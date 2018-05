Incinta e scopre di essere malata di Leucemia: mamma e figlio salvati senza chemioterapia

Una storia molto triste ma fortunatamente con il lieto fine, quella che ha protagonista una giovane palermitana di 31 anni la quale al sesto mese di gravidanza ha scoperto purtroppo di avere la leucemia. La protagonista si chiama Marzia Mocera ed è una palermitana piuttosto giovane la quale mentre si trovava sesto mese di gravidanza ha scoperto di avere una brutta malattia Quale la leucemia e sembrava non avesse delle alternative ovvero l’unica soluzione era l’aborto terapeutico per poter effettuare la chemioterapia. Nonostante pare non ci fossero alternative Marzia e il marito Emanuele, non volevano in alcun modo perdere loro bambino e così hanno comunicato la loro decisione ai medici del Policlinico Universitario Giaccone, i quali hanno proposto una terapia innovativa che non era mai stata sperimentata in Italia.

Fortunatamente La giovane ha risposto bene alla cura e lo scorso 23 aprile è nato Andrea un bambino sano e bello. “È un miracolo, nessuno può immaginare quello che ho provato quando mi hanno detto che avevo la leucemia”,sono queste le parole riferite dalla neomamma, il cui caso è stato presentato lo scorso 9 maggio al Policlinico Universitario dove la donna è in cura e dove è nato il figlio. Stando a quanto riferito, pare sia stata sperimentata per la prima volta nel nostro paese una terapia salvavita che ha permetto proprio a Marzia di poter portare avanti la gravidanza e di curarsi nel frattempo dalla leucemia.

“Fortunatamente la paziente ha risposto veramente bene al trattamento, con progressiva normalizzazione dei parametri e risoluzione delle complicanze”, hanno spiegato i medici durante la conferenza stampa. A parlare è stato Fabrizio Micari, rettore dell’università di Palermo il quale ha dichiarato di essere profondamente soddisfatto per questo importantissimo risultato che è stato ottenuto con uno straordinario lavoro di ricerca e di assistenza. ” Il Policlinico universitario si conferma sempre più come polo di eccellenza sanitaria e come punto di riferimento, non solo per la Sicilia, ma come è dimostrato dalla particolarità di diversi casi che negli ultimi tempi sono stati curati in maniera eccezionale ed innovativa, anche a livello nazionale”, è questo quanto aggiunto dal Rettore.

I medici perché per poter salvare il feto senza effettuare la chemioterapia e non potendo utilizzare i farmaci come il triossido di arsenico si sono affidati ad una terapia salvavita con acido retinoico. All’inizio della terapia si è tentato di uccidere rapidamente le cellule leucemiche. “In definitiva abbiamo applicato un protocollo di monoterapia chemo-free. L’obiettivo è stato quello di consentire alla paziente di portare avanti la gravidanza fino ad una età gestazionale tale da avere un parto sicuro con feto maturo. Fortunatamente la paziente ha risposto veramente bene alla terapia, con progressiva normalizzazione dei parametri ematologici e risoluzione delle complicanze emorragiche. Non solo, ma la paziente è andata in remissione molecolare”, hanno spiegato i medici.

LEUCEMIA Che cos’è La leucemia è un tipo di tumore che colpisce le cellule del sangue. Sulla base della velocità di progressione della malattia può essere fatta una distinzione tra leucemia acuta e cronica. Nella patologia acuta le cellule tumorali crescono molto più velocemente e i sintomi si manifestano prima, mentre in quella cronica le cellule maligne si riproducono più lentamente, anche se con il passare del tempo possono diventare più aggressive. Un’ulteriore distinzione può essere fatta a seconda delle cellule da cui origina il cancro. Le cellule staminali, durante le varie fasi di crescita, originano cellule di tipo mieloide e di tipo linfoide: da queste successivamente si differenziano i globuli rossi, le piastrine (leucociti) e i globuli bianchi (linfociti). Esistono quindi quattro tipi comuni di leucemia: la leucemia linfoblastica acuta (LLA), la leucemia linfocitica cronica (LLC), la leucemia mieloide acuta (LMA) e la leucemia mieloide cronica (LMC).

Fattori di rischio La maggior parte delle leucemie che colpiscono pazienti in età pediatrica è causata da anomalie del DNA, sia a livello dei cromosomi, come per la leucemia mieloide cronica, sia a livello di singoli geni. Pazienti con malattie come la sindrome di Down hanno un rischio aumentato di 10 a 20 volte di sviluppare un tumore del sangue nei primi dieci anni di vita. Negli adulti l’insorgenza di alcuni tipi di leucemia può essere correlata all’esposizione prolungata a radiazioni. Esiste inoltre un’associazione con l’esposizione a sostanze utilizzate nell’industria chimica come il benzene e la formaldeide.

Altri fattori di rischio possono essere rappresentati da chemioterapia e radioterapia, effettuate precedentemente per trattare altre forme tumorali. Numeri Ogni anno si registrano 4.708 nuovi casi fra i maschi e 3.381 fra le donne. I tumori del sangue sono molto più frequenti nell’età infantile, rispetto a quella adulta: colpiscono infatti 5.000 bambini ogni anno. Le leucemie acute rappresentano il 25% di tutti i tumori dei bambini: la leucemia linfoblastica è il tipo più frequente in età pediatrica, ma può colpire anche gli adulti. Le leucemie croniche sono, invece, caratteristiche dell’età adulta. La sopravvivenza a cinque anni nella leucemia linfatica supera il 63%, mentre nella leucemia mieloide arriva al 26%. In generale, la sopravvivenza a cinque anni per tutte le forme di leucemia si aggira intorno al 45% tra gli adulti, ma arriva a oltre il 70% nei bambini e supera l’80% nella leucemia mieolide infantile, la più comune.

Prevenzione Oggi non si conoscono con certezza le cause che determinano l’insorgenza delle leucemie, non esistono raccomandazioni precise sulla prevenzione, ma valgono quelle per i tumori in generale. Da evitare una dieta ricca di grassi, l’obesità e l’abuso di alcol. Molto importante praticare regolarmente l’attività fisica. È inoltre sconsigliabile l’esposizione prolungata a radiazioni oppure a sostanze chimiche come il benzene e la formaldeide. Prevenzione secondaria: lo screening Nell’ambito delle patologie del sangue non esistono specifici esami di screening a cui sottoporsi. La leucemia è di solito asintomatica, in presenza di stanchezza persistente, mancanza di energia, febbre, inappetenza o senso di sazietà immediato di milza ingrossata è opportuno rivolgersi al proprio medico.

La diagnosi precoce è molto importante perché permette di aumentare le possibilità di trattamento e soprattutto di impiego di terapie meno aggressive e con minori effetti tossici per i pazienti. Come si affronta La scelta del trattamento dipende dal tipo di leucemia, dallo stadio al momento della diagnosi e dal fatto che la malattia sia in fase acuta o cronica. Anche l’età al momento della diagnosi è un fattore da prendere in considerazione. La strategia terapeutica delle leucemie può comprendere più terapie in combinazione o in sequenza, al fine di ottenere una migliore qualità di vita e la guarigione.

Chemioterapia Prevede uno o più farmaci somministrati per bocca o per via endovenosa; i farmaci chemioterapici possono anche essere somministrati per mezzo di un catetere inserito attraverso due vertebre lombari. Il trapianto di cellule staminali Negli ultimi anni tra le terapie disponibili per la leucemia è stata sviluppata anche la tecnica di trapianto di cellule staminali. Oggi questo tipo di trattamento è entrato a far parte delle cure standard per pazienti con forme tumorali che non danno alcun segnale di risposta alla chemioterapia. Radioterapia Questo trattamento permette di utilizzare raggi ad alta energia contro parti del corpo in cui vi sono raggruppamenti di cellule leucemiche. Terapie biologiche Questi trattamenti stimolano il sistema immunitario a riconoscere e a distruggere le cellule tumorali. Per la leucemia mieloide cronica, fino a qualche anno fa le opzioni terapeutiche erano la chemioterapia, l’interferone alfa, il trapianto di cellule staminali da midollo osseo o da sangue periferico. Oggi le terapie a bersaglio molecolare, in particolare gli inibitori di tirosin-chinasi, sono il trattamento d’elezione.

Le leucemie acute mieloidi sono una patologia dell’adulto più frequente nell’anziano con un’età media >60 anni; entrambi i sessi sono colpiti, con una lieve predominanza per quello maschile. Diversi fattori, genetici ed ambientali, aumentano la probabilità di ammalarsi di tale patologia. Questi fattori concorrono allo sviluppo di una mutazione, identificabile oggi in alcuni tipi di leucemie mieloidi. Si possono identificare tre tipi diversi di leucemie mieloidi: primarie o “de novo” ad insorgenza primitiva; secondarie ad una precedente sindrome mielodisplastica; secondarie all’esposizione di sostanze tossiche e/o a precedenti chemioterapie Quest’ultime hanno generalmente una prognosi più sfavorevole. La caratterizzazione di una leucemia acuta mieloide può avvenire sia mediante tecniche di citochimica, di immunologia e di caratterizzazione citogenetica e molecolare. Con la prima, alcune colorazioni specifiche identificano il tipo di cellula, ma viene integrato dall’immunofenotipo. Con l’applicazione di un ampio pannello di anticorpi monoclonali specifici diretti contro antigeni presenti sulla superficie dei blasti, è possibile infatti, identificare alcune caratteristiche peculiari, utili anche per la valutazione successiva della presenza di malattia o meno. Gli anticorpi utili nella determinazione dell’origine mieloide sono: CD13, CD33, HLA-DR, CD34, CD14, CD15. La classificazione ancora in uso per le leucemie acute mieloidi è la classificazione del gruppo cooperativo FrancoAmerico-Britannico (FAB) che identifica 8 sottotipi diversi.

La diagnosi si sospetta in base al quadro clinico e si conferma con le indagini di laboratorio. Il quadro clinico è caratterizzato dai segni di una infiltrazione midollare, quali anemia, emorragie ed infezioni; si possono osservare organomegalie e febbre, dolori ossei, calo ponderale, sudorazione profusa dovuti alla liberazione di sostanze da parte dei blasti leucemici. Si possono inoltre avere i segni di infiltrazione dei nervi cranici nel caso in cui vi è una compromissione del sistema nervoso centrale. Gli esami di laboratorio rilevano delle anomalie a livello dell’emocromo ed un esame morfologico del sangue periferico può essere dirimente. A questo segue generalmente un esame del midollo osseo con la caratterizzazione biologica del tipo di leucemia (morfologia, immunologia, citogenetica, biologia molecolare). Le alterazioni biologiche a livello citogenetico e molecolare possono essere di aiuto una volta ottenuta una remissione completa, per la valutazione della malattia minima residua, cioè della quota residua di malattia ancora presente dopo la chemioterapia.

La prognosi della leucemia mieloide acuta dipende dall’età, dalle patologie associate che complicano la terapia e da alcune caratteristiche biologiche sfavorevoli (precedente sindrome mielodisplastica, alcune alterazioni citogenetiche etc.). Tra i fattori prognostici si riconoscono: 1) l’età (prognosi sfavorevole con età superiore ai 60 anni); 2) le alterazioni citogenetiche che consentono di definire dei gruppi prognostici in base all’anomalia citogenetica osservata alla diagnosi con gruppi considerati a prognosi favorevole (t(8;21), inv (16), t(15;17)) e gruppi a prognosi sfavorevole (t(6;9), 11q23 (gene MLL), monosomie dei cromosomi 7 (-7) or 5 (-5) e anomalie cariotipiche complesse); 3) alterazioni molecolari: il riconoscimento alla diagnosi di lesioni caratteristiche come FLT3 o NPM viene associato ad una prognosi rispettivamente infausta o favorevole. FLT3 si associa di solito ad un alto numero di globuli bianchi, forme monoblastiche e rischio di recidive precoci molto alto. NPM si associa invece a cariotipi normali e ad una buona prognosi con alti tassi di risposte complete alla chemioterapia di induzione; 4) un alto numero di globuli bianchi all’esordio: associati a riduzione della percentuale di risposte complete all’induzione e ad alta frequenza di recidive; 5) alcuni sottotipi FAB come M0, M6 o M7, associati a prognosi peggiore;

6) la presenza della proteina MDR-1 (multidrug resistance), associata a resistenza al trattamento con alcuni farmaci chemioterapici; 7) le forme secondarie a mielodisplasie a prognosi meno favorevole. Con i moderni trattamenti chemioterapici, nei pazienti giovani si ottengono l’80% di remissioni complete ed una sopravvivenza libera da malattia in circa il 30% dei casi. La terapia ha la finalità di eradicare la malattia, per consentire alle cellule staminali normali (cellule con alta capacità di replicazione e differenziazione) di ripopolare il midollo. Si parla di remissione completa, quando la quota di blasti scende sotto il 5% della popolazione midollare totale valutabile. A differenza delle leucemie acute linfoidi, in cui vengono utilizzati dei protocolli terapeutici differenziati per i pazienti in età pediatrica o più o meno intensificati a seconda dei fattori di rischio, per le leucemie acute mieloidi i protocolli sono uguali sia per gli adulti che per i bambini. Quindi, nonostante l’eterogeneità delle forme, si usano gli stessi protocolli standardizzati per i giovani e per gli anziani, ad eccezione della leucemia acuta promielocitica che ha un protocollo di terapia differente. La chemioterapia si chiama sistemica perchè viene somministrata endovena per permettere a questa di raggiungere ogni parte dell’organismo. La prima chemioterapia si chiama di induzione ed è generalmente basata sull’impiego di due farmaci (citosina arabinoside ed un agente intercalante) che usati ad alte dosi (intensiva) permettono una rapida distruzione dei cloni leucemici resistenti ed impediscono l’emergenza di recidive precoci, così da ottenere una migliore qualità della remissione completa. Si possono utilizzare anche schemi a 3 o 4 farmaci. Una volta ottenuta la remissione completa, il paziente viene candidato ad una terapia post-remissionale detta di consolidamento.

Nuovi approcci farmacologici sono possibili e attualmente in uso sperimentale, come gli agenti che promuovono la differenziazione (azacitidina), o gli inibitori del segnale di traduzione, come anti-FLT3, che si sono dimostrati utili, se usati singolarmente, nel ridurre la percentuale di blasti periferici, ma non nell’indurre remissioni complete. Altri agenti utilizzati sono quelli con un approccio immunoterapeutico, come l’anti-CD33, risultato efficace soprattutto nei pazienti anziani. Successivamente il paziente, dove possibile, viene candidato ad una procedura trapiantologica (se di età inferiore ai 60 anni) o ad una terapia di mantenimento (età superiore ai 60 anni). La procedura trapiantologica in prima remissione può essere legata ad un trapianto di midollo allogenico da donatore compatibile correlato o ad un autotrapianto di midollo o da cellule staminali. Recentemente sono entrati nella pratica comune il trapianto non-mieloablativo e/o ad intensità ridotta, applicabili anche a pazienti di età più avanzata o con disfunzioni d’organo. L’effetto anti-leucemia dipende principalmente dall’effetto graft-versus-leukemia (GVL) Anziani Nella sezione di ematologia particolare attenzione è stata dedicata alle leucemie acute dell’anziano in quanto nella popolazione di Trieste (208.523 abitanti) la percentuale di anziani risulta particolarmente elevata (34.3% di età superiore ai 60 anni: dati aggiornati al luglio 2007).

La Leucemia Acuta Mieloide dell’anziano viene considerata una forma a prognosi sfavorevole per la presenza di alcune caratteristiche tipiche della malattia come la bassa incidenza di anomalie citogenetiche a prognosi favorevole e l’alta incidenza di lesioni citogenetiche a cariotipo complesso; la presenza di una precedente fase mielodisplastica, la presenza della proteina multidrug resistance (MDR-1) che ne determina la refrattarietà ai trattamenti chemioterapici. I pazienti con età superiore ai 60 anni hanno dal 40 al 60% di probabilità di ottenere una remissione completa con gli schemi di chemioterapia convenzionali.

Per i pazienti anziani si valutano dei criteri di selezione per la chemioterapia intensiva che escludono pazienti con età superiore ai 80 anni e con co-morbidità (patologie associate cardiologiche, epatiche o renali). Lo schema di induzione è generalmente uguale come formulazione a quello dei giovani, differisce solo per i dosaggi impiegati. Una terapia post-remissionale per i soggetti anziani si basa su un consolidamento a dosaggio ridotto e su una successiva terapia di mantenimento o su un autotrapianto di midollo da cellule staminali periferiche, o come nuovo approccio (ancora in studio, con dati preliminari) il trapianto non mieloablativo. Nuove opzioni terapeutiche abitualmente utilizzate presso questa sezione sono l’utilizzo di anticorpi monoclonali anti CD33.

Questo innovativo farmaco (Gemtuzumab Ozogamicin) è costituito da un anticorpo umanizzato anti CD33 prodotto da una linea cellulare di mieloma, legato covalentemente ad un derivato semisintetico della calicheamicina. La calicheamicina è un antibiotico ad azione citotossica; si ritiene che venga liberata nei lisosomi dei mieloblasti, che si leghi al DNA, causando delle rotture della doppia elica e la conseguente morte cellulare. Questa terapia si è dimostrata ben tollerata ed ha dato risposte anche in pazienti con malattia molto avanzata.

Le leucemie acute comprendono un gruppo eterogeneo di malattie che hanno in comune la natura clonale e l’origine dalla cellula staminale emopoietica. Rappresentano la neoplasia più frequente dell’età pediatrica ma soprattutto, nelle mille sfaccettature, le leucemie testimoniano i progressi registrati in oncologia pediatrica negli ultimi vent’anni: le migliorate conoscenze della biologia Le mille facce della leucemia Assunta Tornesello*, Maria Giuliano**, Angela Mastronuzzi*** * Oncoematologia Pediatrica P.O. Vito Fazzi Lecce, Clinica Pediatrica Università Cattolica Sacro Cuore Roma; ** Pediatra di Famiglia Napoli; *** Oncoematologia Pediatrica Ospedale Pediatrico Bambin Gesù Roma delle cellule neoplastiche e le basi della medicina di precisione; l’importanza della stratificazione dei pazienti per consentire di intensificare la terapia nelle forme a più alto rischio e ridurre il carico delle terapie nelle forme a più basso rischio; la suscettibilità genetica all’insorgenza di neoplasie; le molteplici possibilità del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.

È la neoplasia più frequente dell’età pediatrica La leucemia acuta rappresenta il 30% di tutte le neoplasie nell’età compresa tra 0 e 14 anni e la sua incidenza subisce un incremento annuale dello 0,9%. La forma più frequente è la leucemia linfoblastica acuta (51%), mentre la leucemia mieloide acuta rappresenta il 25% dei tumori che colpiscono l’età pediatrica. Il rischio di contrarre la leucemia nella fascia di età tra 0 e 14 anni è pari allo 0,79‰. L’andamento dell’incidenza per età è quello delle leucemie linfoblastiche acute con un picco nella classe di età tra 1 e 4 anni. Il trend di sopravvivenza cumulativa a 5, 10 e 15 anni è pari a 86%, 85% e 83% rispettivamente (Figura 1). Se consideriamo la fascia di età compresa tra 15 e 19 anni allora la leucemia acuta rappresenta solo l’11% delle neoplasie. La sopravvivenza cumulativa a 5 anni è diversa a seconda del tipo di leucemia e dell’età alla diagnosi. La prognosi peggiore si osserva nel primo anno di vita (57%), mentre la migliore per la fascia di età alla diagnosi compresa tra 1 e 4 anni (91%). Le altre fasce di età hanno sopravvivenze intermedie che peggiorano con l’aumentare dell’età alla diagnosi (5-9 anni alla diagnosi: 85%; 10-14 anni: 80%; 15-19 anni: 72%). Il trend di sopravvivenza è tuttavia in crescita e raggiunge, per i casi diagnosticati più recentemente, sopravvivenze a 5, 10 e 15 anni pari a 85%, 84% e 82% rispettivamente, valutate con la stima di periodo per una finestra di osservazione dal 2003 al 2008.

È una malattia genetica Negli ultimi 20 anni è stato elaborato un modello darwiniano di storia naturale della leucemia infantile. Studi effettuati su spot di Guthrie e su cellule cordonali hanno permesso di tracciare l’origine prenatale della leucemia. Molto suggestiva è la teoria dell’origine fetale della leucemia elaborata da Greaves: il modello delle due ‘lesioni’, una prenatale che genera il clone pre-leucemico e una postnatale. Un’anomala risposta immune a comuni infezioni postnatali potrebbe costituire la causa di un secondo danno genetico e innescare quindi l’avvio della leucemogenesi. Sono stati studiati numerosi fattori ambientali, anche se con pochi dati significativi. La conclusione è che è giusto adottare principi di precauzione volti a prevenire l’esposizione dei bambini a sostanze potenzialmente cancerogene come il fumo passivo di tabacco e i gas di scarico di motori diesel o benzina. La leucemia è una malattia genetica: nella maggior parte dei casi è identificabile un’anomalia genetica e circa il 50% di queste anomalie sono ricorrenti (Figura 2). Inoltre alcune anomalie genetiche sono importanti come fattori prognostici e sono quindi considerate fondamentali per la classificazione e l’identificazione dei gruppi di rischio. Non ci sono fattori genetici costituzionali significativamente associati a un incrementato rischio di leucemia acuta, a eccezione della trisomia 21: questi bambini hanno infatti un rischio 15 volte superiore di sviluppare la leucemia rispetto alla popolazione generale.

È una malattia estremamente eterogenea La leucemia acuta è una patologia clonale della cellula staminale emopoietica. La trasformazione neoplastica può interessare la cellula staminale totipotente o le cellule già commissionate in senso linfoide (leucemia linfoblastica acuta – LLA), mieloide (leucemia mieloide acuta – LMA) (Tabella 1), più raramente linfoide e mieloide (leucemia bifenotipica). In età pediatrica le leucemie più frequenti sono le forme acute, mentre le forme croniche sono estremamente rare. Le LLA, inizialmente differenziate in tre forme morfologiche in relazione alle caratteristiche nucleari e/o citoplasmatiche, sono attualmente caratterizzate in funzione dei marcatori immunologici di superficie e citoplasmatici. La trasformazione leucemica e l’espansione clonale possono infatti avvenire in qualsiasi fase del processo di differenziazione e maturazione dei linfociti B e T e, grazie all’uso di anticorpi monoclonali e allo sviluppo di nuove tecniche di citofluorimetria, è possibile classificare le LLA in base al grado di differenziazione del clone neoplastico. Allo stesso modo le LMA sono distinte con il criterio morfologico e citofluorimetrico in 8 differenti forme in relazione allo stadio maturativo della cellula mieloide colpita. Merita particolare menzione una forma di LMA definita promielocitica: questa forma di leucemia si caratterizza per una buona prognosi rispetto alle altre forme mieloidi, per la tendenza a manifestarsi all’esordio con quadri imponenti di coagulazione intravascolare disseminata e per la presenza, nella maggior parte dei casi, di una traslocazione che coinvolge il recettore dell’acido retinoico. L’attivazione costitutiva del recettore dell’acido retinoico rende questa malattia suscettibile di trattamento con l’acido retinoico tutto trans, il quale agisce come agente differenziante. Questa opzione ha aperto la strada a un possibile trattamento, che, per la prima volta in campo oncologico, non prevede l’utilizzo di chemioterapia: in forme selezionate e a basso rischio, infatti, è possibile trattare i pazienti con una combinazione di farmaci che non prevede citostatici classici. Ogni forma di leucemia si caratterizza a sua volta per particolari alterazioni citogenetiche che possono coinvolgere sia il numero dei cromosomi (ploidia) sia riarrangiamenti strutturali: sebbene in alcuni casi non siano evidenziabili alterazioni citogenetiche con le tecniche attualmente disponibili, verosimilmente con il progresso della biologia molecolare saremo in grado di caratterizzare ogni clone neoplastico. Una classificazione così complessa e articolata delle leucemie si traduce in pratica nella definizione di gruppi a rischio, importanti per la prognosi e per la scelta terapeutica. In definitiva la lettura di una diagnosi di leucemia comprenderà il tipo (LLA o LMA), la cellula di origine, la morfologia, l’immunofenotipo, le caratteristiche citogenetiche, il gruppo di rischio.

Sebbene la leucemia sia una malattia clonale della cellula staminale emopoietica e quindi una patologia primitiva del midollo osseo, bisogna ricordare che esiste una condizione peculiare rappresentata dal sarcoma mieloide: questo è una forma particolare di LMA che si manifesta con localizzazione d’organo, generalmente l’osso, talvolta in assenza di un coinvolgimento midollare. In questi casi, l’assenza di una localizzazione midollare non deve trarre in inganno, trattandosi sempre di una forma leucemica e come tale deve essere trattata.

Segni e sintomi di allarme I sintomi clinici e/o i rilievi semeiologici che talvolta possono o devono rappresentare un segnale di allarme, o almeno di sospetto di emopatia per il pediatra, sono diversi e spesso aspecifici. È importante pertanto tentare di far chiarezza sulle situazioni in cui il pediatra può, ragionevolmente, tranquillizzare i genitori o quando è invece opportuno avviare accertamenti ematologici e/o strumentali e consultare il centro di onco-ematologia pediatrica più vicino. I principali disturbi riferiti dai genitori che possono suggerire al pediatra una emopatia maligna sono rappresentati da: febbre, dolori ossei, pallore e stanchezza, addome globoso. Febbre: costituisce sicuramente il più frequente sintomo di consultazione del pediatra, ma anche il più frequente sintomo di esordio della leucemia (50-60% dei casi). Sebbene nella maggior parte dei casi la febbre sia legata a episodi banali e transitori, le bandierine rosse sono rappresentate dalla durata dell’episodio febbrile, dalla difficoltà a stabilire una chiara sede d’infezione, dopo aver effettuato le opportune indagini ematologiche e strumentali, dall’assenza di risposta alla terapia antibiotica impiegata o dalla comparsa successiva di un corteo sintomatologico fortemente sospetto per emopatia (es. petecchie e/o ecchimosi, linfoadenopatia, epatomegalia o splenomegalia, masse addominali). Dolori ossei: in oncologia il dolore, quale sintomo di esordio di una neoplasia, è quasi sempre da riferire a un dolore osseo. La prima distinzione necessaria va posta tra dolore osseo localizzato e dolori ossei diffusi e/o migranti. Nella prima evenienza la persistenza nel tempo, una limitazione nei movimenti, una tumefazione delle parti molli sovrastanti o l’associazione con febbre devono sempre indurre all’esecuzione di esami radiografici e a un controllo ortopedico. È importante non sopravvalutare un trauma nella valutazione anamnestica. Nel caso invece di dolori diffusi è importante escludere una patologia reumatica, valutare con attenzione l’eventuale associazione con altri sintomi sistemici (febbre, epato-splenomegalia, linfoadenomegalia, manifestazioni emorragiche a carico della cute e/o delle mucose) che devono indurre a richiedere con urgenza esami ematochimici ed eventualmente considerare l’esecuzione di un mieloaspirato. I dolori ossei diffusi, a causa dell’infiltrazione del periostio, delle ossa, delle articolazioni o dell’espansione dello spazio midollare da parte delle cellule leucemiche, costituiscono nel 33-50% dei casi il sintomo di esordio di una leucemia. Cosa sicuramente da NON FARE è la prescrizione di un trattamento cortisonico senza una certezza diagnostica: il cortisone infatti è un trattamento fondamentale della leucosi acuta e potrebbe quindi mascherare il quadro di esordio, ritardare la diagnosi, indurre resistenza nei blasti.