Padrone si accascia nel bosco, un cane lo veglia l’altro va a chiamare i soccorsi

I protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi sono due cani ed un uomo. Quest’ultimo, un 55enne si sarebbe accasciato esanime nel bosco, ma fortunatamente uno dei cani lo avrebbe accudito mentre l’altro sarebbe andato a chiamare i soccorsi. Purtroppo, per il 55enne non c’è stato niente da fare, ma gli sforzi dei suoi due cani hanno comunque permesso di recuperare la salma intatta e avrebbero facilitato la ricerca ai soccorsi. Come faceva spesso, era uscito a caccia di funghi nei boschi con l’aiuto dei suoi due inseparabili cani, quando per motivi ancora da accertare è stato vittima di una spaventosa e letale caduta che lo avrebbe visto rotolare rovinosamente al Valle, per 150 m senza più rialzarsi.

L’uomo Infatti è morto lì e molto probabilmente sarebbe rimasto per giorni in auto fino a che i soccorsi non sono stati avvertiti ed allertati proprio dai suoi due cani. 1 dei due è rimasto a vegliarlo, mentre l’altro è corso in paese per avvertire del tragico incidente. E’ questo quanto accaduto lo scorso fine settimana in Garfagnana, in provincia di Lucca. La vittima è il 55enne Marco Bacci di Viareggio, il quale era andato in cerca di funghi sui sentieri di montagna, proprio sopra Bagni di Lucca.

Vedendo il cane da solo, alcuni amici e conoscenti avrebbero iniziato a preoccuparsi e provando a contattare l’amico al cellulare i tentativi si sarebbero rivelati piuttosto inutili. Così avrebbero deciso di cercare L’uomo insieme a soccorso alpino e i carabinieri. Percorrendo i sentieri e seguendo l’animale, ad un tratto avrebbero sentito abbaiare l’altro cane che come abbiamo detto, era rimasto a vigilare il cadavere. Purtroppo nonostante lo sforzo dei due animali per la vittima purtroppo non c’era più niente da fare.

I due cani hanno comunque permesso di recuperare la salma intatta e facilitato le ricerche perché il luogo della caduta è un punto della montagna, dove di solito non si cercano i funghi e dunque all’inizio le ricerche non avrebbero interessato quella zona per poter recuperare il corpo. E’ stato necessario l’intervento di una squadra del Soccorso Alpino e dell’elicottero Pegaso 3, con il verricello.