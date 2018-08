Palle di fuoco, dischi argentei e altri oggetti volanti anomali, osservati nel corso delle operazioni belliche negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale.

Il primo rapporto ufficiale contenente la definizione foo fighters risale al 23 novembre 1944 e proviene da alcuni membri del 415esimo Stormo dell’Aeronautica degli Stati Uniti. In particolare, il velivolo comandato dal sottotenente Schlueter si trovava nei pressi di Strasburgo per una missione di perlustrazione notturna, quando il sottotenente Ringwald vide in cielo una decina di quelle che descrisse come palle di fuoco rosse che volavano a grande velocità.

Né il radar di terra né quello del velivolo, però, riuscivano a individuare i misteriosi oggetti che, al contrario, continuavano a rimanere perfettamente visibili. Incuriosito, il pilota si avvicinò a queste luci, che però scomparvero all’improvviso. Due minuti più tardi, così come erano svanite, riapparvero dal nulla ma molto più lontane rispetto a dove si trovavano prima. Dopo altri cinque minuti iniziarono a planare verso il basso per poi perdersi definitivamente all’orizzonte.

Una volta a terra, durante il debriefing, il sottotenente Meiers definì gli oggetti visti foo fighters.

Malgrado avvistamenti anomali fossero avvenuti negli anni precedenti nel corso di altre missioni, Schlueter e Meiers furono oggetto di ripetute prese in giro fino a metà dicembre del 1944, quando avvenne un nuovo avvistamento eclatante.

Era il 15 dicembre, stando a un rapporto contenuto in file governativi, quando l’equipaggio di un altro velivolo raccontò di aver visto nei pressi di Ernstein una luce rossa brillante, circa quattro-cinque volte più grande di una comune stella, che volava a settecento metri di altitudine a una velocità stimata sui 370 km/h. Nemmeno questa luce venne segnalata dai radar e dopo poco aumentò la propria velocità impedendo così di essere raggiunta.

Anche il fronte del Pacifico non era privo di avvistamenti: il 2 maggio 1945 l’equipaggio di un B-24, mentre si trovava sopra l’isola di Fala, vide due oggetti volanti a circa quattromila metri di altitudine.

Erano tondeggianti, inizialmente di colore rosso vivo, per poi mutare e diventare arancioni e infine bianchi e successivamente di nuovo rossi. Il pilota modificò la rotta in modo da poter puntare i due velivoli sconosciuti con le mitragliatrici da 50 millimetri, ma essi cambiavano a loro volta la rotta in modo da non venire sotto la linea di tiro del B-24,

dimostrando quindi un comportamento totalmente intelligente, che va quindi a escludere ogni possibilità che si trattasse di un fenomeno naturale. Non solo. Il volo affiancato proseguì per oltre un’ora, quando alla fine uno dei due oggetti si staccò e cambiò direzione, mentre l’altro continuò a seguire il B-24 mantenendosi sempre a un chilometro di distanza.

LE INDAGINI

Dal momento che gli avvistamenti di foo fighters sembravano avvenire esclusivamente in zone di guerra, gli analisti dei servizi di intelligence ritennero si dovesse per forza trattare di un qualche prototipo tedesco e/o giapponese. Nel 1944 gli Alleati costituirono il CIOS (Combined Intelligence Objectives Committee), che si riunì per la prima volta il 6 settembre dello stesso anno, con il compito di coordinare i servizi di intelligence e la gestione dei resoconti relativi a varie tematiche sensibili, compresa quella concernente i foo fighters, nel tentativo di raccogliere il maggior numero di informazioni.

Oltre ad avvistamenti di sfere di luce di varie dimensioni risultò subito che vi era anche ulteriore casistica riguardante velivoli che lasciarono stupefatti coloro che ebbero modo di venirne a contatto.

Il 7 aprile 1945, un B-17 stava volando sopra il Mare del Nord in direzione Berlino quanto il capitano Louis Sewell vide qualcosa di inquietante. In prima battuta pensò di essere stato preso di mira da un caccia tedesco che li puntava da dietro, ma invece di aprire il fuoco lo strano oggetto passò sotto il B-17 a distanza ravvicinata, consentendo a tutto l’equipaggio di vedere con chiarezza come non si trattasse di un caccia ma di uno strano velivolo con la forma di una V-2, privo di ali ma in grado di compiere cambiamenti di rotta repentini e di raggiungere una velocità impressionante, stimata in circa 3000 km/h. L’oggetto in questione fu visto e fotografato anche da altri equipaggi dello squadrone, ma una volta a terra le fotografie vennero prese dai diretti superiori e secretate.

