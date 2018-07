Padre orco picchia le 3 figlie per anni, le ragazze si ribellano e lo uccidono

Dopo essere arrivata l’ennesima minaccia con un coltello, una delle ragazze protagoniste di questa vicenda, ha reagito ed ha colpito il papà orco con un coltello. In seguito sono intervenute anche le sorelle che si sono anch’esse accanite sul genitore con una dozzina di fendenti finché non l’hanno ucciso. E’ questa la vicenda che vede protagoniste tre ragazze russe. La loro storia purtroppo Ha dell’incredibile. Le tre giovani donne, purtroppo, avrebbero avuto un padre orco, il quale pare solito picchiarle ed abusava sessualmente di loro tre.

Queste violenze sarebbero state perpetuate per molti anni, ma le ragazze ormai cresciute si sarebbero coalizzate e lo avrebbero ucciso per riscattarsi da tanti anni di violenze fisiche e mentali. Dopo anni di essere state trattate come delle bestie dal padre, Visto che come abbiamo detto abusava di loro e le costringeva a subire ogni tipo di pestaggi molto crudeli e violenze sessuali in tenerissima età quando invece avrebbe dovuto solo proteggerle, le tre giovani donne hanno detto basta.

Stanche di dover accettare sempre tutto e tacere, alla fine le tre sorelle si sono coalizzate e sono riuscite a vendicarsi del padre uccidendolo a coltellate. Purtroppo questa è la terribile storia di tre giovani sorelle russe, la cui vicenda sembra essere al centro di una torbida vicenda familiare consumata tra le mura domestiche. Per tutta la loro età adolescenziale le tre ragazze di cui due maggiorenni, Cristina di 19 anni e Angelina di 18, ed un’altra ancora minorenne, Maria di anni 17, sono state costrette. “Lo odiavamo e volevamo che accadesse solo una cosa: che sparisse per sempre, che se ne andasse e non tornasse più” hanno raccontato.

“Le picchiava sempre. Una volta le ha portate in un bosco e ha minacciato di ucciderle” ha raccontato un amico di famiglia. Le tre sorelle sarebbero state arrestate nei scorsi giorni a Mosca dalla polizia russa e sarebbero state accusate dell’assassinio del padre, il 57enne Mikhail Khachaturyan.