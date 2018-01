Oroscopo di Oggi domenica 14 gennaio 2018: i segni del giorno

ARIETE dal 21/3 al 20/4 La Luna Nuova vi invita a mettere in primo piano gli impegni urgenti e ad abbandonare quello che non rende. Suggerisce anche di ritrovare voi stessi e di ritagliarvi momenti speciali, in cui dare più importanza alle questioni spirituali che a quelle materiali.

TORO dal 21/4 al 21/5 Questa settimana la Luna sposa il Sole nel punto più luminoso del vostro cielo. Potete ristabilire l’equilibrio nei rapporti con gli altri, compromessi dalla presenza di Marte e di Giove all’opposizione. Non sprecate questa occasione preziosa.

GEMELLI dal 22/5 al 21/6 La contemporanea presenza di Saturno, Venere e Luna Nuova nel settore dell’eros lancia uno speciale messaggio, che forse vale solo per alcuni. Se doveste aver avuto finora problemi di natura sessuale, questo è il momento buono per risolverli!

CANCRO dal 22/6 al 22/7 Meno male che almeno Marte e Giove sono dalla vostra parte! Infatti la Luna Nuova in Capricorno apre una fase di discussioni molto accese nella coppia e vi indica le cose lasciate incompiute. E inoltre nemmeno Mercurio vi aiuta a ragionare con sufficiente lucidità!

LEONE dal 23/7 al 23/8 Dal giorno 18 Venere va all’opposizione e dovete evitare di agire in modo impulsivo, perché non vi porterebbe da nessuna parte. Dice un vecchio adagio: «Quando la lotta si fa dura, i duri cominciano a giocare». Bene, dimostrate di che pasta siete fatti!

VERGINE dal 24/8 al 22/9 La Luna Nuova nel settore dell’amore si forma in prossimità di Venere e vi lusinga, facendo grandi promesse soprattutto ai single (o a chi si sente tale). Prima di tutte, quella di incontrare qualcuno che vi faccia innamorare. Non chiudetevi in casa!

BILANCIA dal 23/9 al 22/10 Prendete ciò che viene. La Luna Nuova rafforza l’azione di disturbo di Sole, Venere e Saturno e tutto si complica. Ci sono problemi per la casa, fastidi in famiglia, richieste di denaro. Sta a voi mantenere la calma, se non volete compromettere la vita familiare.

SCORPIONE dal 23/10 al 22/11 «Quando l’acqua va per l’orto, i frutti crescono bene», dicono i contadini. È proprio il caso vostro. La Luna Nuova si schiera dalla vostra parte per favorirvi. Difficilmente avete avuto un periodo così propizio. Ma non sarà sempre così, non datelo per scontato!

SAGITTARIO dal 23/11 al 21/12 Venere il giorno 18 approda in un segno amico e immette note positive nella vostra vita quotidiana, mentre Mercurio è passato a proteggere i vostri conti. Tuttavia Venere non è Giove, quindi aspettatevi un umore più sereno, ma non dei colpi di fortuna.

CAPRICORNO dal 22/12 al 20/1 La Luna Nuova domina nel segno e crea un’atmosfera elettrica per la grande emotività che condiziona tutti i rapporti, soprattutto quelli complicati da conflitti irrisolti. Isolatevi per qualche giorno e risolvete i legami problematici con il passato.

ACQUARIO dal 21/1 al 19/2 Non si vede la Luna Nuova nel cielo, ma c’è. Come c’è dentro di voi qualche verità, però nascosta dalle nebbie di una ipocrisia che non paga. Poiché né Marte né Giove vi tutelano, fate in modo di chiarire la vostra posizione prima che gli altri vi mettano alle corde.

PESCI Sul vostro capo c’è una corona di stelle. Si alleano la Luna Nuova e Nettuno nel vostro segno. Si apre una fase di sogni, sostenuta da Giove e Marte. Quindi, se Saturno ostile nel recente passato ha inaridito la vostra vena, ci pensa ora questa Luna a riattivarla.