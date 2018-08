Onda anomala nel Canyon, quattro i morti tra cui una bambina di 7 anni

Una brutta disavventura per un gruppo di escursionisti, i quali sono stati sorpresi da un’ondata di piena e trascinati via. Si sarebbe verificata dunque un’onda Anomala nelle Canyon in Corsica, dove purtroppo sono morti quattro turisti tra cui una bambina di 7 anni. Un’altra persona purtroppo risulta ancora dispersa in seguito all’alluvione che ha colpito il canyon di Zoicu nel sud della Corsica. La notizia è stata riferita nella mattinata di oggi da le Point che ha citato frence Presse. Ci sarebbe un’altra vittima e sarebbe la guida dei turisti, mentre la quarta è in via di identificazione.

Purtroppo queste notizie pare siano state confermate anche dal Procuratore locale Eric Bouillarrd, il quale avrebbe riferito che su un gruppo di 13 escursionisti che si trovavano lungo il Canyon a Socia nella Corsica meridionale e quattro sono deceduti in seguito ad un improvviso peggioramento del tempo, che pare abbia causato l’inondazione del fiume e questo avrebbe provocato un’ Onda Anomala che purtroppo ha travolto gli escursionisti.

Anche le condizioni avverse e il peggioramento del tempo in cinque hanno deciso di proseguire la discesa, mentre se te sono tornati indietro e si sono salvati tra cui anche la mamma della bambina. Si tratta una tragedia che poteva benissimo essere evitata e quindi addebitabile al imprudenza delle 5 persone che hanno continuato la loro discesa nonostante le condizioni del tempo e non lo consentissero.

“Quando il gruppo si è messo in difficoltà, all’inizio alcune persone hanno rinunciato all’escursione, poi altre”, è questo quanto riferito dalle procuratore, il quale ha riferito che si è trattato di un’ Onda Anomala alta circa 3 metri che purtroppo ha travolto gli escursionisti portandoli via. Tuttavia sono ancora in corso le ricerche per poter recuperare la persona scomparsa e al momento sono al lavoro gli elicotteri della gendarmeria ed anche subacquei dei pompieri. “La Corsica è sconvolta da questa tragedia“, ha twittato Gilles Simeoni, presidente del consiglio esecutivo dell’isola.