Stipendio in contanti arriva il fermo, da luglio solo pagamenti rintracciabili

Sta per arrivare la cosiddetta tracciabilità delle buste paga e per questo motivo a partire dal prossimo mese di luglio non verranno più utilizzati in contanti per pagare gli stipendi. Lo stipendio Dunque a partire dai prossimi mesi non verrà più pagato in contanti. Non tutti sanno forse che esiste un numero piuttosto consistente di lavoratori che mensilmente subisce una sorta di ricatto da parte del procuratore di lavoro ovvero che sono costretti a firmare una busta paga per un determinato importo, ma poi si devono accontentare di molto meno e questo per la paura di perdere il posto. Si tratta inevitabilmente di una misura a tutela dei lavoratori nei cantieri dell’edilizia anche degli alberghi e ristoranti, dei dipendenti del facchinaggio, delle varie cooperative che come abbiamo detto da sempre hanno subito un ricatto da parte dei datori di lavoro, ovvero quello di essere costretti a firmare una busta paga di importo diverso e nettamente superiore a quanto poi effettivamente il lavoratore percepisce, il tutto dietro la minaccia di perdere il proprio posto di lavoro.

Ovviamente non si tratterà di una notizia importante per tutti coloro che sono abituati a ricevere l’accredito dello stipendio attraverso bonifico, oppure attraverso strumento di pagamento tracciabile. Purtroppo la pratica di pagare i lavoratori meno rispetto a quanto poi effettivamente risulta in busta paga è piuttosto comune ed è molto diffusa. Il fenomeno delle false buste paga però più che una prassi, costituisce un vero e proprio abuso nei confronti proprio dei Lavoratori e una pratica piuttosto diffusa nel nostro paese da nord a sud.

Può essere definita una vera e propria estorsione nei confronti dei dipendenti che sono costretti dietro minaccia a firmare e dichiarare di percepire un importo che in realtà non entra nelle loro tasche. Così facendo i datori di lavoro ottengono un vantaggio del tutto illecito a discapito ovviamente dei Lavoratori, Mentre i dipendenti non soltanto vengono privati della propria retribuzione ma vengono Comunque lesi anche nella loro dignità.

“I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”, è questa sostanzialmente la novità prevista dalla nuova legge di bilancio secondo cui le retribuzioni dovranno essere corrisposte attraverso un bonifico con strumenti di pagamento elettronico oppure con pagamento in contanti presso lo sportello bancario e sarà possibile anche emettere un assegno consegnato direttamente al datore di lavoro. Chi non rispetterà queste regole, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa che va dai 1000 ai €5000 e l’obiettivo è quello di rendere tracciabilità delle retribuzioni evitando così il fenomeno delle false buste paga.

L’abitudine di pagare in contanti è ancora molto radicata in Italia. Non a caso il nostro Paese risulta stabilmente agli ultimi posti in Europa per utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Il divario, specie con i paesi del nord Europa, è molto netto, anche se negli ultimi anni una maggiore diffusione delle carte di credito, la crescita dell’e-commerce e l’introduzione di soluzioni “fintech” per agevolare i pagamenti direttamente da smartphone stanno lentamente allargando il bacino di utenza e qualche posizione in prospettiva verrà recuperata. Ma occorre fare radicalmente di più. Va cavalcata e amplificata la tendenza del mercato per accelerare il processo che ci porterà verso l’abolizione del contante. Non è solo una questione di modernità e di potenziale vantaggio per l’economia del Paese.

Limitare il ricorso al contante permetterebbe anche una più puntuale tracciabilità delle transazioni con evidenti benefici nella lotta contro la corruzione, l’evasione fiscale, l’estorsione, il riciclaggio, il traffico di droghe e molti altri crimini che solo grazie al contante sono possibili. Alcuni Paesi, come la Svezia e la Danimarca, hanno già annunciato l’intenzione di abolire gradualmente il contante, evidenziandone anche i vantaggi ottenibili. Non solo si avrebbe una probabile diminuzione – poi un drastico abbattimento e a termine si potrebbe ipotizzare un annullamento – dei costi per transazione digitale, ma verrebbero risparmiate anche le spese per la gestione delle banconote, poco percepite dall’opinione pubblica, ma rilevanti. L’Italia rischia di non essere pronta a questa sfida e di perdere la possibilità di essere avanguardia. Le politiche e gli strumenti fin qui adottati per rendere tracciabili i pagamenti si sono limitati ad obblighi, divieti e sanzioni per determinate categorie di imprese ed esercenti, ma non è con la coercizione che si riesce a promuovere una modifica di comportamenti che è soprattutto culturale. L’inerzia dell’abitudine, escludendo naturalmente i comportamenti patologici, si combatte e si supera attraverso un’azione organica che miri contemporaneamente ad allineare gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo. Venditori, clienti ed intermediari finanziari.

Solo tenendo in equilibrio gli interessi di ciascuno degli attori in gioco si possono incoraggiare cambiamenti epocali, qual è l’abolizione del contante. Tra gli ostacoli all’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento c’è senz’altro uno storico problema di costi, che rappresentano una barriera soprattutto in Italia dove il tessuto aziendale è fatto di tante piccolissime imprese. Il costo del noleggio dei dispositivi (POS) e le commissioni da riconoscere agli emittenti delle carte di credito o di debito (peraltro ridotte per legge a livello europeo) sono ancora percepiti come troppo alti e penalizzanti per la propria redditività da parte dei venditori di beni e servizi. Il risultato è che l’Italia è il Paese con il maggior numero di POS installati, ma è tra gli ultimi in termini di utilizzo. Parte del problema sono anche i consumatori che non hanno ancora sviluppato una sufficiente consapevolezza della comodità e dei vantaggi di passare ai pagamenti elettronici. A venire in aiuto in questo senso sono le nuove forme alternative di pagamento digitale tramite cellulare che promettono minori costi di utilizzo sia ai venditori sia ai clienti ed una facilità ed immediatezza d’uso. In pochi anni è probabile che il POS faccia la fine del fax, diventando semplicemente un amuleto da collezione. A frenare la diffusione degli strumenti di pagamento digitale ci sono anche aspetti infrastrutturali.

La copertura a macchia di leopardo delle reti di nuova generazione capaci di garantire affidabilità e velocità alle transazioni costituisce indubbiamente un freno all’utilizzo, come anche la paura riguardo alla sicurezza delle operazioni. Un miglioramento sia della qualità delle reti che dei protocolli di sicurezza – a prova di hacker privati ma anche di “grandi fratelli” pubblici – potranno favorire lo sviluppo di comportamenti più virtuosi da parte di tutti. Da non sottovalutare anche la crisi di fiducia nelle istituzioni finanziarie da parte di tanti cittadini, preoccupati che vicende come quella di MPS o delle banche venete possa ripetersi mettendo a rischio i loro risparmi. C’è poi il problema della privacy. È fondamentale offrire garanzie rigorose sul trattamento dei dati generati tramite i pagamenti digitali e va stabilita la titolarità dei diritti. In un mondo in cui i cittadini sono sempre più monitorati nei loro spostamenti, nelle loro parole e nelle loro interazioni, la tracciabilità dei pagamenti rischia di dare alle aziende che raccolgono questa impressionante mole di dati una conoscenza delle nostre abitudini per farne un giacimento da cui estrarre rendite monopolistiche. Servono quindi regole e diritti chiari, e deve essere diffusa la consapevolezza di questi diritti tra i cittadini.

La limitazione e l’abolizione del contante non è, e non sarà un’operazione semplice proprio perché si propone di modificare uno dei comportamenti più caratterizzanti di una lunga epoca storica e necessiterà di gradualità per essere assimilata da tutti i cittadini. Così come va evitato che diventi uno shock negativo per le economie informali che consentono la sussistenza di piccole comunità locali e presso le quali sarà necessario investire massicciamente per far risaltare i vantaggi di una simile operazione. Infine, l’obiettivo di abolire il contante non è una battaglia che può riguardare solo un Paese, ma deve essere una battaglia europea essendo l’Italia nella zona euro e condividendo quindi lo stesso contante con altri 17 paesi. E considerando che nessun governo vorrà perdere i lauti incassi – per l’Italia si tratta di oltre un miliardo di euro – derivanti ogni anno dal reddito monetario (signoraggio) legato alla stampa della moneta.

La lotta al contante, però, lamentano artigiani e negozianti, non si può far ricadere solo su di loro (vedi le interviste nelle pagine successive). L’obiettivo è di ridurre l’uso del contante e consentire la tracciabilità dei pagamenti per combattere l’evasione fiscale. Di sicuro quest’obbligo arriva in un momento delicato per molti esercizi commerciali e professionali. Siamo in crisi economica e avere un Pos (Point of Sale) comporta un costo fisso annuo ulteriore. A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo Pos, il ministero dello Sviluppo economico ha convocato le parti interessate per un confronto che porti a una riduzione dei costi dell’uso della monera elettronica: attorno al tavolo i rappresentanti di artigiani e commercianti, Bankitalia, il Consorzio Bancomat (definisce le regole di funzionamento dei circuiti e ne presidia il rispetto da parte delle banche, gli istituti di pagamento…), l’Abi (Associazione bancaria italiana) in rappresentanza delle banche, con cui le aziende contrattano i costi del servizio Pos. Nel momento in cui scriviamo (fine luglio), la riduzione dei costi al centro del tavolo non ha avuto risultati. Bisogna lavorare sulle commissioni interbancarie (quello che paga la banca che gestisce il Pos alla banca che ha emesso la carta), che sono quelle che determinano poi il costo finale della moneta elettronica per negozianti e professionisti.

La Commissione europea ha messo a punto una proposta di regolamento che riduce le commissioni interbancarie, fissandole allo 0,2% dell’importo pagato con carta di debito e allo 0,3% con carta di credito. Una riduzione significativa, visto che in Italia oggi le commissioni interbancarie per il bancomat sono lo 0,15% sull’importo pagato più un costo fisso di 0,11 euro a operazione. La possibilità di pagare con il bancomat l’idraulico che viene a casa è una bella comodità, perché non dobbiamo prelevare contanti né tenerli in casa, con il rischio di furto o smarrimento. Anche per i negozianti, gli artigiani e i professionisti (onesti) vale lo stesso discorso, perché accettando i pagamenti con carte si riducono i rischi legati al contante che tengono in negozio e che poi devono custodire (con i relativi costi). Le carte convengono a tutti: il nodo da sciogliere è quello delle commissioni. Secondo le stime di Confcommercio, a una piccola impresa (con fatturato annuo di 150 mila euro), il Pos costa quasi 2mila euro all’anno, ben il 3,12% di quanto incassato con il Pos. Visti i costi e la mancanza di sanzioni, è probabile che chi non ha un Pos non lo installerà e chi ce l’ha non sarà così incentivato a rispettare l’obbligo. I consumatori, a loro volta, non avranno alcuna tutela per il diritto di poter pagare importi al di sopra di 30 euro con moneta elettronica. La stessa Agenzia delle entrate è critica su questa norma a metà: “Credo ci voglia una scelta politica aggiuntiva rispetto a uno strumento che per ora è solo di moral suasion” ha dichiarato Rossella Orlandi, direttrice dell’Agenzia. Quindi, non solo i commercianti la contestano a causa dei costi, ma anche il Fisco stesso la ritiene inutile senza sanzioni. Tra l’altro si palesa all’orizzonte il rischio che i costi del Pos ricadano sulle tariffe applicate ai clienti. I segnali ci sono: i gestori delle pompe di benzina veneti hanno annunciato che trasferiranno sul prezzo al pubblico dei carburanti i costi del servizio Pos per i pagamenti con carta. Manca quello sforzo collettivo che dovrebbe indurre tutti gli attori in causa a puntare sulla moneta elettronica, che dà solo vantaggi perché consente di combattere l’evasione fiscale, oltre a rendere anche più sicuri i pagamenti. Abbiamo scritto al Ministero, chiedendo una riduzione dei costi e l’introduzione di sanzioni per rendere operativa la norma.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti lo stipendio dovrà essere versato solo attraverso le banche. Da sottoscrivere la convenzione, tra governo, banche, Confindustria e sindacati per pubblicizzare la normativa, che doveva esser scritta entro la fine di marzo.

Finalmente una tutela anche per l’ esercito di innumerevoli lavoratori nei cantieri dell’edilizia, nei campi da coltivare, ma anche negli alberghi e ristoranti, nel facchinaggio o nelle varie cooperative che subiva un inqualificabile ricatto da parte dei datori di lavoro, cioè quello di essere costretti a firmare una busta paga per un importo, ma in realtà di accettare di riceverne di meno dietro la minaccia di perdere il posto. Una delle tante estorsioni applicate nei rapporti di lavoro da alcuni datori di lavoro, che definire “strozzini” non è un errore, utilizzate per abbattere illegalmente i costi. Svariate numerose manifestazioni di illegalità che sindacati, inquirenti e giudici del lavoro conoscono molto bene .

I lavoratori vessati secondo la ricerca Censis-Confcooperative, sono 3,3 milioni e nel cono d’ombra del sommerso il loro salario medio scende da 16 a 8 euro l’ora. Molti datori di lavoro taroccano le buste paga spostando le voci laddove vengono detassate o sfuggono alla contribuzione. Come lo fanno ? Ad esempio fanno figurare le ore lavorate come “trasferte”, gli straordinari come “premi individuali” o “diaria”, come ha testimoniato un recente rapporto della Fondazione Mario Del Monte e Legacoop Estense sulle cooperative più varie. Nei casi in cui il pagamento degli stipendi avviene in contante, è molto più semplice per il datore di lavoro in malafede riuscire a mettere in atto questo genere di violenza-ricatto ricatto.

Le imprese che ricorrono al lavoro irregolare riducono il costo del lavoro di oltre il 50% mettendo spesso fuori mercato le aziende che operano nella legalità. Mettono una grave ipoteca sul futuro dei lavoratori lasciandoli privi delle coperture previdenziali, assistenziali e sanitarie per un’evasione contributiva pari a 10,7 miliardi. Secondo la Commissione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, istituita presso il MEF, considerato l’insieme delle attività economiche, il salario medio orario sostenuto dalle imprese per retribuire un lavoratore regolare dipendente è di 16 euro; il salario pagato dalle aziende per un lavoratore irregolare corrisponde a 8,1 euro cioè circa la metà del salario orario lordo del lavoratore regolare. Il cosiddetto monte salariale irregolare nel 2014 ha raggiunto i 28 miliardi di euro, pari al 6,1% del valore complessivo delle retribuzioni lorde.

L’evasione tributaria e contributiva, nel periodo 2012-2014, ha raggiunto una media annua di 107,7 miliardi di euro, 97 dei quali riconducibili all’evasione tributaria e 10,7 all’evasione contributiva. Fra le voci più rilevanti dell’evasione si distingue quella relativa all’Iva che sfiora i 36 miliardi di euro e quella da mancato gettito dell’Irpef derivante da lavoro e impresa, pari a 35 miliardi di euro. La sola Irap fa registrare una mancata contribuzione di 8,5 miliardi. Il mancato versamento dei contributi risulta pari a 2,5 miliardi per il lavoratore dipendente e a 8,2 per il datore di lavoro.

Dal prossimo 1° luglio, ci si augura, tutto ciò dovrebbe essere molto più complicato. Una norma contenuta nella legge di Bilancio – che ricalca una legge proposta da Titti di Salvo già anni fa – decreta lo stop al pagamento degli stipendi per contanti. Per retribuire il lavoratore il mezzo consentito sarà soltanto un bonifico, o utilizzando gli strumenti di pagamento elettronico. Il pagamento in contanti, sarà possibile esclusivamente se ad effettuarlo saranno per onto dei datori di lavoro gli sportelli bancari o postali, dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria, con mandato di pagamento. Alternativa lo stipendio pagato con un assegno da incassare, da consegnare direttamente al lavoratore. Grazie a queste metodologie sarà impossibile sfuggire alla tracciabilità dei pagamenti e movimenti finanziari.

Nella legge originaria è previsto ed indicato che il datore di lavoro al momento dell’apertura del contratto debba comunicare al Centro per l’impiego la modalità attraverso la quale corrisponderà il compenso. Esclusi dalla norma – che riguarda i lavori subordinati, cococo e lavoratori delle cooperative – sono la Pubblica Amministrazione, le colf o badanti che lavorino almeno quattro ore al giorno per lo stesso datore. Infine, come già avevano stabilito alcune sentenze dei Tribunali, non si considera più la firma della busta paga come una prova sufficiente dell’avvenuto pagamento delle prestazioni.

Negli uffici dell’ Ispettorato del lavoro ritengono che questa misura possa rivelarsi un ottimo deterrente, anche se al momento è praticamente impossibile quantificare il fenomeno – almeno finché non verranno applicate le prime sanzioni, che andranno da mille a cinquemila euro. La sensazione diffusa è che sia una piaga che colpisce di più la “bassa manovalanza”, cioè quelle persone più ricattabili sfruttate dal caporalato. Sarebbe auspicabile pertanto un’ informazione semplice e chiara, in via preventiva per sensibilizzare e preparare i destinatari della misura, anche perché è probabilmente più alta l’incidenza di lavoratori non ancora dotati di strumenti bancari in quelle fasce di popolazione.

Il testo della Legge prevede infatti che il Governo si attivi con i Sindacati, Confindustria, le banche (Abi) e le Poste Italiane perché si scriva una Convenzione per “individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione” delle norme. In teoria, ci sarebbero stati tre mesi di tempo che sono terminati con marzo. Ma chiedendo una conferma ai vari soggetti che dovrebbero sedersi intorno al tavolo, si ricevere l’impressione che al momento nessun input sia arrivato dal Governo, dove in questi mesi le priorità sono state dimenticate dall’evoluzione della politica.

Un altro timore riguarda la capacità delle aziende in malafede di aggirare l’ostacolo. E’ prassi diffusa in alcuni settori di corrispondere il giusto stipendio, salvo poi chiederne la restituzione di una parte. Il caso più emblematico è quello di Paola Clemente, la bracciante morta in Puglia che veniva pagata due euro all’ora, o la più recente vicenda dell’albergatore siciliano candidato all’Ars, che dimostrano come la lotta all’illegalità e per la dignità del lavoro (e la sua giusta retribuzione) è appena cominciata.

Legge di Bilancio 2018 – Stop al pagamento in contanti degli stipendi

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 2. strumenti di pagamento elettronico; 3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.