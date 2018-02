Palermo shock: spari contro Brumotti, Striscia la notizia rilascia il video

C’è un colpo di scena nell’inchiesta sull’aggressione all’inviato Vittorio Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia, colpiti nel primo pomeriggio di domenica da una fitta sassaiola allo Zen 2 di Palermo mentre stavano realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel popolare quartiere del capoluogo siciliano. Dagli accertamenti nella vettura colpita, eseguiti oggi dai carabinieri, infatti non sarebbe emersa nessuna ogiva del proiettile che sarebbe stato esploso contro l’auto provocando un evidente foro, come si vede dalle immagini dell’episodio diffuse. Al momento quindi gli inquirenti non possono confermare che contro l’auto sia stato esploso un colpo di carabina come detto in precedenza.

La troupe nell’auto blindata

La troupe di Striscia è rientrata nell’auto blindata per ripararsi dagli aggressori, quando all’improvviso il tetto dell’auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, pare di calibro 12 (lo sta esaminando la polizia).

Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della polizia e dei carabinieri e non hanno riportato ferite. Il servizio andrà in onda prossimamente su Striscia la notizia.

Ieri sera il Tg satirico, diretto da Antonio Ricci, ha diffuso il video dell’aggressione.

Le notizie del 21 febbraio: aggressione bis a Napoli

Non c’è pace per Vittorio Brumotti. Né per la verità lui se la cerca. Anzi l’inviato di “Striscia la Notizia” è tornato nelle piazze di spaccio del Rione Traiano di Napoli per raccontare, dopo i servizi andati in onda il 23 e 24 gennaio scorsi, il continuo spaccio di droga.

Dopo aver raccolto nuove immagini di spacciatori che all’interno di due appartamenti preparavano dosi di droga da vendere, – rende noto un comunicato di “Striscia”- l’inviato del tg satirico si è recato nel quartiere armato di megafono ed è stato nuovamente accolto dai pusher con insulti e lancio di oggetti.

Smantellato anche un sistema di videosorveglianza

“Sul posto – conclude la nota diffusa da “Striscia” – sono poi giunti i Vigili del Fuoco e i Falchi, sezione della Squadra Mobile della Polizia, che con Brumotti hanno fatto irruzione e hanno perquisito un bunker del nuovo supermarket della droga a Napoli, smantellando anche il sistema di videosorveglianza: gli spacciatori avevano infatti piazzato numerose microcamere per verificare chi entrava e usciva dall’abitazione».

Le notizie del 7 febbraio

Una gang, nella quale c’era anche un ragazzino con meno di 14 anni, aveva aggredito – lo scorso 11 gennaio al Parco Verde di Caivano – l’inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti e la sua troupe che stavano realizzando un servizio sullo spaccio di droga nella zona.

Identificati gli altri

I carabinieri hanno arrestato oggi un uomo di 41 anni, residente a Caivano, accusato di violenza privata aggravata e danneggiamento per quella aggressione. I militari stanno anche identificando gli altri membri del gruppo.

A Napoli nuovo assalto a Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia, la notizie del 24 gennaio 2018

Brumotti e la sua troupe sono finiti di nuovo attaccati, come era accaduto dieci giorni fa a Caivano, un grosso cemtro del napoletano. Stavolta il servizio sullo spaccio a Rione Traiano, di Napoli città, ha scatenato un raid degli spacciatori. I pusher – stati tutti monitoriati e filmati duranto lo smercio di sostanze stupefacenti – hanno reagito brutalmente, quando l’inviato di Striscia si è presentato armato di foto e video e ha domandato ai residenti se i soggetti immortalati fossero noti in zona.

“Circondati da uomini incappucciati”

I criminali non si sono fermati al lancio di uova e sassi, come si legge sul comunicato stampa del programma di Antonio Ricci : “ l’auto blindata di Striscia è stata circondata da una decina di uomini incappucciati che hanno tirato calci contro il mezzo “. Solo l’intervento tempestivo dei carabinieri ha bloccato gli aggressori. Infine l’auto della troupe di Striscia è riuscita ad uscire dal rione solo con la scorta dei militari.

In provincia di Napoli un altro assalto il 13 gennaio

Ormai sembra diventata una costante, quasi un appuntamento fisso. Nuova violenta aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe di Striscia la Notizia in provincia di Napoli. Ne dà notizia un comunicato della trasmissione che racconta quanto avvenuto: “Verso le 15 l’inviato e i suoi collaboratori si trovavano al Parco Verde di Caivano per documentare lo spaccio di droga che da qualche mese ha in parte abbandonato l’area del Rione Scampia per trasferirsi in questa cittadina a nord di Napoli. Per la prima volta una troupe televisiva ha documentato questo nuovo traffico esercitato in maniera molto organizzata e violenta da una banda di camorristi”.

Intervenuti i carabinieri

Ma, fa sapere una nota, “l’inviato di Striscia e la sua squadra non hanno nemmeno fatto in tempo a scendere dall’auto blindata, che sono stati circondati da 7-8 persone (tra cui un bambino) incappucciate che hanno cercato di aprire le portiere, minacciandoli di morte. Falliti i tentativi di aprire l’auto, i delinquenti hanno impugnato bastoni e una sedia con cui hanno sfasciato la carrozzeria e cercato di rompere i vetri, che per fortuna hanno resistito. Solo l’intervento dei carabinieri ha interrotto la violenta aggressione, ma gli agenti non sono riusciti a fermare nessuno dei camorristi. Intanto dalle finestre dei palazzi intorno continuavano ad arrivare insulti e minacce di morte nei confronti dell’inviato del Tg satirico e dei suoi collaboratori”.

Striscia, Vittorio Brumotti aggredito ancora: bottigliate a Milano, le notizie del 9 gennaio 2018

L’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito nuovamente con la sua troupe da alcuni pusher mentre realizzava un servizio sullo spaccio attorno alla stazione Centrale di Milano. A comunicarlo è la stessa redazione del tg satirico. Secondo quanto riferito, Brumotti ha prima accertato con la telecamera nascosta di poter acquistare senza troppi problemi droga anche in grosse quantità.

Intervenuta la polizia

Quindi è tornato nel piazzale con un megafono per portare a Milano la campagna contro lo spaccio già avviata a Bologna, Roma, Parma, Padova e Zingonia. A quel punto, alcuni degli spacciatori presenti (secondo Striscia “una cinquantina”) hanno lanciato una bottiglia di vetro e delle pietre, una delle quali ha colpito Brumotti alla gamba, e si sono scagliati contro due cameraman. Sul posto sono intervenute alcune Volanti della polizia che hanno portato via due presunti spacciatori.

Roma: due colpi di pistola contro la troupe di Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia, le notizie del 3 dicembre 2017

Sempre più difficile il mestiere di Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia e delle troupe che vanno in giro con lui. Dopo Bologna (due volte) e Padova, c’è da registrare un’altra aggressione, stavolta a Roma.

Due colpi di pistola, il lancio di un mattone che ha ferito un cameraman e minacce di morte contro Vittorio Brumotti e la sua troupe: questo l’episodio più recente. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio a Roma, durante un’inchiesta sulla droga. A darne notizia è la stessa testata in una nota.

L’inviato nel quartiere San Basilio

L’inviato di Striscia si trovava nel quartiere San Basilio per documentare lo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene alla luce del sole, gestito da alcune famiglie italiane, a quanto sembra, legate alla camorra.

Adescato con la proposta di vendergli cocaina e altre droghe, Brumotti ha iniziato la sua campagna contro lo spaccio usando il megafono. Immediatamente da un blocco di case popolari si sono levate urla, insulti e minacce.

Verso le 16.15, sceso dal suo furgone, Brumotti ha sentito due colpi di arma da fuoco. Girandosi ha visto una persona in passamontagna correre verso di lui e la sua troupe lanciando un mattone che ha ferito a una gamba uno dei cameraman. L’inviato di Striscia e la troupe sono quindi saltati sul furgone, allontanandosi di corsa dal quartiere.

La seconda volta di Bologna

Bologna-Padova-Bologna: non la sfanga la troupe di Striscia la notizia. Nella città delle Due Torri nuova aggressione, dopo quella del 15 novembre, ieri sera a una troupe della trasmissione Striscia la Notizia, spintonata da un gruppetto di spacciatori nel parco della Montagnola, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona.

Movimenti sospetti alla Montagnola

Lo stesso inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, come l’altra volta stava filmando movimenti sospetti nel Parco adiacente alla centrale Piazza 8 Agosto, quando è stato inseguito da alcuni giovani. Uno di loro sarebbe già stato identificato. Anche quattro del precedente gruppo, che l’altra volta compì anche una rapina, strappando a un operatore la telecamera, furono individuati e arrestati dai carabinieri nei giorni successivi.

In questo caso non ci sarebbe stata rapina, ma pare che una telecamera sia stata danneggiata, e la troupe avrebbe subito soprattutto spintoni, più che percosse.

Un’aggressione anche a Padova: le notizie del 24 novembre

Vittorio Brumotti, l’inviato sul territorio di Striscia la notizia, dopo l’aggresisone della settimana scorsa in una zona “calda” di Bologna, è stato nuovamente picchiato, mercoledì sera, durante la registrazione di un servizio sullo spaccio di stupefacenti a Padova, nell’area antistante la stazione ferroviaria.

La troupe accerchiata dagli spacciatori

La troupe di Striscia è stata accerchiata da un gruppo di spacciatori, una trentina – secondo gli autori della trasmissione -, che ha poi aggredito Brumotti e i suoi operatori con sputi e schiaffi e il lancio di una bottiglia. Questo episodio si verifica a pochi giorni di distanza dall’aggressione, sempre a Vittorio Brumotti e alla sua troupe, avvenuta nel parco della Montagnola di Bologna dove si era recato per un servizio sullo spaccio di stupefacenti (vedi articolo in basso).

Le notizie del 15 novembre

Una troupe della trasmissione Striscia la Notizia è stata aggredita e rapinata nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona.

Affrontato da una decina di uomini

L’inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, aveva filmato alcune cessioni di stupefacente, a quanto pare fingendosi un potenziale cliente. Quando il cronista si è svelato, estraendo un megafono per denunciare l’accaduto, è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere.

Il precedente con il padre

Non è la prima disavventura per Vittorio Brumotti. Nell’agosto 2015 era stato aggredito insieme al padre mentre era in bicicletta tra Toirano e Bardineto, in provincia di Savona. La causa era stata un litigio per una manovra azzardata da parte di un’auto che era sopraggiunta.