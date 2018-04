Open Fiber: 3,5 miliardi investiti per banda ultralarga

Il Cda di Open Fiber, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato, su proposta dell’ad Elisabetta Ripa, il nuovo piano industriale che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il Piano, si legge in una nota, interesserà 271 città e circa 7 mila comuni italiani, con una previsione di investimento superiore a 6,5 miliardi di Euro.

Open Fiber prosegue nella realizzazione di una infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità FTTH su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2018 la società estenderà il perimetro delle attività industriali nelle aree A e B fino a circa 100 comuni, di cui 65 già con attività in corso e 700 cantieri aperti, sui quali sono impegnati circa 7 mila addetti di oltre 200 ditte. A questi comuni si aggiungono progressivamente quelli inclusi nei bandi Infratel per le aree C e D. Il piano prevede l’investimento di circa 1 miliardo di Euro l’anno nel prossimo triennio.

Il Cda ha anche approvato il mandato di sottoscrizione con le banche Bnp Paribas, Société Générale e Unicredit per unProject Financing da 3.5 miliardi di Euro, della durata di 7 anni, che sarà finalizzato nel corso dei prossimi mesi al completamento dei processi autorizzativi da parte della Banca Europea degli Investimenti-Bei. Si tratta di una delle più rilevanti operazioni di Project Financing a livello europeo nel settore delle Tlc, affidata ad un consorzio di banche altamente qualificate nella gestione di attività di questo genere.

Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber ha inoltre preso atto dell’estensione degli accordi con Vodafone sulle 271 città dei cluster A e B, che segue gli accordi già raggiunti con Wind Tre e Sky sullo stesso perimetro.

Con l’approvazione del nuovo Piano Industriale e del finanziamento, commenta Ripa, “inizia per Open Fiber una nuova fase, che traguarda l’accelerazione della realizzazione della rete FTTH nelle principali città e nei comuni oggetto dei Bandi Infratel”.

Open Fiber in pochi mesi, rileva, “ha dimostrato di essere un interlocutore innovativo e competitivo nel mercato dei servizi di telecomunicazione, coagulando intorno al proprio modello di business wholesale – oltre alle risorse finanziarie necessarie – clienti di rilievo, le migliori competenze professionali ed i fornitori più qualificati”.

L’Amministratore Delegato di Acea Stefano Antonio Donnarumma e Tommaso Pompei, Amministratore Delegato di Open Fiber, hanno siglato oggi, alla presenza dei rispettivi presidenti Luca Lanzalone e Franco Bassanini, un Memorandum of Understanding (“MoU”) che definisce i termini e le condizioni per l’avvio di una partnership industriale strategica per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultra-larga sul territorio del Comune di Roma.

Il Memorandum con durata fino al 31 dicembre 2017 configura il ruolo di Acea come fornitore di infrastrutture. In particolare, è previsto che Acea conceda l’utilizzo dell’infrastruttura di proprietà (o comunque nella propria disponibilità) a Open Fiber, fornendo i dati cartografici e il supporto necessario all’individuazione delle infrastrutture per la realizzazione della rete. Acea potrà contribuire anche alla realizzazione fisica della rete.

A fronte delle disponibilità di Acea, è previsto che Open Fiber abbia il compito di:

• individuare l’architettura di rete e, qualora Acea manifesti interesse in svolgere

tale attività, fornire a quest’ultima le specifiche tecniche per la progettazione e la

realizzazione delle opere;

• fornire servizi di rete e commerciali ad Acea in modalità wholesale (come la

locazione di porzioni di rete, di collegamenti e di servizi attivi);

• assicurare il passaggio del know-how tecnico e tecnologico a favore di Acea

funzionale allo sviluppo dei propri servizi (telecontrollo degli impianti e/o servizi

di tipo Smart City).

Grazie allo sviluppo promosso da Open Fiber (società che fa capo ad Enel e Cassa Depositi Prestiti), ben presto numerose città potranno beneficiare della fibra ottica. Entro il 2022 si aggiungeranno altre 82 città rispetto a quelle già presenti ora. Vi forniamo a questo proposito una lista con le città, catalogate in rigoroso ordine alfabetico:

Alessandria, Ancona, Arezzo, Beinasco, Bergamo, Bollate, Brescia, Bresso, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Cesano, Boscone, Cesena, Cinisello Balsamo, Collegno, Cologno Monzese, Como, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Garbagnate Milanese, Grosseto, Grugliasco, Imola, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Matera, Messina, Moncalieri, Modena, Monza, Nichelino, Novara, Novate Milanese, Opera, Orbassano, Parma, Pavia, Pero, Pescara, Peschiera Borromeo, Piacenza, Pioltello, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rho, Rimini, Rivoli, Rozzano, Salerno, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Taranto, Terni, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Varese, Venaria Reale, Verona, Vimodrone.

Open Fiber, la società partecipata pariteticamente da Enel e Cdp, prosegue nel cablaggio del territorio nazionale e a fine settembre arriverà a coprire 100 città nelle aree più remunerative del

Paese. Intanto l’azienda guidata da Tommaso Pompei guarda alla borsa e a fine 2019 avrà le dimensioni adatte per sbarcare a Piazza Affari. «Se c’è una matricola destinata alla quotazione quella è Open Fiber», ha spiegato il numero uno dell’azienda a MF-DowJones. «Escludo che ciò avvenga nel 2018, ma credo che verso la fine del 2019 la società avrà le dimensioni tali per poter pensare alla borsa».

Quella della quotazione, ha aggiunto il top manager, «è ovviamente una decisione che spetterà agli azionisti, ma Open Fiber è la classica società che può andare sul mercato». Secondo Pompei

non ci sono dubbi: il segmento ideale sarebbe il Ftse Mib perché «la capitalizzazione e le dimensioni di Open Fiber sono tali da poter pensare a una quotazione sul principale listino di Piazza Affari». L’operazione «è già prevista dagli accordi, secondo i quali, una volta raggiunto un certo grado di sviluppo e un determinato numero di clienti, Open Fiber è la classica società deputata

ad andare sul mercato».

Intanto a fine settembre la società si aggiudicherà la seconda gara Infratel dal valore di 1,2 miliardi per cablare le cosiddette aree bianche del Paese, ovvero quelle a fallimento di mercato. La gara riguarda 3.710 comuni italiani dislocati su dieci regioni. «Tra qualche settimana», ha detto Pompei, «firmeremo la concessione per la seconda gara e poi partirà lo sviluppo della rete. Ci eravamo

già aggiudicati la prima, che riguardava 3.043 comuni dislocati in sei regioni. Quindi complessivamente, sommando la prima e la seconda gara, per le aree C e D (quelle a fallimento di mercato, ndr) saremo vicini ai 7.000 comuni italiani cablati. Le prime città appartenenti alle aree C e D verranno attivate tra la fine del 2017 e il primo trimestre del 2018», ha proseguito. Sul fronte invece delle aree A e B, ovvero quelle più remunerative, «a oggi stiamo lavorando su 20 città ed entro la fine di settembre se ne aggiungeranno altre 80.

Ciò significa che entro ottobre le città appartenenti a queste aree saranno 100. Di queste, 13 sono già aperte alla commercializzazione. Ricordo che nel nostro piano le città delle aree A e B sono

271». Open Fiber sta lavorando tanto e sta «facendo un grosso sforzo sia sul fronte dell’impiantistica e sul fronte commerciale per riempire la rete», ha sottolineato. Infine sulla possibilità che la società stringa accordi con Telecom Italia Pompei è stato molto chiaro: «La rete di Open Fiber è una rete democratica e aperta a tutti. La mia filosofia», ha concluso, «è sempre quella di mantenere separate l’infrastruttura da chi fa servizi».