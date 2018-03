Padova shock, calciatore 16enne muore come Davide Astori

Ucciso dal cuore come il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica a Udine. Stavolta l’attacco cardiaco è stato fatale a un 16enne giocatore della squadra Allievi del Saonara Villanova, nel Padovano. Come per il calciatore viola, anche il ragazzino di Vigonovo aveva da poco superato una visita medica.

Vengono quindi confermate le parole di Mohammed Briniss, il padre del ragazzo, il quale fin dal primo momento ha osservato che il figlio non soffriva d’asma, anche se qualche volta, di recente, aveva manifestato difficoltà di respirazione. Un aspetto che potrebbe benissimo essere collegato a problemi cardiaci, precedentemente non emersi. Hamza aveva una costituzione robusta e le lievi difficoltà erano state addebitate dai familiari proprio alla sua stazza. C’è anche da dire che il ragazzo, pochi minuti prima del malore, aveva ingerito un pastiglia che gli era stata ordinata dal medico.

Il cuore è il motore del nostro sistema cardiocircolatorio. In una persona sana batte da 60 a 100 volte al minuto, cioè da 30 a 50 milioni di volte all’anno, senza mai fermarsi. Senza la perfetta coordinazione delle sue fibre muscolari, che si contraggono e si distendono ritmicamente, non potrebbe pompare il sangue nell’organismo. Il sistema di conduzione dello stimolo è la base dello svolgimento coordinato della contrazione e della dilatazione del cuore. Con l’espressione aritmia cardiaca (o disturbo del ritmo cardiaco, in seguito per semplicità aritmia) si designano dei battiti cardiaci troppo lenti, troppo rapidi o irregolari.

Certi disturbi del ritmo non si avvertono nemmeno, altri invece si manifestano come breve interruzione del battito o palpitazione oppure possono provocare affanno, mancamento o persino perdita della conoscenza. Le aritmie possono anche pregiudicare la funzione di pompa del cuore. Un’aritmia può manifestarsi inaspettatamente a qualsiasi età. In generale non prelude a un imminente infarto e si può trattare con dei medicamenti o degli interventi effettuati con un catetere. La maggior parte dei pazienti possono condurre una vita del tutto normale, sovente addirittura senza farmaci. Questo opuscolo si propone di spiegarle come si verifica un’aritmia. Anche dopo attenta lettura ben difficilmente sarà in grado di fare un’autodiagnosi o di scegliere la terapia giusta. Speriamo però che la aiuti a meglio comprendere il quadro clinico ed i sintomi.

Il cuore e la sua rete elettrica Il cuore ha una parte destra e una sinistra ed è munito di quattro valvole che provvedono a far scorrere il sangue nella direzione giusta. Sia nella metà destra che in quella sinistra ci sono un atrio (o orecchietta) e un ventricolo. Nell’atrio destro arriva il sangue venoso, povero di ossigeno di tutto l’organismo. Da lì passa nel ventricolo destro, che ad ogni battito lo spinge nei vasi polmonari, dove i globuli rossi si caricano di ossigeno fresco. Dai polmoni il sangue rifluisce al cuore, prima all’atrio sinistro e poi al ventricolo sinistro. Quest’ultimo ha una parete muscolare molto più robusta del ventricolo destro, perché deve pompare il sangue nelle arterie di tutto l’organismo. L’onda di pressione che si produce ad ogni battito si può avvertire al polso.

Affinché il cuore possa pompare efficacemente il sangue occorre che migliaia di cellule muscolari degli atri e dei ventricoli si contraggano sincronicamente. Questa azione comune è provocata da un impulso elettrico. Il ritmo è dettato dal nodo sinusale, «pacemaker» naturale del cuore situato nella parete dell’atrio destro nel punto dove sbocca la vena cava superiore. Qui nasce l’impulso che poi si propaga agli atri. La trasmissione dagli atri ai ventricoli avviene attraverso il nodo atrioventricolare (nodo AV), che costituisce il raccordo elettrico tra gli atri e i ventricoli. In caso di mancato funzionamento del nodo sinusale il nodo AV può assumere il compito di generare l’impulso, però è in grado di produrre solo da 40 a 60 stimoli al minuto. Dopo il passaggio nel nodo AV, il fascio di His e le fibre conduttrici dello stimolo trasmettono l’impulso elettrico ai ventricoli e alla muscolatura (figura 1). Le scariche elettriche del cuore si possono registrare nell’elettrocardiogramma (ECG).

Esso indica se l’attività elettrica del cuore è coordinata. È il primo esame che si effettua per accertare la presenza di un’aritmia e determinarne il tipo. In un ECG normale si osservano diverse oscillazioni, cosiddette onde (figure 2 e 2a). Tra due battiti del cuore il sistema di conduzione dello stimolo si ricarica, al pari dello stesso muscolo cardiaco, che dopo ogni battito si distende e si riempie di sangue. Ogni battito del cuore (sistole) è dunque dovuto a un impulso elettrico. Il costante ripetersi di questi processi dà origine al ritmo cardiaco. In condizioni normali è il nodo sinusale a dettare il ritmo, adeguandolo alle necessità dell’organismo. Grazie alla sua sensibilità ai segnali del sistema nervoso ed a certi ormoni, come per esempio l’adrenalina, può rallentare i battiti a riposo e accelerarli durante un’attività sportiva. La frequenza cardiaca («polso») a riposo di una persona ben allenata può essere di soli 40-45 battiti al minuto, mentre in caso di febbre o di emozione può superare i 100 battiti. Anche uno sforzo fisico aumenta il polso parallelamente all’intensità dello stesso. Alla massima sollecitazione, per breve tempo la frequenza cardiaca può arrivare a 150-180 battiti al minuto o anche di più. Il ritmo cardiaco non è quindi una grandezza fissa, bensì reagisce a influssi interni ed esterni.

Cos’è un’aritmia e perché la si avverte? Quanto esposto in precedenza mostra che non è sempre facile fare una netta distinzione tra una normale variazione del ritmo cardiaco e un’aritmia. In molte situazioni dei cambiamenti della frequenza cardiaca sono normali e non hanno niente a che vedere con un disturbo del ritmo. Si è in presenza di un’aritmia se l’impulso elettrico non ha origine nel nodo sinusale ma in un’altra parte del cuore, per esempio nell’atrio, nel nodo AV o direttamente in un ventricolo, oppure se l’onda elettrica non si propaga per la via prevista. Se ne deriva un battito supplementare, è chiamato extrasistole. Spesso a questo battito «fuori programma» segue una pausa compensatrice che viene avvertita come «incespicare» del cuore o breve interruzione della sua attività.

Un’accelerazione persistente della frequenza cardiaca determina un calo della pressione arteriosa che può causare sensazioni di vertigini e mancamenti. Indizio di aritmia può essere anche una sgradevole palpitazione, che nella maggior parte dei casi è avvertita al petto o al collo. Alcune aritmie sono più gravi di altre perché influiscono sull’efficienza del cuore. Talvolta si instaura un circolo vizioso: un sovraffaticamento del cuore può causare un’aritmia che ostacola ulteriormente la funzione cardiaca. Tipi frequenti di aritmia Singoli casi di extrasistole possono verificarsi in qualsiasi persona sana. Se si manifestano frequentemente può trattarsi di un’aritmia. Le aritmie si distinguono in base al loro luogo di origine e ai loro effetti sul ritmo cardiaco. Se il disturbo insorge a monte dei ventricoli, per esempio negli atri o nel nodo AV, si parla di aritmie sopraventricolari; se si manifesta nei ventricoli di aritmie ventricolari. Se l’aritmia accelera la frequenza cardiaca si tratta di una tachicardia (battito cardiaco rapido), se la rallenta di una bradicardia (battito cardiaco lento). Extrasistolìa sopraventricolare L’extrasistolìa sopraventricolare, che ha origine negli atri, occasionalmente è causata da una cardiopatia (malattia del cuore). L’ipertensione, per esempio, sovraffatica il miocardio e provoca una tensione eccessiva degli atri che può causare un’aritmia. Anche un’insufficienza cardiaca può essere causa di extrasistolìa sopraventricolare.