Pagamenti online per multe, bollo auto, voucher Inps: ci sono sconti e ulteriori vantaggi

Vantaggi per tutti con le modalità di pagamento on-line del bollo auto. Se ne è parlato nel corso dell’incontro che una delegazione di rappresentanti dei tabaccai di tutte le Province del Veneto ha avuto con il Vicepresidente della giunta regionale per fare il punto sullo stato di attuazione delle strategie concordate nel corso dell’anno 2017 per la riscossione della tassa automobilistica. Nell’effettuazione di questo importante servizio, in convenzione con la Regione, migliaia di tabaccai veneti collaborano per la riscossione della tassa anche a mezzo di innovative modalità di pagamento on-line (sul modello PagoPA) introdotte per un miglior servizio verso i cittadini e un minor costo a carico di questi esercizi commerciali.

Il Vicepresidente ha evidenziato che la Regione ha aderito fin dal maggio 2017 al sistema PagoPA, con risultati tra i migliori in Italia in termini di quantità di pagamenti ricevuti. Tale sistema porta vantaggi consistenti sia per la Regione, sia per i cittadini, sia per gli agenti contabili come i tabaccai del Veneto che possono così riscuotere senza possibilità di errori la tassa automobilistica, dietro semplice esibizione da parte dei cittadini di un avviso di pagamento dotato di codice a barre o QR Code. Il diffondersi di questa operatività consentirà inoltre in breve tempo di limitare al massimo la necessità di utilizzo di contanti; in tal modo anche i tabaccai potranno nel tempo vedere sempre più limitata la necessità di fornire le onerose garanzie alla Regione richieste invece per i pagamenti riscossi con vecchie modalità.

II Vicepresidente, a fronte degli impegni regionali assunti e mantenuti, ha chiesto ai tabaccai di promuovere anche il nuovo sistema di registrazione dei contribuenti sul portale regionale Infobollo. Registrando su questo portale la targa del veicolo associato al proprio codice fiscale, ogni contribuente può vedersi recapitare, circa un mese prima, una mail che gli ricorda la scadenza del bollo, quanto e come deve pagare, ricevendo contestualmente il QR Code che potrà esibire anche in tabaccheria per effettuare senza problemi di errori il pagamento anche con bancomat o carta di credito, senza ulteriori commissioni aggiuntive.

Attualmente in Veneto si sono registrati al servizio oltre 197 mila utenti. Una sua maggior diffusione, oltre ad aiutare ad eseguire correttamente e nei tempi previsti i versamenti dovuti, contribuirà a ridurre notevolmente anche per i tabaccai gli oneri richiesti dalla legge statale per poter esercitare tale servizio pubblico.

Bollo auto: dalla Regione arriva il sostegno per i pagamenti online

Vantaggi per tutti con le modalità di pagamento on-line del bollo auto. Se ne è parlato nel corso dell’incontro che una delegazione di rappresentanti dei tabaccai di tutte le Province del Veneto ha avuto con il Vicepresidente della giunta regionale per fare il punto sullo stato di attuazione delle strategie concordate nel corso dell’anno 2017 per la riscossione della tassa automobilistica. Nell’effettuazione di questo importante servizio, in convenzione con la Regione, migliaia di tabaccai veneti collaborano per la riscossione della tassa anche a mezzo di innovative modalità di pagamento on-line (sul modello PagoPA) introdotte per un miglior servizio verso i cittadini e un minor costo a carico di questi esercizi commerciali.

Il Vicepresidente ha evidenziato che la Regione ha aderito fin dal maggio 2017 al sistema PagoPA, con risultati tra i migliori in Italia in termini di quantità di pagamenti ricevuti. Tale sistema porta vantaggi consistenti sia per la Regione, sia per i cittadini, sia per gli agenti contabili come i tabaccai del Veneto che possono così riscuotere senza possibilità di errori la tassa automobilistica, dietro semplice esibizione da parte dei cittadini di un avviso di pagamento dotato di codice a barre o QR Code. Il diffondersi di questa operatività consentirà inoltre in breve tempo di limitare al massimo la necessità di utilizzo di contanti; in tal modo anche i tabaccai potranno nel tempo vedere sempre più limitata la necessità di fornire le onerose garanzie alla Regione richieste invece per i pagamenti riscossi con vecchie modalità.

II Vicepresidente, a fronte degli impegni regionali assunti e mantenuti, ha chiesto ai tabaccai di promuovere anche il nuovo sistema di registrazione dei contribuenti sul portale regionale Infobollo. Registrando su questo portale la targa del veicolo associato al proprio codice fiscale, ogni contribuente può vedersi recapitare, circa un mese prima, una mail che gli ricorda la scadenza del bollo, quanto e come deve pagare, ricevendo contestualmente il QR Code che potrà esibire anche in tabaccheria per effettuare senza problemi di errori il pagamento anche con bancomat o carta di credito, senza ulteriori commissioni aggiuntive. Attualmente in Veneto si sono registrati al servizio oltre 197 mila utenti. Una sua maggior diffusione, oltre ad aiutare ad eseguire correttamente e nei tempi previsti i versamenti dovuti, contribuirà a ridurre notevolmente anche per i tabaccai gli oneri richiesti dalla legge statale per poter esercitare tale servizio pubblico.

Esenzione bollo auto e agevolazioni

Vediamo ora le situazioni in cui la legge prevede l’esenzione del bollo auto totale o parziale. In questo caso, vanno considerati tipologia di auto e le caratteristiche del proprietario. L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta alle

auto per disabili (sia se l’auto è intestata al conducente, che ai familiari);

auto storiche di età pari o superiore ai 30 anni;

auto elettriche (per i primi 5 anni, oltre i quali si applicano agevolazioni delle Regioni);

auto ibride (per un periodo stabilito dalle direttive regionali, poi ci sono agevolazioni);

auto a metano (esenzione totale a vita in Lombardia e Piemonte, esenzione per 5 anni più agevolazioni, oltre questo termine nelle altre Regioni italiane).

Le agevolazioni bollo auto sono previste, oltre che nei casi già citati, anche per le auto a Gpl, la cui tassa di proprietà è ridotta a ¼ del bollo previsto dal tariffario regionale.

Per approfondire, puoi trovare tutti i dettagli sui benefici fiscali relativi al bollo auto consultando il sito dell’Aci, scegliendo la Regione che ti interessa e cliccando sulla voce “Riduzioni ed esenzioni”.

Rimborso bollo auto da demolire

E cosa c’è da sapere sul bollo auto demolita? In caso di demolizione, puoi richiedere il rimborso del bollo auto, che viene stabilito in dodicesimi calcolando il numero di mesi che decorrono dal momento della demolizione fino a quello di scadenza del versamento.

Esempio: il tuo bollo auto scade il 25 novembre 2017 e tu demolirai l’auto nel mese di giugno? Allora, ti sarà rimborsata la quota non goduta da giugno al 25 novembre 2017.

Come fare calcolo bollo auto per sapere quanto pagare

Prima di mettere mano alla tasca e procedere al pagamento della tassa automobilistica, devi calcolare l’importo del bollo auto, per sapere esattamente quanto pagare.

L’operazione non è così semplice come sembra, ma ti vengono in aiuto il sito dell’Agenzia delle Entrate e quello dell’Aci, dove puoi procedere al calcolo bollo online e ottenere l’importo preciso, inserendo i dati che ti vengono richiesti. Le modalità per conoscere la cifra da versare sono due:

calcolo del bollo in base alla potenza dell’auto (kw e cavalli)

calcolo del bollo in base alla targa.

Puoi calcolare l’importo del bollo sul sito dell’Agenzia delle Entrate in base alla potenza dell’auto, ti servono i kw o i cavalli che trovi sulla carta di circolazione. Li inserisci nel menu, scegli la classe ambientale di appartenenza della tua vettura, la Regione di residenza, il tipo di veicolo, se è Gpl o meno e clicchi su “Calcola importo”. A questo punto ottieni la cifra.

Per il calcolo in base alla targa puoi usare indifferentemente il sito dell’Aci o quello dell’Agenzia delle Entrate, sapendo che in quest’ultimo caso puoi effettuare il calcolo immettendo solo la targa o tramite la formula completa.

Calcolo del bollo in base alla targa del veicolo

Calcolo del bollo con la formula completa

Come controllare se il bollo è stato pagato

Ti viene il dubbio di non aver pagato il bollo in uno o in più anni precedenti? In effetti, fra le tante tasse che ti sommergono qualcuna ti può sfuggire, ma per verificare subito e provvedere, sempre sul sito dell’Aci trovi la pagina Assistenza Bollo, che ti permette di chiedere delle verifiche sui pagamenti effettuati e su eventuali pendenze. Anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate hai la possibilità di effettuare un controllo, usando la pagina Interrogazione pagamenti effettuati.

Dove e come pagare il bollo auto?

Ora che hai l’importo da versare, non ti resta che scegliere dove procedere al pagamento del bollo auto, fra le tante possibilità offerte sia offline che online. Se non hai problemi a spostarti fisicamente, puoi pagare il bollo auto presso:

un’agenzia abilitata di pratiche auto;

una delle delegazioni Aci abilitate al servizio di riscossione;

un ufficio postale, presentando il bollettino apposito e pagando una commissione di 1,50 euro;

una banca convenzionata, presso lo sportello ATM con il bancomat;

un Tabacchi che aderisce al circuito Lottomatica, compilando la scheda A se hai un’auto ad uso promiscuo o la scheda B se, invece, devi pagare il bollo taxi. Puoi pagare il bollo anche nei Tabacchi che hanno stretto convenzioni con banca ITB.

In alternativa, puoi usufruire comodamente del pagamento bollo online, scegliendo fra:

il sito dell’Aci, usando il servizio BolloNet (dove non paghi commissioni se sei socio o un costo di 1,87 euro se non lo sei);

Poste Online, con una commissione di 1 euro se sei correntista;

il servizio di home banking sul sito di una banca convenzionata;

il sito dell’Agenzia delle Entrate (che ti permette di pagare il bollo auto con F24, ma solo nel caso del superbollo).

Le sanzioni previste per il bollo auto scaduto

Ti è già capitato di dimenticare il pagamento di una bolletta o di sforare i termini per il versamento di una tassa qualsiasi? Se ti sei trovato in queste circostanze, sai bene che incorri in multe o more che fanno aumentare l’importo da corrispondere.

Anche per il bollo auto scaduto e per il pagamento del bollo auto in ritardo rischi delle sanzioni, ecco perché ti conviene fare una verifica scadenza della tassa di proprietà del veicolo e restare nei termini consentiti dalla legge per regolarizzare la tua posizione.

Dove puoi verificare? Sempre sul sito dell’Aci, nella stessa pagina relativa al calcolo del bollo online, otterrai, oltre all’importo da versare, anche la scadenza per il pagamento.

Cosa succede se guidi con bollo scaduto

Stai circolando con la tassa non pagata: quali sono le sanzioni per bollo auto scaduto? Se paghi in ritardo il bollo della tua vettura, puoi avvalerti del ravvedimento operoso per metterti in regola con il fisco e pagare sanzioni ridotte.

Considera che, con il bollo scaduto, ti verranno notificati sia la sanzione che gli interessi di mora in base al numero dei giorni di ritardato pagamento:

se provvedi a pagare entro 30 giorni dalla scadenza del bollo, hai una sanzione del 2,5% della tassa più gli interessi di mora calcolati giornalmente a un tasso del 3%;

dalla scadenza del bollo, hai una sanzione del 2,5% della tassa più gli interessi di mora calcolati giornalmente a un tasso del 3%; se paghi dopo 30 giorni ma entro 12 mesi dalla scadenza del bollo, sanzione del 3% della tassa più interessi al 3%;

dalla scadenza del bollo, sanzione del 3% della tassa più interessi al 3%; se paghi dopo 12 mesi dalla scadenza del bollo, ti toccano una sanzione del 30% della tassa più interessi del 2,5% su base semestrale.

Fai molta attenzione al caso in cui viene accertato che non paghi il bollo auto da 3 anni consecutivi! Per il bollo auto mai pagato o non pagato per tutto questo tempo, c’è il ritiro della targa e della carta di circolazione

Poi c’è la cancellazione del veicolo dai registri del PRA. Per iscriverlo di nuovo, dovrai pagare tutti i bolli e le sanzioni previste, oltre ad avviare le pratiche burocratiche necessarie.

Posso pagare il bollo auto a rate?

Molti si chiedono se l’Agenzia delle Entrate permette il pagamento del bollo auto a rate, ma purtroppo non è possibile e va saldato in un’unica soluzione.

Il pagamento a rate del bollo è previsto solo se ricevi la cartella di pagamento perché hai evaso e solo se l’importo della cartella supera i 120 euro. In questo caso, puoi richiedere una dilazione di pagamento che va dalle 5 alle 30 rate.