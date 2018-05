Oroscopo: la posizione sessuale preferita di ogni segno zodiacale

E’ inutile negarlo, il sesso piace a tutti ma in pochi avrebbero mai pensato che le proprie scelte intime sarebbero potute essere influenzate dall’astrologia. Ogni segno zodiacale si comporta in un modo ben preciso a letto: c’è chi è passionale, chi si lascia andare solo quando è innamorato e chi invece vuole provare sempre nuove esperienze. Ecco qual è la posizione sessuale preferita di ognuno di noi a seconda del mese in cui siamo nati.

Ariete – Seduti

L’ariete è un segno incredibilmente passionale, che dimostra sia con i gesti che con le parole il suo desiderio. Fare sesso seduti, anche su una semplice sedia, è una delle cose che lo fa impazzire: ha la possibilità di guardare negli occhi il partner.

Toro – Posizione dell’elefante

Il toro è un segno tranquillo e fedele ma, quando è davvero preso, riesce a sfoderare una passionalità immensa. La sua posizione sessuale ideale è quella dell’elefante, con la donna stesa a pancia in giù e l’uomo che la penetra da dietro.

Gemelli – In ginocchio

I gemelli sono scoppiettanti tra le lenzuola, a patto che non si facciano le solite cose. La posizione che fa per loro è quella in ginocchio, è un po’ scomoda ma, in compenso, divertente.

Cancro – Missionario

Il cancro ama i rapporti sessuali intensi ma riesce a lasciarsi andare del tutto solo quando prova dei sentimenti. Per lui non esiste sesso senza amore. La posizione che preferisce è il classico missionario, con la quale può sussurrare parole dolci al partner e avvolgerlo con la sua dolcezza.

Leone – Pecorina

Il leone è un segno forte e a letto vuole mostrare a tutti i costi la sua prestanza. Ama la posizione della pecorina poiché gli permette di godere al massimo, meglio se abbinata a qualcosa di leggermente più estremo come una sculacciata.

Vergine – Smorzacandela al contrario

La vergine è molto razionale, anche durante il sesso, tanto che non si lascia quasi mai andare a dei rapporti occasionali poiché lo imbarazzano. La sua posizione preferita è lo smorzacandela al contrario: gli permette di non avere un contatto di sguardi con il partner.

Bilancia – In piedi

Coloro che sono nati sotto il segno della bilancia sono degli esteti nati, anche quando si lasciano andare alle fantasie sessuali. Farlo in piedi sarà pure scomodo ma gli permetterà di farsi ammirare dal partner in tutta la sua prestanza.

Scorpione – Carriola

Lo scorpione è nato per il sesso e per le esperienze passionali. In sua compagnia a tutti verrà voglia di fare qualcosa di estremo e lui ne sarà ben contento. Per farlo impazzire tra le lenzuola, c’è bisogno di fargli provare la posizione della carriola.

Sagittario – 69

Il sagittario vive anche il sesso con intelligenza e curiosità ed è per questo che opterà sempre per la posizione 69. Gli permette di dare e di ricevere piacere allo stesso tempo: cosa potrebbe chiedere di più?

Capricorno – Sopra

Il capricorno sembra un segno passivo, di quelli che darebbero di tutto per fare pochissima fatica anche mentre fanno sesso. In realtà, quando sono tra le lenzuola, sprigionano tutta la loro sensualità, a patto che dominino la situazione. E’ per questo che vogliono stare sempre sopra.

Acquario – A farfalla

L’acquario è un segno che vive in un mondo tutto suo e che, anche nel sesso, preferisce le posizioni che lo fanno sentire libero, cioè quelle in cui si entra poco in contatto con il partner. La posizione della farfalla è perfetta per lui: la donna si siede sull’uomo portando le spalle all’indietro, l’uomo si poggia sulle spalle.

Pesci – Cucchiaio

I pesci sono romantici e sognatori e amano lasciarsi andare alle coccole anche durante il sesso. La posizione che fa per loro è quella del cucchiaio: gli uomini abbracciano la partner, le donne si sentono sotto la sua “protezione”.