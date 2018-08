Operato per asportare le tonsille, muore a soli 4 anni dopo due giorni

Il protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, è un bambino di soli 4 anni il quale è stato sottoposto ad una banalissima operazione per l’asportazione delle tonsille e dopo 2 giorni purtroppo è morto. L’operazione che è definita di routine, ovvero quella alle tonsille, purtroppo ha causato la morte del piccolo; qualcosa sarebbe andato storto ed il piccolo di nome Logan, è morto a soli 4 anni. Il piccolino era stato già sottoposto all’intervento dopo ripetuti episodi di tonsillite, così Come spesso accade soprattutto ai bambini, i medici avevano stabilito che sarebbe stato meglio asportare le tonsille.

Logan Solheim, sembrava stare bene infatti è stato dimesso poche ore dopo, ma poi una volta arrivato a casa, nel Merseyside, avrebbe iniziato a stare male. Nello specifico, secondo i racconti della sua mamma, il piccolo ha cominciato a vomitare sangue, aveva problemi respiratori. A quel punto la sua mamma avrebbe chiamato l’ambulanza ed è stato nuovamente ricoverato .

Ma due giorni dopo è morto a causa di gravi e irreparabili danni cerebrali. Come riporta il Liverpool Echo, il piccolo ha avuto un arresto cardiaco poco prima dell’arrivo dei paramedici., Secondo quanto è emerso dall’autopsia, Logan aveva sviluppato una violenta emorragia dopo l’operazione, una complicazione che può subentrare in questo tipo di interventi, ma che ciò nonostante è decisamente rara.

Il medico che ha operato il piccolo avrebbe detto di essere stato più che sicuro dell’intervento, che non avrebbe avuto complicanze e nel post operatorio effettivamente, tutto era secondo i parametri. Le indagini hanno riconosciuto che tutto è stato svolto secondo le procedure e che tutto ciò che è accaduto al piccolo, è stata una tragica fatalità. I genitori adesso, ma anche tutta la comunità locale, piange la prematura scomparsa del piccolo Logan Solheim, morto in circostanze davvero incredibili, ovvero dopo una normale operazione di rimozione delle tonsille.

Loading...