Pamela, i sospetti dei genitori: “qualcosa di male è accaduto lì dentro”

“Temiamo che qualcuno le abbia fatto qualcosa di male lì dentro”, così per la prima volta i genitori di Pamela Mastropietro, la 18enne romana ritrovata a pezzi in due trolley a Pollenza, in provincia di Macerata, attaccano la comunità di recupero di Corridonia dove la giovane si stava disintossicando dalla droga prima di scappare via pochi giorni prima della sua morte violenta a Macerata. A parlare è stata la mamma di Pamela, Alessandra Verni, durante un’intervista rilasciata insieme all’ex marito Stefano Mastropietro a Bruno Vespa durante la registrazione di Porta a Porta di. A ribadire il concetto è stato anche il papà di Pamela che così ha spiegato le perplessità della famiglia sulla vicenda: “Quando fai i bagagli e lasci un posto hai avuto per forza un problema”.

Su quale tipo di problemi possa aver avuto in comunità Pamela, i due non si sbilanciano. “Pensiamo dal più piccolo problema a quello più grave cioè che qualcuno le abbia fatto del male”, ha spiegato Alessandra Verni, secondo la quale anche l’iniezione di droga potrebbe essere stata opera di altri. Per la mamma di Pamela “può essere stato il nigeriano ad averle detto comprami questa siringa, mi serve” perché la 18enne la sostanza stupefacente non l’ha mai assunta per endovena. “Lui è padre, ha una bambina piccola, non so come l’abbia ingannata” ha aggiunto. Il riferimento è Innocent Oseghale, il nigeriano nella cui casa sarebbe avvenuto i delitto e per q1uesto indagato insieme ad altri tre connazionali

“La inalava o la fumava. Non ha mai usato una siringa: questo è un dato di fatto, una certezza. Per questo escludiamo che possa essere morta per overdose” hanno spiegato i due genitori, ribadendo di nuovo il concetto che la giovane non può essersi drogata con una siringa. Rispondendo poi proprio alle parole di Oseghale, che tramite il suo avvocato aveva detto voler riabbracciare la figlia e la sua compagna, i genitori di Palema hanno replicato: “Anche noi vorremmo riabbracciare nostra figlia, e se fosse successo a tua figlia? Perché l’hai fatto? Se tu rimani lì ad assistere a quello scempio, tu sei complice uguale agli altri se non fai nulla”.

Morte Pamela, il gip esclude l’omicidio per il nigeriano ma convalida l’arresto

Si torna a parlare di Pamela Mastropietro, La giovane ragazza di 18 anni che è stata ritrovata morta all’interno di due valigie. Nei giorni scorsi era stato arrestato Innocent Oseghale, il nigeriano che pare abbia ucciso la giovane donna. Nella giornata di ieri però il giudice di Macerata Giovanni Maria Manzoni pare abbia convalidato il fermo dell’uomo ma ha anche ritenuto che non vi fosse prova certa per poter sostenere l’addebito di omicidio.

L’uomo Dunque adesso è indagato per occultamento e vilipendio di cadavere ma non di omicidio perché il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova certa per sostenere l‘addebito di omicidio per il quale il nigeriano resta comunque indagato: “Pamela ha avuto un’overdose, ha avuto una crisi e sono scappato”, sono queste le parole dichiarate dall’italiano ai magistrati che continuano ad indagare sulla fine della diciottenne romana. Ci sarebbe un nuovo indagato in relazione alla morte di Pamela ed è un nigeriano di 29 anni amico di Oseghale, che risulta indagato per la cessione di eroina la diciottenne il cui cadavere Come già abbiamo detto è stato ritrovato smembrato all’interno di due valigie.

Innocent Oseghale, intanto Continua a negare ogni addebito sostenendo di non avere completamente idea di come Pamela abbia potuto fare quella fine. Al momento le condizioni della salma non hanno permesso di poter accertare le cause del decesso e quindi per cercare di capire come Effettivamente Pamela sia morta, bisognerà attendere i responsi degli esami tossicologici che il perito Rino Froldi pare stia svolgendo nell’ambito degli accertamenti autoptici del medico legale Antonio Tombolini. Gli Inquirenti sospettano che il secondo indagato ovvero lo spacciatore dell’eroina possa avere avuto un ruolo anche nella fase finale di questo orrore cioè Ovvero lo scempio del corpo ed il tentativo di lavare via tutte le prove con la candeggina.

Gli Inquirenti inoltre sospettano che qualcuno abbia aiutato Innocent in queste due operazioni la prima delle quali richiede delle capacità ben precise. Intanto i carabinieri del ris sono tornati più volte nell’appartamento del nigeriano per poter sequestrare vari oggetti tra i quali anche i vestiti della ragazza sporchi di sangue, grossi coltelli da cucina ed anche una piccola mannaia. Nel corso delle perquisizioni sarebbero stati anche sequestrati vari dispositivi elettronici che verranno esaminati da un consulente informatico della procura per poter tracciare i movimenti del nigeriano arrestato.

Sembra inoltre che i carabinieri stiano cercando di ricostruire anche il percorso fatto dalla diciottenne da Corridonia a Macerata e sembra che un uomo di 45 anni residente nella zona sia stato individuato sulla base dei filmati girati dalle telecamere di sorveglianza e sentito dagli investigatori e pare che le abbia dato un passaggio subito dopo che Pamela si è allontanato dalla comunità il 29 gennaio. L’uomo pare si sia intrattenuto con Pamela in cambio di denaro prima di lasciarla poi alla stazione ferroviaria Piediripa.