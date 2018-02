Palermo, bambina di 9 anni costretta a prostituirsi dai genitori in cambio di 25 euro

E’ davvero incredibile quanto accaduto a Palermo dove è stato scoperto che una bambina di 9 anni è stata costretta a prostituirsi dai suoi genitori. Padre e madre della bambina sono stati Dunque arrestati con l’accusa di violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione minorile e oltre a loro sarebbero finiti in manette anche altri due uomini con cui la bambina avrebbe avuto dei rapporti sessuali a pagamento. I fatti si sarebbero svolti in un paesino del palermitano e venuti alla luce soltanto dopo alcune indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Partinico. Per i 4 indagati il gip pare abbia disposto gli arresti domiciliari.

L’inchiesta nello specifico è nata in seguito alla denuncia di un uomo che pare abbia visto la bambina in aperta campagna appartarsi con uno dei due indagati e compiere per ben due volte degli atti sessuali raccontando che alla scena avrebbe anche assistito il padre della bambina. Dopo questa testimonianza davvero incredibile, sarebbero Dunque partite le indagini da parte dei Carabinieri dalle quali è anche emerso che purtroppo era la madre ad organizzare incontri a pagamento che in alcuni casi avvenivano nell’abitazione della coppia, mentre In altri casi pare avvenissero proprio in aperta campagna o in un altro luogo. La minore è stata ascoltata anche con il supporto di esperti di psicologia infantile ed ha confermato praticamente tutto quello che il testimone aveva detto ed ha raccontato come Effettivamente stavano le cose agli investigatori.

Subito dopo la sua testimonianza, La bambina è stata allontanata dalla casa dei genitori e affidata ad una casa famiglia. Purtroppo bisogna anche dire che la bambina era costretta a prostituirsi in cambio di €25. “Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l’agricoltore. Il primo agosto l’ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d’accordo con un amico di famiglia che ci aspettava all’interno della sua macchina. Ha aiutato papà a prendere i pomodori, poi si è steso in macchina”, è questo il racconto della bambina. “Quel giorno io ero in macchina con lui… non era la prima volta. Era successo più volte e ogni volta mi offriva soldi. Spesso è successo anche con mamma”, è questo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri. “Io non volevo avere rapporti con lui, ma lui insisteva: poi quando andava via ci dava dei soldi, li dava a me perché diceva che mi voleva bene. Questo è successo prima che facessi dieci anni“, ha aggiunto ancora.

La bambina ha raccontato molti particolari anche degli incontri avvenuti davanti alla madre che in alcuni casi era costretta a prostituirsi anche lei. E al riguardo ha raccontato che la madre lasciava i soldi a lei che gli dava €30 e anche a casa C’era il padre che era sempre stanco e che passava le sue ore a dormire. Ai domiciliari sono dunque finiti il padre della bambina, un uomo di 58 anni, la madre di 43 anni e 2 uomini di 73 e 79 anni mentre la bambina è stata allontanata dai genitori.