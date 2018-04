Oroscopo: qual è la pratica sessuale ideale per ogni segno zodiacale?

Sembrerà assurdo, ma avete mai pensato che esiste una relazione tra eros e segni zodiacali? Come abbiamo già visto, esiste un’abitudine sessuale e una posizione del kamasutra che riesce ad esprimere al meglio la personalità di ogni segno. Allo stesso modo, a seconda del mese dell’anno in cui siamo nati, saremo anche più propensi a sperimentare una pratica sessuale diversa. L’astrologia è infatti uno strumento affascinante per comprendere i segreti di ogni persona che conosciamo, prima ancora di approfondire il rapporto. Bondage, sesso di gruppo, sadomaso, scopriamo quali sono le fantasie erotiche più nascoste di ogni segno zodiacale.

Ariete – Sadomaso – L’ariete a letto è impetuoso e passionale, decisamente poco coccolone. Per loro conta di più la quantità che la qualità nel sesso. Non hanno particolari fantasie erotiche, ma spesso la loro irruenza può fargli apprezzare il sadomaso e le pratiche di sadismo tra le lenzuola.

Toro – Sesso animalesco – Il toro è un segno conservatore e fedele, ma allo stesso tempo instancabile a letto. E’ attratto dai piaceri della carne, non ha freni inibitori ed è per questo che ama il sesso “animalesco”, quello esagerato, stancante ed intenso. A volte questa sua passionalità estrema lo induce a provare un piacere estremo di fronte alla sessualità perversa, al limite dell’orrido.

Gemelli – Scambio di coppia – I gemelli sono lunatici e si annoiano facilmente, anche nel sesso. L’atto fisico viene da loro vissuto in modo sbrigativo e superficiale proprio per questo, anche se amano sperimentare continuamente nuove pratiche. L’ideale per loro è lo scambio di coppia, che gli permette di cambiare continuamente e di sentirsi stimolati in ogni rapporto sessuale.

Cancro – Masochismo – Il cancro è un segno romantico e dolce, che ha bisogno di continue effusioni e tenerezze. Ha una vera e propria dipendenza emotiva dal sesso e quando si apre diventa molto passionale. Si lascia andare totalmente al partner e la sua fantasia nascosta è il masochismo, che lo fa sentire “di proprietà” del suo partner.

Leone – Giochi di dominazione – Il leone vuole essere il migliore in tutto, anche a letto. Vive dunque il sesso intensamente, con esuberanza e con il desiderio di dominare. Non a caso, dimentica ogni freno inibitore nei giochi di dominazione, dove ovviamente è lui a tenere sotto controllo la situazione.

Vergine – Sesso tradizionale – La vergine è molto razionale, all’apparenza sembra addirittura frigida. Vive l’atto sessuale con pudore e ponendo mille freni inibitori. E’ per questo che preferisce non osare e lasciarsi andare solo al sesso tradizionale, che i nati sotto questo segno considerano ugualmente uno strappo alla regola.

Bilancia – Sesso di gruppo – La bilancia è il segno più edonista dello zodiaco. Va alla ricerca del piacere sempre, anche se vuole sempre una certa eleganza, anche nel sesso. Vive infatti l’atto intimo come una forma di bovarismo, ma allo stesso tempo fugge dalla monotonia. La sua pratica sessuale ideale è il sesso di gruppo, l’importante è che si crei una situazione sofisticata alla “Eyes Wide Shut”.

Scorpione – Aniligus e Cunnilingus – Lo scorpione è un segno erotico, passionale e travolgente. Allo stesso tempo, però, è molto geloso e nel sesso vuole che tutte le attenzioni del partner si concentrino su di lui. Ama infatti il sesso orale, l’anilingus e il cunnilingus, che dimostrano una totale dedizione sessuale della persona con cui si è a letto.

Sagittario – Threesome – Il sagittario è sessualmente esuberante e focoso, vive il sesso come una vera e propria competizione poiché a letto vuole dimostrare la sua grandezza. Nel threesome, infatti, darà il meglio di sé, poiché si sentirà stimolato dalla presenza dei suoi “rivali”. Inoltre, ama l’avventura e l’evasione.

Capricorno – Voyeurismo – Il capricorno è un segno cupo e chiuso, tanto che spesso viene accusato di frigidità e impotenza. Non è infatti passionale e non si concede facilmente, preferisce guardare tutto dall’esterno. La sua fantasia sessuale più nascosta? Il voyeurismo.

Acquario – Gang Bang – L’acquario vive il sesso come ogni altra cosa della sua vita, cioè in modo passionale, ma discontinuo. Vuole sperimentare nuove esperienze, a patto di conservare la sua indipendenza. La pratica sessuale ideale per questo segno è la gang bang: è lui ad essere al centro dell’attenzione sessuale di tutti gli altri partecipanti.

Pesci – Bondage – I pesci sono sensuale, emotivi e fantasiosi. Amano vivere di sensazioni e godere al massimo dei loro istinti. Il bondage sarà dunque l’ideale per loro: una semplice benda che copre gli occhi sarà capace di stimolare la loro immensa immaginazione.