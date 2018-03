Oroscopo di oggi martedi 13 marzo 2018: previsioni astrali segno per segno

ARIETE 20 marzo 20 aprile AMORE: chi ha una relazione stabile ritroverà, dopo un periodo difficile, la sintonia con il partner e riuscirà a parlare con lui apertamente dei propri sentimenti. I single saranno irresistibili e avranno l’onore di scegliere la loro prossima conquista fra i pretendenti. LAVORO: avrete energia da vendere e sarete pronti a impegnarvi al massimo per raggiungere ognuno dei vostri obiettivi. Cercate di non interferire con le decisioni dei colleghi, però: anche se lo fate in buona fede, potrebbe generare tensioni che rischierebbero di danneggiare tutti. SALUTE: vi sentirete in ottima forma e, finalmente, riuscirete a praticare uno sport in maniera costante.

TORO 21 aprile 21 maggio AMORE: il ritorno di Venere nel vostro cielo è foriero di emozioni intense e positive. Passione e romanticismo portano solidità nella coppia. Cupido potrebbe scoccare la sua freccia proprio nel cuore dei single di questo segno. LAVORO: superati gli imprevisti delle scorse settimane, potrete contare su idee più chiare e su una maggiore stabilità professionale. La capacità di colloquiare e una grande carica di ottimismo aiuteranno i neo laureati a guardare lontano. SALUTE: il benessere psicofisico continua a crescere e a stabilizzarsi. Approfittatene per dedicarvi ancora di più alla vostra attività sportiva preferita.

GEMELLI 22 maggio 21 giugno AMORE: un senso di insoddisfazione può farsi strada nel vostro cuore, obbligandovi a riflettere e a valutare l’entità di ciò che provate. Le coppie mature potrebbero dover affrontare momenti difficili, ma la complicità di sempre permette di ritrovare in fretta la serenità. Nuove amicizie per i single. LAVORO: qualche incertezza all’orizzonte. Se volete superare questo periodo buio, raddoppiate la concentrazione. Evitando gli equivoci e prestando più attenzione ai dettagli e alle potenziali insidie. SALUTE: non dissipate le vostre energie in discussioni inutili e reazioni inconsulte. Ricaricatevi con benefici momenti di svago.

CANCRO 22 giugno 22 luglio AMORE: la presenza di Mercurio favorisce il dialogo e offre la possibilità di fare progetti di coppia con maggiore ottimismo. Venere rende le giornate più speciali, magiche e intense. I single devono lasciar andare il passato e concentrarsi sul presente. LAVORO: chi aspetta svolte importanti in ambito professionale può contare sull’aiuto di Mercurio. Avere le idee chiare sarà essenziale per portare avanti un nuovo progetto. Le cose da fare sono davvero tante, ma anche le gratificazioni finanziarie non mancheranno. SALUTE: vitalità, energie e benessere tornano finalmente a livelli più che soddisfacenti.

LEONE 23 luglio 22 agosto AMORE: la vostra impulsività potrebbe innescare qualche piccolo litigio, ma saprete farvi subito perdonare con una doppia dose di tenerezza. Per non rischiare delusioni, i cuori solitari devono stare attenti a evitare di idealizzare chi non conoscono ancora bene. LAVORO: se non vi farete mancare concentrazione e forza di volontà, ve la caverete alla perfezione. Prendete le decisioni del quotidiano con maggiore sicurezza. Le prospettive sono molto buone per chi è alla ricerca di un primo impiego. SALUTE: avete tutti i motivi per assaporare al meglio il bello di ogni giornata. Fatelo!

VERGINE 23 agosto 22 settembre AMORE: discussioni ricorrenti potrebbero farvi desiderare di mollare tutto e ricominciare. Ma non dovete cedere all’impulsività: presto tornerà il sereno e vedrete il futuro più roseo. In questo periodo i single sono molto vulnerabili alle tentazioni di Cupido. LAVORO: le distrazioni favorite da Mercurio vanno affrontate con tempestività. E necessario mantenere precisione e non trascurare i rapporti con clienti, soci e colleghi. Finanze in lento miglioramento. SALUTE: non dovreste sottovalutare i segnali che vi manda il vostro corpo. Ricordate che anche un banale raffreddore richiede la giusta attenzione.

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre AMORE: sono giornate perfette per divertirvi con il partner e per fare progetti assieme, sia a breve sia a lungo termine. Che dire, poi, della passione? Sta raggiungendo livelli record! Chi è in cerca della propria metà deve prendersi un po’ di tempo per guardarsi dentro e capire che cosa vuole davvero dal futuro. LAVORO: l’entusiasmo di certo non vi manca. E il momento ideale per migliorare le relazioni in ufficio e ampliare i contatti con la clientela. Le finanze non sono ancora al top: dovete continuare a risparmiare. SALUTE: per il momento, potete dire finalmente addio allo stress.

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre A AMORE: se siete ancora single, guardatevi bene intorno: c’è qualcuno che sta cercando in tutti i modi di attirare la vostra attenzione. Chi è già in coppia, invece, dovrà comprendere le esigenze del partner, evitando di essere troppo egoista. LAVORO: avrete un’ottima capacità comunicativa e persuasiva. I colleghi vi seguiranno anche nei momenti critici. Questo atteggiamento non passerà inosservato ai superiori, che valuteranno anche una promozione. SALUTE: sarete molto sensibili agli sbalzi termici, quindi fate attenzione a scegliere gli indumenti giusti prima di uscire, per evitare di raffreddarvi.

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre AMORE: giornate buone per le coppie rodate. La carica erotica è alta in quelle appena nate e permette di rafforzare l’intesa con il partner. I single riusciranno a leggere nel modo giusto le proprie emozioni e ciò faciliterà la ricerca della persona ideale. LAVORO: trovate il tempo per riflettere su come svolgere al meglio e più velocemente le varie mansioni di ogni giorno. Mercurio destabilizzante tende a ostacolare le vostre iniziative, è necessario perciò essere maggiormente determinati e motivati. SALUTE: tranne qualche breve momento di scarsa energia, potete contare su un buon livello psicofisico.

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio AMORE: finalmente riuscirete a vincere la timidezza e a dichiarare ciò che provate a una persona speciale, che ricambierà i vostri sentimenti. Chi è già impegnato vivrà un periodo fatto di romanticismo e notti ricche di passione. LAVORO: sarete piuttosto concentrati e brillanti e riuscirete a risolvere qualsiasi problema vi venga sottoposto. Sfruttate questo periodo d’oro per proporre ai vostri superiori quell’idea che avete in mente da un po’: sarà impossibile dirvi di “no”. SALUTE: potreste soffrire di piccoli problemi di stomaco, ma basterà migliorare l’alimentazione per eliminare i fastidi.

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio AMORE: il vostro charme non passerà inosservato. I single riceveranno diverse proposte intriganti, mentre chi è già impegnato in un rapporto riuscirà a coinvolgere il partner nella realizzazione di qualche fantasia hot. LAVORO: vi sentirete insofferenti alla routine e pronti a cambiare qualcosa. Con l’entusiasmo che vi contraddistingue potreste chiedere ai superiori di affidarvi un nuovo progetto. Fate attenzione ai rapporti con i colleghi, che potrebbero considerarvi un po’ troppo presuntuosi. SALUTE: godrete di un ottimo equilibrio psicofisico e vi sentirete rilassati e pieni di energie.

PESCI 20 febbraio 19 marzo AMORE: C’è DA CHIARIRE ogni incomprensione con il partner è essenziale per evitare ulteriori litigi e riportare un clima sereno. Le coppie mature ritrovano maggiore intesa. I cuori solitari alternano periodi di riflessioni in solitaria a momenti di vivace socialità. LAVORO: con Mercurio positivo anche le situazioni più pesanti cominciano a evolversi in meglio. Non si escludono belle novità e proposte vantaggiose: in ogni caso, viaggiate in direzione del miglioramento economico e della stabilità. SALUTE: il livello energetico è in lenta ripresa. Anche se al momento non potete contare sul sostegno di Marte, tornerete presto al top!