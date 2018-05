Orrore in casa, bimbo di 7 anni strangolato nella vasca: arrestata la babysitter

Le avevano affidato quanto di più caro avevano, il loro figlioletto di 7 anni, ma al loro ritorno hanno scoperto con orrore che la babysitter non c’era e il piccolo era morto strangolato all’interno della vasca da bagno. È la drammatica scoperta che ha sconvolto nello scorso fine settimana la tranquilla cittadina tedesca di Künzelsau, nel Baden-Württemberg, non lontano da Stoccarda.

Per il terribile delitto la polizia locale ha arrestato la donna che gli faceva da babysitter, la 69enne Elisabeth S., rintracciata dopo alcune ore di fuga e ora accusata di omicidio. I genitori si fidavano completamente di lei e le avevano affidato il piccolo senza pensieri visto si era instaurato un rapporto di fiducia stretto in quanto erano anni che si prendeva cura del bimbo.

Loading...

Come altre volte, il bimbo doveva trascorre la notte a casa della donna ma, quando il padre è andato a riprenderlo la mattina seguente, nell’abitazione non rispondeva nessuno. Solo con l’aiuto di un vicino, che aveva accesso alla casa, l’uomo è entrato e ha fatto la terribile scoperta. In base agli esami del cadavere e ai segni sulla gola, gli inquirenti tedeschi sostengono che il piccolo è stato strangolato a morte prima di essere messo nella vasca da bagno e che sicuramente non è morto annegato.

Al momento del ritrovamento del cadavere, invece, della donna non c’era nessuna traccia. Dopo una breve ricerca, però, la polizia è riuscita a rintracciarla e arrestarla. Ancora ignote le cause che l’hanno spinta ad allontanarsi. A detta di tutti, al bambino piaceva stare con la donna che era un’amica di famiglia che da tempo si occupava di lui in assenza dei genitori. Per cinque anni il piccolo è rimasto spesso anche a dormire a casa della 69enne così come aveva fatto anche la sera in cui è morto.