Palermo, militante di Forza Nuova aggredito: legato mani e piedi in strada

Nella giornata di ieri il responsabile provinciale di Forza Nuova di Palermo Massimo Ursino è stato bloccato in strada legato mani e piedi e pestato a sangue da una dozzina di persone con il volto coperto da alcuni passamontagna e sciarpe. L’aggressione è avvenuta nella centrale via Dante proprio nei pressi di piazza Lolli intorno alle ore 19:30. Subito dopo l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza dove i medici gli hanno diagnosticato delle contusioni al volto e delle ferite alla testa. Più nello specifico, secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni della polizia, il dirigente di Forza Nuova titolare di un laboratorio di tatuaggi vicino al luogo dell’aggressione e più nello specifico in via Marconi è stato legato con del nastro da imballaggio in strada con i negozi ancora aperti e con tanta gente che transitava lungo il marciapiede. Secondo le testimonianze tra gli aggressori ci sarebbe anche una ragazza che riprendeva Il pestaggio con un telefonino.

Come già detto, la vittima ha riportato una serie di ferita alla testa ed è stato trasportato all’ospedale civico ma le sue condizioni non sono state ritenute e gravi. Ovviamente sono partite le indagini che sono state affidate alla DIGOS. È stata immediata la reazione del movimento di estrema e nello specifico a parlare è stato Roberto fiore che su Facebook ha diffuso una nota nella quale si legge: “Chi arma la mano di questa feccia sono i vari Parenzo, i vari Boldrini e compagnia: piccoli uomini che trovano in branco il coraggio che altrimenti, da soli, non troverebbero mai. Vicini a Massimo”.

Lo stesso poi ha aggiunto: “Ritorno alle tecniche brigatiste, contro la violenza comunista chiamo alla piena mobilitazione. Dopo una campagna d’odio seminata dal Gruppo Espresso e seguita da tutta la sinistra inclusa Liberi e Uguali, si scatena l’odio comunista”. Proprio nella giornata di ieri il movimento di estrema destra aveva lanciato l’allarme: “A Palermo dopo gli attacchi incendiari avvenuti nel febbraio dello scorso anno, sempre ai danni di Forza Nuova, e la recente irruzione armata ai danni della sede di un’associazione d’area, si sta verificando un allarmante e unilaterale tentativo di alzare il livello dello scontro, a pochi giorni dall’arrivo in città di Roberto Fiore, che non può essere ignorato”.

Ursino, dunque, sarebbe stato accerchiato da una dozzina di persone e del gruppo farebbe parte anche una donna che come abbiamo riferito avrebbe girato l’aggressione con un telefonino. Proprio nella serata di lunedì, sotto casa di uno dei candidati di Forza Nuova alle politiche, aveva stazionato per ore un gruppo di dieci persone armate. Quello che non si vuole è che ci sia un ritorno al clima degli anni 70/80.

A furia di aizzare le folle agitandolo spauracchio di un fascismo immaginario, delle “squadracce” di Farinacci e della democrazia in pericolo, è finita che a farne le spese è stato uno dei cosiddetti “fascisti”. In effetti, l’aggressione a Massimo Ursino – responsabile provinciale di Forza Nuova a Palermo – ci riporta a un passato squadrista che credevamo di avere consegnato ai libri di storia. Procediamo con ordine: siamo a Palermo, ore 19.30 di ieri sera.Una pattuglia formata da almeno 6 persone – il volto coperto da lunghe sciarpe nere – ha accerchiato Ursino, che si trovava da solo.Lo hanno bloccato,impedendogli di sfuggire alla loro furia. Dopo avergli legato mani e piedi lo hanno picchiato a sangue nella centralissima via Dante, cuore pulsante di Palermo. Tra i violenti anche una ragazza,che avrebbe filmatola scena col suo smartphone, compiaciuta. L’uomo, prima di essere un esponente di Forza Nuova,è un tatuatore, titolare di un laboratorio poco distante dal luogo in cui è stato aggredito. Per impedirgli ogni possibilità di movimento i suoi aguzzini si sono serviti del nastro d’imballaggio. Le contusioni al volto e una vistosa ferita alla testa hanno reso necessario l’intervento dell’ambulanza e una corsa al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

INTIMIDAZIONI La tragedia, in città, si avvertiva nell’aria, appestata da un «clima da Anni di piombo», denunciato a più riprese dai militanti della formazione di estrema destra, in vista dell’arrivo del leader nazionale Roberto Fiore. Una prima avvisaglia si è avuta con la guerriglia urbana scoppiata a Bologna pochi giorni fa, sempre in occasione di un comizio del leader di Fn. Nella città felsinea un migliaio di “sfascisti” (copyright Il Resto del Carlino) dei centri sociali ha fatto irruzione a Palazzo d’Accursio – sede del Comune – protestando contro gli amministratori e ferendo due agenti di polizia, prima di scatenare l’inferno nelle strade del capoluogo emiliano.

Altro campanello d’allarme è scattato lunedì sera, quando Forza Nuova Palermo ha denunciato che «sotto casa di uno dei militanti e candidati alle politiche ha stazionato per ore un gruppo di dieci persone armate il cui atteggiamento non ha mancato di richiamare l’attenzione preoccupata del quartiere».Mentre l’8 febbraio scorso la decisione del partito di inaugurare le ronde all’interno dei bus della linea 101 aveva provocato forti malumori. A criticare l’iniziativa è stata anche Amat, per voce del presidente Antonio Gistina: «Un fatto gravissimo, queste persone non meritano visibilità. Non c’è stata alcuna intesa con Fn. L’unico aiuto che ci aspettiamo è quello dell’intera collettività senza senso di appartenenza alcuno».

IL COMUNICATO Insomma,una spirale crescente di rancore e diffidenza,arrivata al suo culmine ieri pomeriggio, quando Fn aveva diramato un comunicato di risposta al“Forum antirazzista” di Palermo (sottoscritto da una ventina di sigle, tra cui l’Anpi) che aveva inviato una lettera a questore, prefetto e sindaco chiedendo di impedire lo svolgimento del comizio di Fiore, previsto per sabato prossimo. «Al di là del presunto “pericolo fascista”, questa campagna elettorale – si legge nel comunicato dei militanti di estrema destra, rivelatosi profetico – è evidentemente contrassegnata dalla intimidazione costante,esercitata in forme diverse da sinistre istituzionali e centri sociali nei confronti di chi non la pensi come loro. Non vogliamo un ritorno al clima degli anni ’70/’80, ma non è nostro costume tirarci indietro se è questo che si vuole: l’importante è che si rispettino proporzioni numeriche onorevoli». Infine il pestaggio che ha insanguinato le strade di Palermo. Una brutta pagina,dove il fervore ideologico è riuscito a risvegliare pericoli che credevamo ormai sepolti.