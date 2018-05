Omicidio Sarah Scazzi, parla l’ex di Ivano “Quando veniva uccisa lui non era a casa”

A distanza di tanti anni potrebbero arrivare delle interessanti novità riguardo il caso dell’uccisione della piccola Sarah Scazzi. Si tratterebbe della testimonianza di Virginia Colletta ovvero l’ex fidanzata di Ivano Russo la quale smentire per la versione dell’ex amore di Sabrina Misseri nonché amico della piccola Sara. Ivano da sempre ha affermato di essere stata a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel nel garage dei Misseri,, versione che sarebbe stata confermata anche dai suoi familiari. Tuttavia a distanza di anni qualcosa è cambiato nel senso che la testimonianza di una sua ex fidanzata potrebbe cambiare le cose.

La ragazza è stata ascoltata nell’ambito di un procedimento che rappresenta un momento principale è di rilevante importanza per l’omicidio di Sarah Scazzi. L’ ex compagna di Russo avrebbe raccontato di essere venuta a conoscenza del fatto che Ivano quel giorno sarebbe uscito di casa intorno alle 13:45 ovvero poco prima che Sarah venisse strangolata nello scantinato il 26 agosto del 2010, Almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. La ragazza pare che fosse venuta a conoscenza di questo dettaglio da quella che allora era la fidanzata di Claudio Russo, ovvero il fratello di Ivano.

Sarah quindi sarebbe stata strangolata nello scantinato dei Misseri e Ivano non sarebbe stato a casa come ha da sempre sostenuto. Effettivamente poi la ragazza Continua la sua testimonianza dicendo che lo stesso Ivano le avrebbe confermato di essere uscito per andare a comprare le cartine per confezionare le sigarette, tornando però poi dopo 15-20 minuti e quindi dopo le 14:05 che è l’orario della presunta morte della giovane Sarah Scazzi.

Inoltre Russo avrebbe anche detto a quella che allora era la sua fidanzata di avere visto Sara quel giorno proprio in cui è morta, ma non si sa a che ora e soprattutto per quale motivo. Come potete capire si tratta di una testimonianza molto importante che apre nuovi scenari sul delitto di Avetrana sul quale con si continua ad indagare e del quale Michele Misseri lo zio di Sarah ancora oggi si dichiara colpevole. Ricordiamo che Ivano Russo che all’epoca era una 26enne coetaneao di Sabrina, sarebbe stato al centro di un vero e proprio triangolo Amoroso con le due cugine, ma ci sarebbe stato un flirt soltanto con Sabrina mentre Come si evince dai diari di Sarah per la ragazzina sarebbe stato soltanto un amico più grande, per il quale forse provava dei sentimenti di affetto.