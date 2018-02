Palermo, aggressione a Brumotti e alla troupe di Striscia allo Zen: colpo di fucile contro auto

Ennesima aggressione nella giornata di ieri a Vittorio Brumotti e alla sua troupe di Striscia la Notizia, i quali sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri a Palermo con sassi ed anche con un colpo di pistola che pare abbia perforato la portiera dell’auto durante un’inchiesta sulla droga. Da settimane ormai Vittorio Brumotti come inviato di Striscia la Notizia sta seguendo un’inchiesta proprio sulla droga e dopo aver rischiato tanto presso i quartieri più malfamati di Milano, Roma e Napoli per la giornata di ieri si è recato presso il quartiere Zen 2 di Palermo per poter documentare Come viene gestito anche in questo quartiere lo spaccio di stupefacenti. Una volta usciti dall’auto Vittorio Brumotti ed i suoi collaboratori sarebbero stati aggrediti da un gruppo piuttosto folto di abitanti del quartiere.

Così rientrati all’interno dell’auto blindata per cercare di ripararsi dagli aggressori ad un certo punto la troupe di Striscia ha davvero rischiato tanto perché improvvisamente il tetto dell’auto è stato letteralmente sfondato da un blocco di cemento che è stato lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco.

Fortunatamente Brumotti ed i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo soprattutto anche grazie all’intervento della polizia e dei carabinieri. L’intera troupe Fortunatamente non pare aver riportato delle ferite ma sul caso stanno indagando Ovviamente i carabinieri di San Lorenzo. L’aggressione è avvenuta in via costante Girardengo. Sembra che Vittorio Brumotti insieme alla troupe di Striscia la Notizia fosse a Palermo da diversi giorni, nel corso dei quali avevano ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere alla periferia del Capoluogo siciliano e ieri sono andati per raccogliere le interviste chiedendo i residenti se conoscessero meno alcuni pusher, ma è bastato davvero poco per poter scatenare la reazione dell’intero quartiere che è una delle principali piazze di spaccio della città.

Non è di certo la prima volta che lo Zen 2 è protagonista di intimidazioni simili visto che nelle scorse settimane un autobus è stato colpito da proiettili di una carabina ad alcune pietre. Ad ogni modo, dopo l’aggressione Vittorio Brumotti ed i collaboratori Hanno continuato a lavorare soltanto grazie alla scorta dei militari dell’Arma, prima di abbandonare definitivamente la città per raggiungere una nuova città e ripristinare la legalità in tempi brevissimi. Determinanti saranno le immagini riprese proprio dalle telecamere della troup televisiva. Sul profilo Instagram di Brumotti, nella serata di ieri era apparsa una foto di lui in moto e una scritta, inequivocabile, così come il gesto nell’immagine: “A dolce saluto a tutti gli spacciatori, venditori di morte! Avanti tutta con la nostra guerra”.