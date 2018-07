Ospedale Reggio Calabria: Non ci sono i gessi, cartoni per ‘bloccare’ fratture

Non ci sono medici sufficienti, non c’è personale e non ci sono gessi e tutori. E così se dopo il tramonto del sole un malcapitato paziente si presenta al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria viene medicato alla meno peggio con garze e pezzi di cartone, in attesa che il mattino dopo riapra il reparto di ortopedia. Verrebbe da pensare a una clamorosa fake news se a documentarla non ci fosse la testimonianza di un medico che ha prestato servizio per 40 anni proprio all’ospedale di Reggio Calabria; e se non ci fossero le immagini che al medico stesso sono pervenute da colleghi e pazienti del reparto. Il medico si chiama Gianluigi Scaffidi, è in pensione da alcuni mesi e oggi è un rappresentante dell’Anaao (l’associazione dei medici ospedalieri) della Calabria.

“E’ vero, può capitare: al pronto soccorso di Reggio fratture e distorsioni si immobilizzano con i cartoni. E questo nonostante si tratti di un Dea di II livello”. A confermare all’Adnkronos Salute quanto denunciato dal ‘Corriere della Calabria’ è Gianluigi Scaffidi dell’Anaao Assomed Calabria. “Di notte ortopedia è chiusa, e i pazienti che si recano al Pronto soccorso dell’ospedale può capitare di venire immobilizzati per una frattura o una distorsione con dei cartoni”. La colpa sarebbe delle scarse forniture: “Il personale è costretto ad arrangiarsi”, dice Scaffidi. Una situazione incredibile in un Dea di II livello, aggiunge il rappresentate dell’Anaao regionale.

Quelle realizzate con cartoni e nastro adesivo o cerotti sono immobilizzazioni temporanee “per le quali esistono apposite guide pneumatiche, che evidentemente qui non sono disponibili”, conclude Scaffidi. “In Calabria – dice – pensiamo all’ospedale del futuro, ma non vediamo quello che accade oggi”.

La scelta di trattare il delicato settore della sanità in una regione problematica come la Calabria, nasce non solo da un forte senso di attaccamento verso la propria terra di origine, ma anche per capire le dinamiche e i meccanismi che si innescano in determinate circostanze. Il grande rilievo che negli ultimi tempi, soprattutto sulla stampa locale, viene dato ai grandi problemi legati alla sanità – Piano di rientro, malasanità, assenteismo – non mi ha lasciato indifferente. E il grande bagaglio culturale acquisito durante le lezioni del master e l’esperienza del tirocinio, mi hanno fornito gli strumenti adatti per cercare di analizzare gli eventi passati con un occhio critico, cercando in qualche modo di rispondere, pur sempre nei limiti, alle domande del presente. Anzi, riprendendo il titolo del mio elaborato, ho voluto rispondere ad una domanda in particolare: Chi comanda la sanità in Calabria? Nel primo capitolo sono partita da un assunto principale: la sanità oggi rientra all’interno di quello spazio opaco tra legale e illegale, in cui si incontrano criminalità organizzata, politica e imprenditoria.

Quindi ho analizzato tre diversi contesti, che potrei distinguere come sociale, storico e sociologico, essenziali secondo me, da cui poter iniziare ad avere una visione generale della Calabria e della sua situazione. Innanzitutto mi sono concentrata sull’attuale condizione della sanità calabrese, che ad oggi sembra essere il frutto di eventi passati. Come ho già accennato, conti in rosso e malasanità la fanno da padrona da diversi anni. Attualmente il Piano di rientro, richiesto poco meno di dieci anni fa, è stato affidato nel 2015 ad un commissario ad acta nominato dal Governo, che nei prossimi mesi dovrà far quadrare nuovamente i conti nella sanità calabrese. Se si registrano deficit di bilancio e disavanzi, non va molto meglio per quanto riguarda i servizi. Infatti, se ai vertici si discute su chi deve salvare il settore e in che modo, parallelamente tra le corsie degli ospedali – purtroppo il più delle volte inefficienti e fatiscenti – si susseguono le inchieste sugli errori sanitari e sui cosiddetti furbetti del cartellino.

Condizione, questa, di certo non nuova per la Calabria, che negli anni precedenti ha visto apposite commissione ministeriali giungere negli ospedali calabresi e fare il punto della situazione sugli errori in corsia. Ma la Calabria è anche terra di ‘ndrangheta. Quindi ho ritenuto opportuno una velocissima carrellata generale della caratteristiche principali del fenomeno, dalle origini e dalla leggenda, fino ai giorni nostri. Infine, altro contesto che ho ritenuto importante da delineare, è quello sociologico, cercando di spiegare come la sanità sia diventata la “nuova” frontiera dell’area grigia. Anche se l’aggettivo nuova, come si vedrà ben presto, non è da riferirsi al suo ingresso in senso pratico, ma piuttosto ad un’attenzione mediatica che è emersa negli ultimi tempi. L’analisi sociologica, parte dunque da due concetti principali: il capitale sociale e l’area grigia, riproponendo una sintesi delle più famose teorie elaborate da Rocco Sciarrone. Inoltre una breve trattazione riguarda il modo in cui la ‘ndrangheta considera la sanità: tra riciclaggio, profitti illeciti, assunzioni, relazioni sociali, fiducia e dipendenza elettorale, favori ai boss e legittimazione, la ‘ndrangheta «non butta via niente».

Nel secondo capitolo mi addentro in modo più concreto all’analisi di alcuni casi specifici e di alcuni territori in particolare, che hanno riguardato lo scioglimento di alcune aziende ospedaliere in Calabria. Il plurale è d’obbligo, in quanto la regione in questione, detiene anche il record negativo di aziende sciolte per infiltrazioni mafiose. Parto dal caso di Taurianova (RC), sul finire degli anni 80, quando ancora non erano Asl – Aziende sanitarie locali – ma Usl, ovvero Unità sanitarie locali. Un caso particolare quello della cittadina nella Piana di Gioia Tauro, sia per il protagonista indiscusso ovvero Francesco Macrì detto “Ciccio Mazzetta”, sia perché in quell’occasione si era evidenziato il forte ritardo normativo sulla questione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, che sarà sopperito solo qualche anno più tardi. Poi c’è Locri (RC), dove al primo scioglimento nel 1989 ne è seguito un’altro nel 2006.

Questo secondo episodio ha preso avvio da una vicenda che nel 2005 sconvolse i cittadini calabresi e soprattutto destabilizzò gli equilibri politici della regione: l’omicidio di Francesco Fortugno, vice rpesidente del consiglio regionale. Anche per l’Asp di Reggio, vi sarà un episodio in particolare che farà insospettire il prefetto e che quindi farà ricorso al governo centrale per fare chiarezza: il ricovero di un boss e una schiera di medici e personale compiacente. Qui la commissione fece emergere, oltre alle ingerenze della criminalità, anche e soprattutto un caos amministrativo e dirigenziali nel quale si era stabilita una vera e propria rete del malaffare. L’ultimo in ordine temporale è lo scioglimento dell’Asp di Vibo Valentia nel 2010. Il procedimento era stato preceduto da alcune operazione giudiziarie, in cui era emersa la “sanitopoli” vibonese: tangenti, corruzione e appalti, con a capo il clan Lo Bianco.

Nel terzo capitolo, ripartendo dall’omicidio Fortugno, ho cercato di tracciare una linea di demarcazione, come se quel tragico episodio avesse acceso finalmente i riflettori sulla questione sanità in Calabria. Finalmente perché l’alto ruolo politico e istituzionale della vittima ha richiamata l’attenzione sulla posizione che la politica stessa ha rivestito e continua tutt’ora a rivestire all’interno di questo delicato settore. Dopo l’omicidio, è scaturita la famosa inchiesta, dal nome emblematico “Onorata Sanità” in cui, protagonista indiscusso e Domenico Crea. Non è uno ‘ndranghetista che va alla ricerca delle compiacenze politiche, ma al contrario è lui la politica. Anzi, Crea è anche un medico ed un imprenditore, da anni inserito pienamente nel contesto politico locale e regionale con un largo bacino elettore e mantenendo solidi rapporti con la criminalità organizzata. Si potrebbe dire che l’area grigia era incarnata in un unico uomo.

Ma proprio la sua vicenda giudiziaria rappresenta un’altro campanello d’allarme, che insieme all’omicidio Fortugno, fa sì che si ponga maggiormente l’attenzione sulla politica regionale e non solo. Ed è dalle ricerche di Vittorio Mete che emerge come, le nomine politiche delle Asp, rappresentino lo strumento con cui un sistema radicato di illegalità, malaffare e clientelismo si inserisce perfettamente all’interno del settore sanitario. Emergerà quindi che all’interno di questo sistema la ‘ndrangheta non è l’unica protagonista principale, anzi emergono altri e fondamentali attori nella catena di illegalità che ruota intorno alle aziende ospedaliere. Attenendomi alle rigorose analisi che Mete fa del territorio reggino, è emerso infatti come la ‘ndrangheta entri in gioco solo in un secondo momento, approfittando di quei varchi che si vengono a creare all’interno di un “disastro organizzativo” che le nomine politiche hanno apportato. Malaffare, illegalità, clientelismo, non sono altro che mali intrinsechi che la regione si porta dietro sin dalla sua formazione.

Nel quarto e ultimo capitolo, mi è sembrato doveroso rivolgere l’attenzione anche a come questo modello e questo rapporto deleterio e perverso tra politica, ‘ndrangheta e sanità si sia esportato anche al di fuori della Calabria. In Lombardia, la storica regione che più di ogni altra ha visto la ‘ndrangheta infiltrarsi, insediarsi fino a giungere ad una vera e propria colonizzazione, le modalità di inserimento nel settore sono molto simili a quelle che abbiamo visto. Anche qui, c’è un protagonista che fa da sponda tra criminalità organizzata, politica e sanità. È Carlo Antonio Chiriaco, medico, politico, di origini calabresi. Posto al vertice di una delle eccellenze lombarde, l’Asl di Pavia, tra le corsie mantiene relazioni, raccoglie preferenze ed elargisce favori ai boss e ai latitanti. Ci sono poi gli interessi dei Condello di Reggio Calabria sulla ricca sanità lombarda. Per la stesura di questo capitolo, mi sono avvalsa delle ricerche portate avanti dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli studi di Milano, che negli ultimi anni ha redatto tre relazioni incentrate sul problema della criminalità organizzata nelle aree settentrionali, di cui una è stata interamente dedicata al problema della sanità. Infine, ho arricchito questa parte inserendo un’intervista al professore Nando dalla Chiesa che ho realizzato per la testata giornalistica il Corriere della Calabria. L’occasione è nata da un suo intervento all’interno della commissione antimafia speciale della Regione Lombardia, in cui poneva il problema e spiegava le dinamiche di inserimento della ‘ndrangheta nella sanità lombarda.

La sanità in Calabria: numeri e ritardi Istituito nel 1978, il Sistema sanitario nazionale, ad oggi rappresenta la voce di spesa più importante e più cospicua: circa l’80% dell’intera spesa per ogni regione e circa il 7% dell’intero Pil nazionale. Una cifra che potrebbe sembrare adeguata se si pensa che il nostro è un sistema universalistico e gratuito e che la sua istituzione ha rappresentato una vera e propria svolta per il nostro Paese1 . Ma purtroppo non è stato così negli ultimi trent’anni, dove la sanità è diventato per alcune territori, non solo un buco nero fatto di debiti e di disavanzi, ma un vero e proprio “affare” illegale in cui sono confluiti interessi politici e criminali. La Calabria, non è stata immune a questo processo, causato anche ai ritardi nell’adeguamento da parte della regione agli standard nazionali. Un esempio è stato l’aggiornamento al d.lgs 502/1992 relativo alla riorganizzazione territoriali delle varie aziende locali. La Calabria si è adeguata a tale normativa soltanto nel 2007 con la legge regionale n.9, entrata in vigore nel 2012: delle 11 aziende sanitarie locali sono state ridotte a 5 aziende ospedaliere provinciali, ognuna divisa in distretti con competenza sul proprio territorio provinciale. Sono presenti 4 aziende ospedaliere: due a Catanzaro, una a Cosenza e una a Reggio Calabria. Ritardi, ma anche debiti accumulati negli anni nelle giunte di centrodestra che di centrosinistra si sono susseguite. La Regione nel 2007 ha chiesto al Governo nazionale l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Piano di rientro. Lo scopo non era soltanto quello di attivare uno strumento tecnico-amministrativo ma era diventata anche l’occasione per poter ripensare in modo complessivo all’intero settore sanitario calabrese1 . Il Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria è stato siglato il 17 dicembre del 2009 e prevedeva una serie di interventi da attuare nel biennio 2010-2012, finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario della Regione. Ma così non è stato. Troppe le criticità e le inadeguatezza e soprattutto il mancato adempimento previsto dallo stesso Piano, che hanno portato nell’estate del 2010 ad essere nominato commissario ad acta del l’allora governatore della Regione, Giuseppe Scopelliti, affiancato anche da un sub commissario. Gli esiti non positivi delle varie verifiche da parte del Tavolo interministeriale (costituito da tecnici del Ministero dell’Economia, della Salute e dell’Agenas) sono continuati anche negli anni successivi. In seguito alle dimissione di Scopelliti da Presidente della Regione, è stato poi nominato un nuovo commissario per il Piano di rientro, tutt’ora in funzione.