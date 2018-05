Orrore puro: dentro i segreti della setta americana delle celebrità

Dalla migliore amica di Superman non ce lo si sarebbe mai aspettato. Allison Mack, 35 anni, nella serie Tv Smallville, in onda dal 2001 al 2011, faceva la parte di Chloe Sullivan, giovane donna sempre al fianco del super eroe che, ancora ragazzo, scopriva la forza dei suoi poteri e cominciava ad aiutare l’umanità. È stata l’unico personaggio, oltre al protagonista, ad apparire in ogni stagione della fiction, diventando una star a Hollywood. In questi giorni la diva è tornata al centro dei riflettori. Ma questa volta ha poco da esserne fiera: nella vita reale la Mack ha tradito i buoni trasformandosi in una criminale della peggior specie. È stata arrestata il 21 aprile per reati gravissimi.

Gli investigatori accusano Allison di avere fatto parte di Nxivm (si pronuncia Nexium e non si sa quale sia il significato della sigla), ufficialmente una società specializzata in corsi e seminari di autostima che in realtà si è rivelata una setta dedita allo sfruttamento di donne ricche e facilmente manipolabili che costringeva, dopo averle sottoposte a un lavaggio del cervello, a donazioni milionarie e ad altre prestazioni particolari. E proprio l’attrice aveva il compito di reclutarne il maggior numero possibile per ridurle in schiave sessuali al servizio del fondatore dell’organizzazione, Keith Raniere, 58 anni, anche lui ora in prigione.

La Mack ci ha provato, senza riuscirci, perfino con Emma Watson, l’Hermione della saga dei film di Harry Potter. Missione che le riuscì invece con Grace Park, diva di Hawaii Five-O, Kristen Kreuk, sua collega in Smallville, e con India Oxenberg, figlia di Catherine Oxenberg, protagonista di Dynasty, oltre che nipote della principessa Elisabetta di Jugoslavia. Affiliare personaggi famosi avrebbe aiutato Allison a fare cadere nella rete ancora più ragazze. La Mack, che deve rispondere del reato di traffico sessuale e rischia 15 anni di carcere, ha riacquistato la libertà versando una cauzione di 5 milioni di dollari, circa 4 milioni di euro.

Loading...

A dare credito alla serietà di Nxivm all’inizio contribuirono i nomi di alcuni suoi celebri clienti, da Richard Branson, il miliardario inglese proprietario del Virgin Group, all’attrice Linda Evans, la Krystle Carrington della soap opera Dynasty, fino ad Anna Cristina Fox, la figlia di Vicente Fox, presidente del Messico dal 2000 al 2006. Era difficile, insomma, pensare male dell’organizzazione e dei suoi esperti. I primi sospetti sulla vera natura di Nxivm sono del 18 ottobre 2017, giorno in cui il quotidiano americano The New York Times pubblicò un’inchiesta sulla società creata da Raniere nel 1998. L’articolo squarciò il velo su una realtà inquietante.

Il New York Times raccolse la testimonianza di Sarah Edmonson, un’attrice canadese affilliata a Nxivm da dieci anni. La donna riferì che le venne rivelata l’esistenza, all’interno della setta, di un gruppo segreto, ma che prima di conoscerne ogni particolare doveva consegnare sue foto senza vestiti e documenti con informazioni personali che non avrebbe voluto venissero scoperte: una sorta di garanzia sul fatto che avrebbe mantenuto l’assoluto riserbo. Seppe così che il gruppo era formato da tanti altri gruppi costituiti da una padrona e da sei schiave, che con il tempo sarebbero divenute anch’esse padrone di altre schiave. Chi non rispettava gli ordini subiva punizioni. Tutte, in ogni caso, dovevano seguire una dieta per rimanere magre, al limite dell’anoressia: quello era l’ideale di donna da cui Keith Raniere esigeva favori sessuali. Sarah rivelò un dettaglio ancora più scioccante: le aderenti al gruppo venivano marchiate a fuoco con le iniziali di Keith Raniere incise nella zona pubica. Come accadde a Sarah, che mostrò di non mentire facendosi fotografare con l’orrenda ustione.

Quando la Edmonson ebbe il coraggio di rivolgersi alla giustizia si scontrò con un inaspettato e umiliante cavillo: la marchiatura era stata consensuale, lei aveva acconsentito a subirla, sebbene di sicuro non immaginasse cosa le sarebbe capitato. Le indagini dell’Fbi, per fortuna, hanno fatto cadere ogni scusa. Il legame tra Nxivm e le adepte non era basato su rapporti tra persone adulte e consenzienti, le socie tacevano perché ricattate con foto e video piccanti. La stessa sorte subìta appunto da Sarah.

L’ultima notizia è che l’americana Annapurna Television avrebbe comprato dal New York Times i diritti per realizzare una fiction Tv sull’aberrante vicenda. Tranquilli, Allison Mack non avrà alcuna parte. Lei ha già fissata un’audizione: con il giudice che dovrà “scritturarla” per la galera!