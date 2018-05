Orrore nell’asilo nido di Udiine: maltrattamenti fisici a lattanti

Ancora un asilo nido degli orrori è stato scoperto nel nostro paese e più nello specifico a Udine. Tra le pareti di questo asilo nido pare ci fosse un educatrice che maltrattava i lattanti che invece avrebbe dovuto accudire. Questi maltrattamenti sono stati scoperti nell’estate dello scorso anno all’interno di un asilo nido sito nell’hinterland Udinese e dove pare si siano consumati dei maltrattamenti davvero terribili. Vittime di questi maltrattamenti sono bambini molto piccoli con età compresa tra i 10 e i 22 mesi e quindi incapaci anche di poter raccontare ai loro genitori quello che subivano.

I piccoli secondo quanto emerso da queste indagini pare siano stati sottoposti a maltrattamenti fisici e psicofisici tali da causare ai lattanti delle piccole sofferenze non soltanto fisiche ma anche morali. Dalle indagini però non risulta che la donna abbia picchiato i bambini ma avrebbe adottato comunque dei comportamenti giudicati dagli inquirenti troppo autoritari e in alcune occasioni come ad esempio bloccare i bambini fisicamente se troppo vivaci oppure strattonarli. Nel mese di agosto dello scorso anno, alcune collaboratrici che operano all’interno di questo istituto pare abbiano deciso di segnalare ai Carabinieri tutto quello che accadeva all’interno della struttura e da quel momento sarebbero partite le indagini molto complesse anche per il fatto che le vittime erano tutte lattanti e che quindi non potevano raccontare effettivamente tutto ciò che avveniva all’interno dell’asilo.

Grazie all’autorizzazione ottenuta dalla procura è stata installata un’attrezzatura specifica che pare sia riuscita a documentare tutto ed effettivamente sono stati raccolti dei filmati e anche delle dichiarazioni che hanno permesso di ricostruire tutto il dramma che si stava consumando all’interno dell’asilo nido e di incastrare l’educatrice.

Lo scorso lunedì così, dopo un’attenta indagine i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Udine comandata dal capitano Ilaria Genoni insieme ai colleghi della stazione di Udine est, è comandata dal maresciallo capo Andrea Ercole pare abbiano eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento alle parti offese per maltrattamenti continuati a carico di Minori, affidati per motivi educativi. Questa misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Udine che pare abbia disposto l’immediato allontanamento dell’indagata da parte della struttura e il divieto di avvicinarsi alle sue vittime e anche alle loro famiglie.