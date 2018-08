Omicidio Ragusa, le motivazioni della sentenza “Logli inseguì Roberta e la uccise”

Si torna a parlare del caso Roberta Ragusa e adesso sono state diffuse le motivazioni della sentenza secondo cui Logli avrebbe inseguito Roberta e l’avrebbe uccisa. Roberta pare avesse intuito quelle che erano le intenzioni del marito ed aveva cercato di fuggire, è questo quanto si legge nelle Motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di carcere per il marito Antonio Logli. Secondo i giudici del tribunale di Firenze, a determinare la condanna sarebbero state la mancanza di ipotesi alternative alla fine violenta di Roberta e la testimonianza delle giostraio Loris Gozi. Adesso come già detto il tribunale di Firenze ha diffuso le motivazioni della sentenza che ha condannato il marito di Roberta Ragusa ovvero Antonio Logli a 20 anni di carcere per l’omicidio e anche la soppressione del cadavere della moglie Roberta.

Secondo la corte, Antonio Logli sarebbe stato incastrato dal suo silenzio, dalla mancanza di serie ipotesi alternative e le testimonianze di Loris Gozi e della moglie Anita che si sono dimostrate piuttosto attendibili. Nello specifico il giostraio avrebbe testimoniato di aver visto la sera del 13 gennaio 2012 Roberta mentre litigava con il marito e di avere visto questo spingerla in auto. Il movente del delitto secondo la sentenza sarebbe da scoperta di Roberta della relazione che il marito aveva con la babysitter, Sara Calzolaio che ad oggi è proprio la compagna di Logli.

Nelle Motivazioni della sentenza si legge che la notte dei fatti la situazione Pare fosse precipitata con la scoperta da parte di Roberta Ragusa, sorpresa a sua volta dal marito e l’ immediata resa dei conti che è culminata nel terrore della donna che è stata raggiunta, coattivamente trattenuta e nella sua soppressione. Il marito aveva fatto capire che la donna si era allontanata volontariamente da casa.

“In qualunque modo ne abbia cagionato la morte, il mancato rinvenimento del corpo, nonostante le massicce ricerche, e a prescindere dalla circostanza tecnica che non sia stata contestata la premeditazione, indica chiaramente che l’imputato si fosse comunque già prefigurata nei dettagli l’evenienza della soppressione della moglie, significativamente e a ragione veduta temuta dalla povera Ragusa, ponendosi con un certo anticipo, il problema di disfarsi del cadavere in modo senza dubbio efficiente alla luce degli eventi”. La mancata scoperta del corpo insieme anche alle modalità esecutive dell’omicidio, hanno qualificato ovviamente in modo negativo la personalità dell’autore e la sua capacità criminosa nonché la freddezza dell’ideazione la precisione nell’esecuzione e l’efficacia nella soppressione del corpo. Secondo i giudici dunque non ci sarebbe alcun dubbio, Logli avrebbe inseguito la moglie, mentre tentava di fuggire dalla loro abitazione e l’avrebbe uccisa.