naso, lentamente ed una narice per volta, per evitare il propagarsi dell’infezione all’orecchio medio tramite la tuba di Eustachio. Le secrezioni auricolari devono essere asciugate spesso e le gocce auricolari devono essere applicate secondo prescrizione medica.

TRATTAMENTO MEDICO Il trattamento medico spesso è in grado di far regredire temporaneamente l’otorrea. Tale trattamento consiste principalmente nella pulizia accurata dell’orecchio (aspirazione delle secrezioni e lavaggi con soluzione alcoolica di acido borico al 2%) ed a volte nell’applicazione locale di gocce auricolari a base di antibiotici. Raramente sarà necessario assumere antibiotici per via orale od intramuscolare.

TRATTAMENTO CHIRURGICO Per tanti anni il trattamento chirurgico dell’otite cronica è stato rivolto soprattutto al controllo ed alla prevenzione delle possibili complicanze. Attualmente il progredire delle tecniche ha reso possibile, nella maggior parte dei casi, anche la ricostruzione del meccanismo uditivo. Tale chirurgia, generalmente, viene eseguita presso il nostro Centro, in anestesia locale; tranne che nei bambini o in casi particolari.

In alcuni casi è possibile intervenire attraverso il condotto uditivo esterno, più frequentemente è necessario praticare un’incisione cutanea a livello del solco retroauricolare. Per la riparazione della membrana timpanica la nostra preferenza va ad un tessuto prelevato dal paziente stesso (fascia del muscolo temporale) attraverso la stessa incisione chirurgica. Gli ossicini erosi possono essere rimodellati ed usati per la ricostruzione della catena ossiculare; quando completamente assenti od inutilizzabili vanno sostituiti da protesi o da cartilagine. Talvolta, per evitare la formazione di tessuto cicatriziale, può essere lasciata una lamina di materiale plastico (Silastic) all’interno dell’orecchio. In alcuni casi si rende necessario eseguire l’intervento in 2 tempi, a distanza di 6-12 mesi l’uno dall’altro. Nel corso del primo tempo solitamente si rimuove la malattia e si ricostruisce la membrana timpanica, mentre durante il secondo si controlla che non siano rimasti residui di patologia e si provvede alla ricostruzione della catena ossiculare. Spesso tra i 2 tempi si può verificare un ulteriore peggioramento uditivo dovuto alla completa assenza della catena ossiculare. In genere questi interventi richiedono 2-3 giorni di ricovero e 7-10 giorni di convalescenza. La guarigione avviene nella maggior parte dei casi in 6-8 settimane. Il miglioramento uditivo definitivo è solitamente valutabile 2-3 mesi dopo l’intervento.

MIRINGOPLASTICA (RICOSTRUZIONE DELLA MEMBRANA TIMPANICA) Nei casi di otiti ricorrenti o di traumi, la perforazione della membrana timpanica può non rimarginarsi completamente; ne consegue, pertanto, un’ipoacusia di grado variabile nonostante la catena ossiculare intatta. La miringoplastica consiste nella ricostruzione della sola membrana timpanica con il duplice scopo di proteggere l’orecchio medio dall’ambiente esterno e di recuperare la sordità di trasmissione. Nella maggior parte dei casi gli interventi possono essere eseguiti in anestesia locale. In alcuni casi è possibile intervenire attraverso il condotto uditivo esterno, più frequentemente è necessario praticare un’incisione cutanea a livello del solco retroauricolare. Per la riparazione della membrana timpanica la nostra preferenza va ad un tessuto prelevato dal paziente stesso (fascia del muscolo temporale) attraverso la stessa incisione chirurgica.

TIMPANOPLASTICA Nella timpanoplastica oltre a riparare la membrana timpanica viene ricostruita anche la catena degli ossicini, danneggiata dalla malattia. Può essere necessaria l’apertura della mastoide. Ne esistono 2 tipi principali, la timpanoplastica chiusa e la timpanoplastica aperta. Nella TIMPANOPLASTICA CHIUSA viene rispettata l’anatomia dell’orecchio medio, aprendo la mastoide ma lasciando integra la parete posteriore del condotto uditivo esterno. Richiede quasi sempre l’esecuzione di 2 tempi chirurgici. Le indicazioni per questo tipo di tecnica sono: otite colesteatomatosa nei bambini e nei pazienti che presentano una mastoide molto pneumatizzata, presenza di colesteatoma mesotimpanico, colesteatomi che hanno causato solo una minima erosione epitimpanico.

Nella TIMPANOPLASTICA APERTA invece la parete posteriore del condotto uditivo esterno viene abbattuta, creando così una sola cavità comprendente condotto uditivo e mastoide e ricostruendo un piccolo orecchio medio. Per garantire una sufficiente areazione di tale cavità è necessario allargare anche l’orifizio esterno del condotto (plastica della conca) (vedi figure). Viene utilizzata quasi esclusivamente nei casi di colesteatoma, in quanto garantisce una maggior sicurezza nei riguardi delle recidive. Anche con questa tecnica, a volte, risulta necessario eseguire 2 tempi chirurgici a distanza di 6-12 mesi l’uno dall’altro. Nel corso del primo tempo solitamente si rimuove la malattia e si ricostruisce la membrana timpanica, mentre durante il secondo si controlla che non siano rimasti residui di patologia e si provvede alla ricostruzione della catena ossiculare. Spesso tra i 2 tempi si può verificare un ulteriore peggioramento uditivo dovuto alla completa assenza della catena.

OBLITERAZIONE DELL’ORECCHIO MEDIO Nei casi con sordità totale preoperatoria e con diffusione massiva del colesteatoma alla rocca petrosa, l’exeresi della patologia può essere seguita da una completa obliterazione e chiusura dell’orecchio, in modo che questo non dia più alcun problema nel futuro. Come materiale di obliterazione è usato un pezzetto di grasso addominale.

RISCHI CHIRURGICI 1.Infezione: il 5% dei pazienti potrebbe avere dei problemi infettivi dopo l’intervento con una eventuale riperforazione del neotimpano. 2. Perforazione: in circa il 5% dei casi. 3. Peggioramento dell’udito: si verifica nell’1-2% dei casi. In casi rarissimi si può avere una sordità totale definitiva dal lato operato. 4. Vertigini: comuni i primi giorni, raramente di lunga durata. 5. Acufeni: un loro peggioramento è possibile in circa l’1% dei casi. L’intervento non offre alcuna garanzia riguardo la loro scomparsa! 6. Paralisi di metà faccia: talvolta è indotta dall’anestetico locale e regredisce in alcune ore. Si verifica raramente a distanza dell’intervento per un edema del nervo facciale e regredisce con terapia medica. Estremamente rara la possibilità di un danneggiamento chirurgico del nervo. 7. Disturbi del gusto: comuni nei primi 2 mesi, di solito scompaiono spontaneamente. 8. Ematoma. 9. Pericondrite: in rarissimi casi un’infezione dei tessuti cartilaginei può causare malformazioni del padiglione auricolare. Se l’intervento richiede un’apertura della mastoide, complicanze rarissime sono la fuoriuscita di liquido cerebrale, la meningite e l’ascesso cerebrale.

DISTURBI POSTOPERATORI • Sensazione di liquido nell’orecchio: frequentissima i primi giorni. • Disturbi del gusto e secchezza della bocca: possono manifestarsi per alcune settimane dopo l’intervento. In una piccolissima percentuale di casi possono restare per sempre. • Ronzii o rumori nell’orecchio interessato: se presenti prima dell’intervento potrebbero non scomparire. Se l’udito dovesse peggiorare, il ronzio può persistere o peggiorare. • Perdita di sensibilità del padiglione: frequente in caso di incisione retroauricolare; può durare fino a 4-6 mesi. • Dolori durante la masticazione: frequenti quando è necessario modellare la parete anteriore del condotto. Scompaiono spontaneamente in 1-2 mesi.

PRECAUZIONI POSTOPERATORIE L’unica importante precauzione dopo l’intervento consiste nell’evitare di far entrare acqua nel condotto uditivo. È anche consigliabile soffiare il naso delicatamente, starnutire a bocca aperta e non guidare l’auto per 3-4 giorni. Non esistono controindicazioni per viaggiare in auto, treno od aereo.

CONSIDERAZIONI GENERALI Se nel Suo caso l’intervento non è urgente, è consigliabile eseguire controlli periodici soprattutto se si ha dell’otorrea. Se dovesse insorgere del dolore in zona auricolare, un’aumentata secrezione, vertigini o paresi facciale, bisogna contattare immediatamente il medico. È buona norma informare il chirurgo di malattie preesistenti o in corso di trattamento, onde valutare un eventuale nesso patologico e concordare il trattamento terapeutico più idoneo.

E’ben nota la posizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri espressa con la delibera di Temi del 2002 che, includendo alcune pratiche non convenzionali all’interno dell’atto medico, intese innanzitutto disegnare un confine di responsabilità a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle competenze del medico, garante della qualità e sicurezza delle proprie prestazioni professionali. Oggi, nella medesima linea, si deve ribadire che i più elevati parametri culturali della società, la forte domanda di qualità di vita e di nuovi modelli di benessere determinano l’esigenza di governare le nuove criticità e i differenti codici valoriali che il Sistema Salute nella sua complessità esprime. L’impegno che ci viene chiesto, quindi, è di essere in grado di decodificare una realtà sanitaria che negli ultimi decenni appare completamente mutata che aumenta e non riduce i profili di responsabilità tecnico-professionali, etici e civili della nostra Professione. Prima di ogni cosa ci compete, infatti, contemperare la forte domanda sociale di nuovo “benessere” con il rigore del metodo scientifico, cardine della Medicina ufficiale, quale patrimonio di conoscenza irrinunciabile ma capace di dialogo e confronto. Il tutto all’interno di modelli operativi e funzionali che devono restare fondati sulla centralità del paziente e su una relazione fiduciaria forte e consapevole con il suo medico che garantisca l’accesso a trattamenti scientificamente consolidati. Dunque la responsabilità è l’elemento fondante dell’esercizio delle nostre professioni, non delegabile, scientemente e coscientemente assunto dal professionista e offerto al paziente, una preziosa ed irrinunciabile garanzia ai suoi diritti e alla tutela della salute. In questo senso è oggi una sfida da vivere, una delle tante che la medicina deve affrontare ma all’interno di una rete di valori di giustizia, di beneficialità, di rispetto dell’autodeterminazione che costituisce, ormai, l’asse deontologico portante del nostro moderno esercizio professionale. Sull’esercizio medico non convenzionale la FNOMCeO proseguirà nel suo percorso di responsabilità che individua nella definizione di adeguati parametri formativi uno dei pilastri fondanti per il legittimo esercizio di queste pratiche. L’individuazione e la formalizzazione di qualificati standard qualitativi didattico professionali non è, dunque, un attacco all’esercizio non convenzionale ma un indispensabile strumento di garanzia a tutela della sicurezza delle prestazioni offerte. Da ciò ai cittadini potrà derivare trasparenza, chiarezza di informazioni, consapevolezza riguardo alle prospettive ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche; il tutto fondato sul principio di un consenso libero ed informato e di un’etica della responsabilità. Mi pare vada in questa direzione l’iniziativa editoriale “Guida all’Omeopatia” che illustra con obiettività le caratteristiche metodologiche dell’omeopatia. Un’iniziativa quella della SIOMI, che vuole aprire una strada di dialogo e di confronto nell’ ottica del trasparente rapporto tra medico e paziente.

I rimedi omeopatici – al di là di ogni diatriba sulla loro efficacia – sono classificati dalla legge come farmaci, sono resi disponibili come tali nel circuito terapeutico e recitano quindi un ruolo incontestabile nei percorsi di terapia dei molti cittadini che scelgono di avvalersene. È da questa realtà di fatto che, secondo me, ogni professionista della salute pienamente consapevole del suo ruolo dovrebbe partire per costruire un corretto rapporto con i pazienti che scelgono di curarsi con questi prodotti. Costoro, a prendere per buone le statistiche, hanno infatti un atteggiamento mediamente più “attivo” e di maggiore consapevolezza nei confronti della salute e della sua gestione e, sempre nella media, hanno un rapporto più aperto, mediato e dialogante con i professionisti sanitari, il medico prima e il farmacista poi. Per dirlo in altre parole, chi si rivolge all’omeopatia è in genere un paziente avvertito, informato e particolarmente esigente. Ne consegue che una corretta relazione di cura con questi pazienti, al netto di ogni opinione personale del professionista sanitario sulla pratica terapeutica, potrà esistere soltanto se sorretta da una preparazione professionale adeguata e costantemente aggiornata. Ben venga, dunque, l’iniziativa con la quale la Siomi, la Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, ha inteso dare vita a questa agile ma esaustiva “Guida all’omeopatia”, che si propone come utile strumento nella pratica professionale quotidiana non solo del medico, ma anche del farmacista. Se è vero, come è vero, che la prestazione professionale del professionista del farmaco, lungi dall’esaurirsi nella semplice consegna di un prodotto, si realizza anche e soprattutto in quel prezioso bene immateriale rappresentato dal corredo di informazioni, rassicurazioni, consigli e indicazioni che viene fornito a ogni cliente-paziente, non v’è alcun dubbio che in questo volume – concepito e realizzato con criteri di apprezzabile obiettività – il farmacista possa trovare un alleato davvero prezioso, anche in ragione della sua facilità di consultazione. Un’iniziativa editoriale opportuna, dunque, quella della Siomi, soprattutto in tempi nei quali il fenomeno del “meticciamento terapeutico” (la tendenza, cioè, a rivolgersi senza pregiudizi tanto alla medicina classica quanto ad altre discipline terapeutiche, omeopatia su tutte) interessa numeri crescenti di cittadini e rappresenta una nuova sfida professionale per i medici e i farmacisti.

L’aspetto più interessante dell’omeopatia risiede nel duplice approccio, scientifico e umano, aperto tanto allo sviluppo scientifico e alla tecnica quanto all’ascolto della persona malata. Questa conoscenza scientifica si unisce all’ascolto e all’osservazione minuziosa del paziente nella sua specificità. In particolare per la Pediatria la medicina omeopatica sta riscuotendo, in quest’ultimo decennio, continui riconoscimenti, e questo perchè essa sfrutta le potenzialità dell’organismo, in maniera dolce e progressiva, per guarirlo dalle varie malattie. La medicina omeopatica interviene in modo rispettoso e innocuo per l’organismo e poichè tiene in grande considerazione il rapporto tra genitori e figli, concepito come la fonte primaria del benessere infantile, molte volte favorisce entrambi contemporaneamente, così da porre le basi per uno sviluppo felice e salutare. In definitiva, “Similia similibus curantur” il concetto filosofico di Samuel Hahnemann sul quale si fonda la medicina omeopatica, al di là delle controversie che ne legittimano o meno la reale efficacia, è molto più di un’interessante ed affascinante teoria, che in molti casi, tra l’altro, è stata suffragata dai fatti, da risultati tangibili, anche se in altri casi, è stata messa più volte in discussione. Giunge quanto mai utile e tempestiva la proposta della SIOMI, la Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, che ha realizzato questa “Guida all’omeopatia” con l’intento di creare uno strumento pratico e di facile consultazione, nel rispetto del rigore e dell’attendibilità bibliografica, a favore della chiarezza e dell’approfondimento medico nella pratica quotidiana. Pur tuttavia, richiamare ad un maggior spirito critico vale per la medicina alternativa, ma anche per quella ufficiale; la salute è il bene più prezioso di cui l’uomo dispone ed è doveroso occuparsene, cercando di capire il più possibile cosa si muove attorno. Distinguere la magia o la ciarlataneria da ciò che è ancorato a solide basi scientifiche non è facile, ma è necessario se si ha a cuore la salute dei pazienti.

Da sempre la figura del medico è stata affascinata dalla conoscenza del corpo e delle sue malattie. Il connubio medicina filosofia ha accompagnato per secoli il cammino della scienza. In questa ricerca olistica della figura del paziente si colloca l’interesse di molti medici di medicina generale in molti paesi del mondo,ed anche in Italia vi è una sensibilizzazione ed una richiesta crescente da parte della popolazione per accedere a questo tipo di cure. Nei Paesi in cui le statistiche sono disponibili, la medicina non convenzionale viene utilizzata dal 20% al 50% della popolazione e la sua popolarità cresce con il passare del tempo. In diversi Paesi della Comunità Europea queste medicine trovano, talora, spazio nelle prestazioni dei servizi sanitari pubblici, nel sistema della formazione del personale sanitario, e soprattutto nel mercato sanitario privato. Condividiamo pienamente la posizione di alcune Regioni e fra le prime la Regione Toscana di un crescente interesse per la conoscenza e lo sviluppo delle MNC, considerate come tecniche idonee a proporre una visione di benessere complessivamente inteso, a favorire il cambiamento di stili di vita dannosi alla salute, a sviluppare una cultura della prevenzione e dell’autocura. In tale contesto si è ritenuto necessario monitorare il ricorso alle medicine non convenzionali da parte della popolazione toscana. La recente riconversione dell’Ospedale di Pitigliano (Grosseto) a centro per la pratica delle MNC fa parte di questo sforzo, tenendo conto che da uno studio su un gruppo di colleghi toscani, molti ritengono che le pratiche alternative siano utili ed efficaci, le consigliano e/o le praticano e sono favorevoli ad una loro erogazione da parte del sistema sanitario nazionale. In conclusione un grande interesse ,curiosità scientifica,cautela per la pratica di alcune ben definite MNC (l’agopuntura, la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia, l’omeopatia e l’omotossicologia), affidate a professionisti medici certificati con obiettivi sicuramente misurabili nei risultati e un rifiuto per pratiche sulfuree.

Molte sono oggigiorno le persone che per curare le loro malattie si rivolgono a medici che applicano le medicine complementari e conseguentemente hanno cominciato a pensare di utilizzare le cure e le terapie proposte da omeopatia piuttosto che fitoterapia o agopuntura anche per i propri animali. Così, come accade anche per la medicina che si rivolge alla specie umana, la medicina veterinaria si trova sempre più spesso a “vedere” come arricchimento delle proprie potenzialità le medicine complementari o non convenzionali come proposto dalla vecchia terminologia. Molte sono le scuole di formazione post laurea che preparano i medici veterinari alla conoscenza di queste per noi nuove, ma nei fatti antichissime, medicine e di conseguenza sono ormai numerosi coloro che le utilizzano riuscendo così ad integrare la medicina allopatica. Grande iniziativa è quindi questo testo, prodotto e pubblicato da SIOMI, che si prefigge di essere una guida semplice e di facile consultazione ma esaustiva nei contenuti per tutto il mondo delle professioni della sanità, medici, farmacisti e medici veterinari. Mi auguro che la medicina complementare veterinaria possa, anche grazie a questa guida, manifestare in maniera sempre più forte la scientificità di cui si deve permeare in modo che l’utente, il proprietario dell’animale, e il paziente, cane, gatto o cavallo che sia, abbiano sempre a confrontarsi con persone preparate che rivolgono il loro interesse alla salute, nel significato più ampio che questo termine ha (non dimentichiamo che spesso l’operato del medico veterinario è di fondamentale importanza per la salute pubblica).

L’omeopatia nacque alla fine del 1700 per merito del medico, fisico, chimico, e linguista Christian Friederich Samuel Hahnemann. In un momento in cui i comuni trattamenti medici comprendevano salassi e veleni, Hahnemann s’interessò a sviluppare una medicina meno aggressiva. Il suo pensiero si sviluppò a seguito della lettura di un testo sulle erbe, leggendo gli effetti della China (Cinchona) utilizzata per la cura della malaria. Egli ingerì alcune “dramme di China di buona qualità”(4) e osservò su se stesso lo sviluppo di sintomi del tutto simili a quelli patiti dai malati di malaria. Tali sintomi regredirono spontaneamente sospendendo l’assunzione della China. Questa esperienza indusse Hahnemann a considerare che una sostanza potesse curare sintomi identici a quelli che poteva produrre. Questo concetto, che rappresenta il principio fondante dell’omeopatia, si chiama “principio di similitudine” o “like cure like”. Il principio di similitudine era noto fin dai tempi di Ippocrate, il quale aveva notato, per esempio, che episodi di vomito ricorrente potevano essere trattati con basse dosi di sostanze ad attività emetica (ad es., Helleborus niger). Hahnemann aggiunse a questo principio due elementi ulteriori. Una volta preparata una soluzione del medicinale omeopatico, egli ipotizzò che la sua efficacia aumentasse attraverso la dinamizzazione della soluzione. Tale dinamizzazione era ottenuta applicando a ogni diluizione successiva del medicinale un numero prestabilito di succussioni (agitazioni longitudinali). Altra fondamentale “svolta” di Hahnemann rispetto al riduzionismo della medicina del suo tempo fu il considerare il malato in una visione globale e non soltanto dai sintomi della sua malattia. Questo è un aspetto basilare della medicina omeopatica.

I medicinali omeopatici sono venduti prevalentemente sotto forma di granuli o globuli composti da un supporto di saccarosio e lattosio imbevuto della sostanza medicinale. Un tubo granuli contiene da 75 a 140 granuli secondo l’azienda produttrice. Il medicinale si assume, nella diluizione indicata dal medico, lasciando disciogliere sotto la lingua il numero dei granuli prescritti. È buona norma versare i granuli nel tappino senza toccarli con le mani. Un tubo-dose globuli contiene da 200 a 400 globuli di dimensioni più piccole rispetto ai granuli. L’intero contenuto di questo tubo deve essere direttamente vuotato in bocca, dove è lasciato disciogliere sotto la lingua. Le dosi globuli offrono una maggiore superficie di assorbimento del medicinale omeopatico. Sono abitualmente prescritte nelle malattie acute o quando la terapia non preveda un’assunzione quotidiana del medicinale. In pediatria, in particolar modo nel caso di lattanti o bambini piccoli, si può sciogliere il medicinale in un dito di acqua naturale e somministrare a cucchiaini. Esistono in commercio altre forme farmaceutiche, come colliri, gocce, sciroppi, supposte e fiale bevibili. Le gocce sono costituite da soluzioni in alcool al 30%. Un’altra formulazione farmaceutica è costituita dai cosiddetti estemporanei o magistrali omeopatici. Si tratta di formule composte da due o più medicinali mescolati in parti uguali (ana parti) preparate in maniera estemporanea, su specifica indicazione del medico omeopata. I medicinali omeopatici sono dispensabili senza obbligo di ricetta medica con l’eccezione della preparazione degli estemporanei. Poiché il medicinale omeopatico unitario cura l’individuo affetto dalla malattia e non la malattia come tale, la prescrizione del farmaco è altamente personalizzata e dovuta al giudizio del medico, in relazione alle caratteristiche del singolo paziente. Le principali indicazioni di ciascun medicinale omeopatico sono riportate nelle Materie Mediche omeopatiche.

Esistono in commercio in tutto il mondo preparati composti da più medicinali omeopatici, registrati come specialità OTC, SOP. Si tratta di formule predeterminate dai produttori e consigliate per la cura sintomatica di molte patologie. In alcuni paesi europei, come per esempio in Francia e in Belgio, queste formulazioni riportano l’indicazione terapeutica e la posologia. In Italia il medicinale omeopatico è stato registrato con la qualifica di “medicinale omeopatico e pertanto privo di indicazioni terapeutiche riconosciute”. Per questo motivo sulle confezioni non è possibile riportare alcuna indicazione terapeutica, posologica o precauzioni d’uso. La scadenza dei medicinali omeopatici è stabilita per legge ed è fissata a cinque anni. Più breve è la scadenza per una formulazione estemporanea, da un minimo di sei mesi a un anno. I costi dei medicinali e delle visite omeopatiche possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi. In Italia alcune assicurazioni malattie rimborsano sia le visite omeopatiche sia il costo dei medicinali.

CONCETTI GENERALI La Medicina Convenzionale, dall’inizio degli anni ’90, ha adottato come paradigma i concetti dell’Evidence Based Medicine (EBM) o Medicina Basata sull’Evidenza, che prevede alla base dei comportamenti medici indicazioni provate con un metodo scientifico convenzionalmente ritenuto valido. E’ diffusa l’opinione che le CAM (Medicine Complementari e Alternative), e tra esse l’Omeopatia, non abbiano i requisiti di scientificità fissati dall’EBM. La Medicina Convenzionale peraltro sta rivalutando negli ultimi anni utilità e limiti dell’EBM e gli stessi RCT, ritenuti il Gold Standard per la dimostrazione dell’efficacia di un dato trattamento terapeutico, non sono in grado di dimostrare l’efficacia e cioè la reale utilità terapeutica al di fuori del campo sperimentale.

Va inoltre rilevato che l’obiettivo terapeutico delle medicine complementari in genere, e dell’Omeopatia in particolare, è il conseguimento dello stato di salute desiderato dal paziente inteso in ogni suo aspetto (benessere e qualità della vita). Pertanto i parametri da considerare per la valutazione della loro efficacia sono in parte differenti da quelli utilizzati dalla Medicina Classica . In linea generale, quando si voglia analizzare la questione della ricerca scientifica in Omeopatia, occorre tenere presente due aspetti rilevanti:

1. La procedura di studio dei medicinali omeopatici è di tipo sperimentale (sperimentazione patogenetica) – La medicina omeopatica ha fin dalle sue origini un’impostazione sperimentale. Infatti, tutte le sostanze utilizzate in terapia sono state sperimentate sull’uomo sano e il loro potere terapeutico è stato verificato sull’ammalato. La procedura d’indagine fu standardizzata dallo stesso Hahnemann il quale si preoccupò anche di valutare l’effetto del placebo.

2. La metodologia scientifica vigente si applica con difficoltà all’Omeopatia – L’applicazione all’Omeopatia degli studi clinici controllati Randomizzati (RCT), considerati il “gold standard” per la ricerca clinica, richiede la risoluzione di alcuni problemi:

Accettazione da parte del paziente – Poiché i pazienti che scelgono l’omeopatia pagano questo sistema di cura, accettano malvolentieri la possibilità di essere trattati con il placebo e non con il rimedio attivo. Problemi etici – L’atteggiamento da parte dei comitati di bioetica è in genere sfavorevole nei confronti di studi sulle CAM, ritenendoli pregiudizialmente scorretti sulla base dell’ipotetica inefficacia anche del trattamento attivo. Problemi metodologici – L’omeopatia per motivi di metodologia è lontana dal prevedere l’impiego dello stesso rimedio in gruppi di pazienti affetti dalla stessa sintomatologia, poiché questo comporterebbe l’assenza dell’individualizzazione della terapia, operazione possibile soltanto con quadri clinici eccezionalmente monomorfi. Problemi economici – La mancanza di possibilità di brevetto sul mercato del farmaco per i rimedi omeopatici unitari scoraggia l’impegno delle aziende nello sviluppare protocolli di ricerca clinica. Non va infine dimenticato che il fatturato mondiale del mercato delle aziende omeopatiche ha dimensioni notevolmente ridotte rispetto a quello della medicina convenzionale, rappresentando soltanto l’1% del fatturato totale.

LE PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLA SCIENTIFICITÀ DELL’OMEOPATIA Come rilevato in precedenza, le principali obiezioni rivolte all’omeopatia riguardano la plausibilità fisico-chimica di questo sistema di cura. Vengono di seguito esposte le evidenze disponibili come risposta a tali obiezioni. Le osservazioni riguardano tre argomenti: il principio della diluizione; il principio del simile; la verifica dell’effetto terapeutico. Il Principio della Diluizione Come già detto, i medicinali omeopatici sono ottenuti diluendo soluzioni di sostanze appartenenti al mondo animale, vegetale o minerale. Con tale procedura dopo un certo numero di diluizioni non è più prevedibile una quantità dosabile della sostanza di partenza. Per il sistema delle diluizioni hahnemanniane questo avviene dopo la 12a diluizione centesimale. Poiché una mole (M) di una qualsiasi sostanza per definizione contiene 6,023 x 1023 atomi, molecole o ioni, una soluzione di concentrazione inferiore a 10-24 M (che corrisponde alla 12CH) non può contenere materia. Esistono studi illustrati qui di seguito, che pare dimostrino (con prove dirette, indirette e cliniche) la persistenza di attività di soluzioni ultradiluite.

Prove dirette – Alcuni ricercatori hanno sviluppato modelli di valutazione dell’attività delle diluizioni infinitesimali. Tra questi lavori meritano attenzione gli studi di Demangeat e di Rey . Il primo dimostrò che le diluizioni spinte di Silicio conservano attività rilevabile con tecniche di Risonanza Magnetica, il secondo, più recentemente, con tecnica di termoluminescenza, che lo spettro del ghiaccio puro è diverso da quello del ghiaccio ottenuto da soluzioni saline diluite a livelli ultramolecolari. Prove indirette – Metodologie indirette sono state applicate per valutare gli effetti biologici delle diluizioni infinitesimali su strutture cellulari. Poitevin ha dimostrato come una diluizione 9CH di Apis mellifica, medicinale ottenuto dalla macerazione in alcool di api intere, sia in grado di inibire la degranulazione dei basofili provocata da siero anti IgE . Adottando un modello sperimentale simile, vari gruppi di ricerca europei, coordinati da Madeleine Ennis, hanno ottenuto lo stesso effetto inibente la degranulazione con diluizioni di Istamina comprese tra la 7CH e la 14CH . Prove cliniche – Esistono numerosi studi clinici che dimostrano gli effetti terapeutici di farmaci contenenti principi attivi a diluizione infinitesimale. Tra gli studi più noti, perché accolti su riviste internazionali di elevato prestigio e particolarmente significativi, sono da ricordare quelli compiuti dal gruppo di David Relly che, dal 1987, ha pubblicato alcuni lavori sull’efficacia di diluizioni alla 30CH di allergeni nel controllo della sintomatologia in pazienti con allergie respiratorie, asma e rinite allergica. Stessa validità nei lavori della Jacobs nel trattamento delle diarree infantili .

Il Principio del Simile Come già illustrato in precedenza, il principio di similitudine è il principio ispiratore del pensiero di Samuel Hahnemann. Esso afferma che i sintomi provocati da una sostanza somministrata in dosi ponderali a un soggetto sano (fase sperimentale), possono essere curati somministrando la stessa sostanza in dosi infinitesimali (fase terapeutica). Prove della validità del “Principio del Simile” – L’affermazione del “similia similibus curentur” ha trovato nel tempo riscontri dalla farmacologia, dalla tossicologia e, per quanto concerne l’omeopatia, nella pratica clinica quotidiana di numerosi medici e soprattutto in studi di ricerca sia di base che clinica.

Il “Simile” in farmacologia e in tossicologia – Arndt e Schulz enunciarono circa un secolo fa la legge di “inversione degli effetti” che porta il loro nome e che stabilisce che “uno stimolo debole accelera modestamente l’attività vitale, uno stimolo d’intensità media la incrementa, uno forte la deprime, uno molto forte la arresta”. L’applicabilità della legge di Arndt-Shultz è dimostrata dal rilevante numero di lavori pubblicati sull’argomento e dal fatto che essa rappresenta anche il modello alla base dell’ormesi, termine con il quale s’indica il fenomeno del comportamento stimolante di una sostanza a basse dosi e della sua capacità inibitrice o addirittura tossica ad alte dosi. Il fatto che tale proprietà sia stata accertata come caratteristica di oltre 4000 sostanze diverse ha portato a suggerire l’esistenza di un fenomeno generale riguardante la reattività degli organismi viventi e non di una curiosità episodica. Per esempio, basse dosi di un carcinogenetico, la diossina, riducono i tumori nei ratti, basse dosi di un erbicida, il fosfone, determinano un aumento significativo della crescita delle piante.

La legge di Arndt-Schulz scomparve dai testi di farmacologia negli anni 30 del secolo scorso perché faceva presupporre un modello farmacologico che non prevedesse un andamento lineare dose di farmaco/risposta dell’organismo. In aggiunta essa forniva una base sperimentale di supporto dell’Omeopatia. Dobbiamo precisare che gli esperimenti fino ad oggi riportati riguardano soluzioni con concentrazione di qualche ordine di grandezza superiore a quello comunemente utilizzato per i medicinali omeopatici. In aggiunta, l’andamento dose/risposta atteso dall’ormesi è significativamente diverso da quello teorizzato dalla medicina omeopatica. Ciò nonostante entrambe le teorie rilevano come l’utilizzazione di certe sostanze a basse dosi possa avere un effetto di stimolo sugli organismi viventi.

Il principio dell’ormesi è ampiamente condivisibile da un punto di vista immunologico come risposta adattativa di un sistema multicellulare a una perturbazione esterna. Da un punto di vista scientifico tale risposta corrisponde al principio di azione e reazione, nel senso che un sistema in stato di equilibrio reagisce sempre in modo da opporsi a una perturbazione esterna. In altre parole, se perturbato, il sistema reagisce aumentando le proprie difese per prepararsi alla successiva perturbazione. A livello cellulare questo avviene stimolando numerosi meccanismi quali la produzione di ATP che permette una cinetica più veloce di molti processi biologici. Con questa chiave di lettura è abbastanza ragionevole supporre che l’assunzione di un medicinale omeopatico provochi l’iperattività del sistema genetico di difesa dell’organismo.

Nonostante il concetto di ormesi sia stato spesso ignorato a livello farmacologico come fenomeno generale, esistono numerosi dati sperimentali in letteratura che documentano tale comportamento. In questi casi i farmacologi sono soliti indicare il fenomeno come effetto paradosso ed esempi di ormesi sono citati in tutti i testi di farmacologia. Le ricerche iniziali sull’efficacia della penicillina mostravano che l’antibiotico a basse dosi favoriva il diffondersi dell’infezione. Nello stesso modo alcuni antistaminici e neurolettici mostrano un andamento non lineare dose/risposta. Per finire, l’effetto antiaggregante dell’aspirina scompare con la diluizione per diventare aggregante piastrinico a basse dosi . Da questi dati ci appare evidente che i pilastri portanti della farmacologia sviluppati nel ventesimo secolo dovrebbero essere ampiamente riconsiderati. Il “Simile” in terapia omeopatica – Dopo le prime esperienze di Hahnemann che sperimentò su se stesso la China, utilizzata nella terapia delle febbri malariche, ottenendo un quadro di sintomi sovrapponibile a quello dei pazienti nei quali la China era usata terapeuticamente, il principio del Simile è stato verificato nella sperimentazione di tutte le sostanze utilizzate poi come medicinali omeopatici. L’applicabilità del principio di similitudine è dimostrata in alcuni RCT .

Verifica dell’effetto terapeutico del medicinale omeopatico Le critiche riguardanti il possibile effetto terapeutico del medicinale omeopatico sono particolarmente enfatizzate dai detrattori della medicina omeopatica, i quali sostengono che non esiste la dimostrazione di come una sostanza diluita in modo infinitesimale possa avere effetti terapeutici. Non è ignorabile che il problema dell’incompleta conoscenza del meccanismo d’azione esista anche nell’impiego di molti farmaci cosiddetti convenzionali (per es., le Ig somministrate per endovena in alcune malattie autoimmuni, l’immunoterapia specifica delle allergopatie respiratorie, la stessa Aspirina, etc.) per i quali non è ancora del tutto chiaro il meccanismo d’azione. Nel tentativo di spiegare l’azione di diluizioni ultramolecolari delle sostanze (compatibili con quelle utilizzate in Omeopatia) si sono prodotti lavori scientifici e teorie che implicano sia la cosiddetta “memoria dell’acqua” che fenomeni di fluttuazione, che modelli che vanno sotto il nome di “domini di coerenza elettromagnetica”. A oggi, sull’argomento, non vi sono dati definitivamente accettati. E’ nostra opinione che sarebbe opportuno compiere studi differenziati per indagare l’effetto di diluizioni molecolari e di quelle ultramolecolari dei medicinali omeopatici. A fine 2007 risultano nella banca dati Medline oltre 2500 lavori sull’omeopatia, tra i quali diverse metanalisi. Nelle Tabelle 3 e 4 sono riassunti alcuni risultati di questi lavori.

I l trattamento omeopatico non è in grado di promuovere alcun tipo di effetto terapeutico in situazioni cliniche in cui non sia possibile avviare un naturale processo di guarigione. Per tale ragione non può essere utilizzato per riparare funzioni perdute come quella del sistema nervoso, per ripristinare ormoni mancanti o per patologie per le quali è richiesto un intervento chirurgico inderogabile. Come trattamento palliativo, può contribuire a migliorare le condizioni di vita in molte patologie (per es., danni da chemioterapici) . In linea generale l’Omeopatia può essere utilizzata per la cura di malattie sia acute che croniche nei casi seguenti: il medico non ritiene soddisfacente altri trattamenti presi in considerazione; il medico e/o il paziente vogliono ridurre l’uso di farmaci per trattamenti a lungo termine e/o vogliono verificare alternative terapeutiche a trattamenti ritenuti troppo invasivi rispetto alle garanzie di efficacia terapeutica; il paziente non può utilizzare farmaci convenzionali per intolleranze, allergie, gravi effetti collaterali, etc. il paziente, adeguatamente informato su rischi e benefici, lo richiede come trattamento preferenziale. Il campo di applicazione della medicina omeopatica è, secondo l’esperienza dei medici omeopati, coerente con quanto dichiarato dai pazienti che la utilizzano sia nelle inchieste Doxa 1999 e 2004 (1, 2) che nell’indagine riferita esclusivamente alla popolazione pediatrica (cfr. Tab. 6) (4). Nell’indagine ISTAT pubblicata nel 2007 (3) il 71.3% dei pazienti che hanno utilizzato l’omeopatia si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti mentre il 21.9% riferisce benefici solo parziali.

Effetti avversi della terapia omeopatica registrati in trial clinici riguardavano principalmente aggravamenti momentanei dei sintomi in corso di cura o la comparsa di effetti transitori e di lieve entità: cefalea, astenia, eruzioni cutanee, vertigini, diarrea (29). Anche la FDA, dopo aver valutato i dati concernenti l’ipotesi di effetti avversi dovuti ai medicinali omeopatici, conclude che tali medicinali non possono causare effetti avversi a causa della loro alta diluizione . Per certo anche nelle diluizioni molecolari (inferiori alla 12CH) la concentrazione di molecole della sostanza di origine è così scarsa da non poter causare effetti tossici. L’ingestione accidentale di un intero tubo di granuli di un qualunque medicinale omeopatico non comporta l’adozione di alcuna procedura antiveleno. Quando si vogliano valutare gli effetti avversi di un medicinale omeopatico, occorre distinguere tra rischi diretti (attribuibili al medicinale in sé) e rischi indiretti (da attribuire a errori di scelta terapeutica da parte dell’operatore.) Senza dubbio i maggiori rischi associati alla terapia omeopatica sono da attribuire ai rischi indiretti. Per questo è necessario affermare che tutte le istituzioni coinvolte nella formazione e nella diffusione dell’omeopatia devono adoperarsi affinché l’esercizio della medicina omeopatica e la prescrizione dei medicinali omeopatici siano di esclusiva pertinenza dei medici laureati in medicina e chirurgia, degli odontoiatri e dei medici veterinari. Questa proposizione è stata peraltro espressa dalla stessa FNOMCeO nella delibera di Terni del 2002. E’ altresì indispensabile che il medico esperto in omeopatia utilizzi tutti gli strumenti diagnostici in uso alla moderna medicina occidentale allo scopo di compiere una corretta diagnosi di malattia. Qualunque scelta terapeutica dovrà conseguire alla diagnosi e alla valutazione attenta dei rischi e benefici dell’uno e dell’altro sistema di cura e prevedere l’acquisizione del consenso informato. Gli aspetti deontologici dell’esercizio professionale del medico esperto in omeopatia sono stati per la prima volta definiti dagli stessi medici omeopati nel documento elaborato dalla SIOMI “Raccomandazioni per la Pratica dell’Omeopatia in Medicina Integrata” e consegnato alla FNOM nel 2004 .