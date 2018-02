Trapiantato il viso dopo un rigetto: paziente riceve il terzo volto,prima volta nella storia

Un paziente a Parigi sarebbe stato sottoposto ad un secondo trapianto di faccia dopo che il primo che è stato eseguito circa 7 anni fa è stato rigettato dal corpo e si tratterebbe di un vero e proprio record mondiale. L’uomo pare stia bene e l’operazione è riuscita, ma i medici vista la precedente situazione sono ancora piuttosto cauti. L’operazione è avvenuta presso l’hôpital européen Georges Pompidou a Parigi, lo scorso 15 gennaio ed è iniziata nel pomeriggio e terminata poi all’inizio della mattina successiva. L’operazione è stato il professor Laurenti Lantieri aiutato dal italiano Francesco Wirz. Come abbiamo detto, l’operazione è stata eseguita su un paziente che precedentemente aveva avuto già un trapianto di faccia e poi un rigetto cronico e il quale si trovava in lista d’attesa dallo scorso 27 ottobre 2017. Il fatto che fosse avvenuto questo rigetto aveva portato alla rimozione totale dell’altro viso, ovvero quello trapiantato la prima volta il 30 novembre 2017 e dopodiché il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva fino al momento dell’operazione che come abbiamo già detto è avvenuta il 15 gennaio.

“La prognosi è ancora riservata il paziente, operato il 15 gennaio, presenta un’evoluzione favorevole. L’intervento è riuscito ma restiamo molto prudenti, continuiamo i trattamenti per evitare un rigetto immunologico”, spiega all’ANSA il dottor Francesco Wirz, 34 anni, napoletano, laureato in Italia e specializzato alla Seconda università di Napoli. Qualora si riuscirà ad evitare il rigetto anche a medio termine, questo secondo intervento sarà sicuramente importante e passerà alla storia del trapianto di faccia. Il paziente si chiama Jerome ed è stato affetto da una patologia genetica degenerativa che gli ha deformato il viso in modo deturpante.

Nello specifico, l’uomo pare sia stato affetto da neurofibromatosi nota come la malattia di Elephant Man. Aveva soltanto 35 anni nel 2010 quando venne sottoposto al primo trapianto di faccia totale ed un intervento eseguito dal professor Lantieri. L’operazione è riuscita ma il paziente che visse con questo volto per 7 anni, cominciò a notare che qualcosa non andava ed in effetti è stato sottoposto ad accurate visite ed è stato constatato che erano i primi segnali di rigetto.

Per questo motivo lo scorso 30 novembre si è ritenuta indispensabile l’asportazione del primo trapianto effettuato e come già detto da quel momento entrato in lista d’attesa per un secondo trapianto ed è rimasto per questo motivo in rianimazione nel reparto di chirurgia plastica dell’Ospedale per diverse settimane. “Sapevamo che potevamo trovarci di fronte a questo tipo di problema. Questo paziente ha avuto un trapianto abbastanza buono per quasi 7 anni e un anno fa la situazione si era deteriorata a tal punto che era stato necessario rimuovere l’innesto e quindi rimuovere la sua faccia e trovare una nuova faccia”, ha spiegato il professore.

«Il trapianto di faccia? Un progresso per tutti»

– «L’Italia è pronta». Bernard Devauchelle ne è convinto. Il microchirurgo dell’università di Amiens, autore assieme a Jean-Michel Dubernard del primo trapianto di faccia nella storia della medicina, lo ripete a margine del Congresso europeo di chirurgia maxillo-facciale riportato in Italia dopo 30 anni di assenza da Luigi Clauser, presidente della Società europea e professore dell’università di Ferrara. Può spiegarci meglio? «Dal punto di vista tecnico in Italia, Spagna, Germania e in molti altri paesi ci sono tanti team che possono eseguire il trapianto di faccia». Non solo. Tra i prossimi quattro candidati al delicato intervento in lista d’attesa da Devauchelle, c’è proprio un italiano.

Ha 52 anni e potrebbe essere operato entro un anno. Se la tecnica non è un ostacolo, perché allora non si fanno tanti trapianti? «La risposta forse non dipende dalla scienza, ma da un insieme di fattori culturali, etici e politici. Oggi la comunità scientifica è molto impegnata nel progetto e abbiamo fatto grandi progressi. Questo è importante». Importante per chi? In fondo la vostra è una chirurgia di élite… «Ha ragione. Questa chirurgia è sperimentale, molto, molto costosa e molto difficile da organizzare, ma è solo un motore di spinta del progresso. Sappiamo che i nostri trapianti possono riguardare solo pochi casi, ma l’effetto trainante della nostra ricerca può consentire di sviluppare altre tecniche meno costose e risolvere i problemi anche di pazienti di paesi meno fortunati dei nostri. Dobbiamo continuare su questa strada». Ci sono nuovi candidati? «Ne abbiamo quattro: una ragazza di vent’anni con la faccia completamente ustionata; non ha più il naso, né le orecchie, né la bocca.

Un’altra donna di 32 anni e due uomini, uno di 52 anni, italiano, lo stiamo preparando perché abbiamo suddiviso la ricostruzione in due fasi e forse entro un anno, un anno e mezzo sarà pronto. L’altro ne ha 32. Abbiamo bisogno di pazienti relativamente giovani, perché l’intervento è molto pesante». Non pensa che ci sia il rischio di una corsa al trapianto? «In realtà tra i diversi team c’è collaborazione. Ogni mese ci sentiamo con il professor Shuzung GuoZeng in Cina, Butler in Inghilterra e Lantieri in Francia. Il mese scorso c’è stato un incontro a Philadelphia e c’eravamo tutti. Ci scambiamo informazioni per sviluppare queste nuove tecniche. Il problema è che in ogni Paese ci sono leggi e possibilità diverse. Perché ad esempio negli Usa non hanno mai provato questo trapianto?» Ha una risposta? «La dottoressa Siemionow, a Cleveland, ha trattato più di 300 trapianti di faccia sui topi ma non sull’uomo perché ci sono problemi assicurativi e a sfondo religioso. In Giappone non si fanno trapianti di questo tipo, perché la tradizione giapponese rispetta il corpo della persona deceduta». I maggiori problemi oggi con il trapianto? «È come cucinare. Se sbagli ingredienti, il piatto non riesce.

È una miscela e dobbiamo stare attenti ad ogni singolo aspetto. Ma i punti più importanti sono la motivazione del paziente e il consenso del donatore (e della sua famiglia). Il paziente deve essere profondamente convinto della sua scelta e aderire del tutto al programma; questi trapianti non possono avere esiti negativi. Dobbiamo stare attenti, abbiamo bisogno di molti più donatori e dobbiamo evitare che ci siano fraintendimenti dal punto di vista psicologico». Anche gli ultimi due trapiantati hanno avuto problemi di rigetto seri: ci sono nuovi farmaci? «Tutti i pazienti hanno un rigetto, ma non ci sono problemi. Aumentiamo la terapia e dopo qualche giorno si risolve. All’inizio usavamo il tacrolimus e oggi usiamo il serolimus: sono due immunosoppressori quasi identici ma l’ultimo ha effetti sull’angiogenesi, la formazione, cioè, di nuovi vasi.

Dal punto del vista immunologico abbiamo fatto grandi progressi. Sono sicuro che altri ne faremo con le cellule staminali e in futuro potremo così diminuire i farmaci». Quanto tempo può passare tra il prelievo dei tessuti e il loro trapianto nel ricevente? «In Cina, hanno asportato la faccia in mezz’ora. A Créteil il donatore era nello stesso ospedale del ricevente. Noi invece li avevamo in posti diversi. Bisogna comunque agire entro 6 ore, altrimenti si rischia la necrosi dei tessuti». Con un nuova faccia, si rischia la crisi di identità? «Non possiamo immaginare il trapianto di faccia senza il recupero del movimento e della sensibilità. Se dai solo una maschera non è un buon lavoro. Trapiantare la faccia non è solo cucire o coprire un difetto, bisogna ricostruire una personalità. Uno esiste attraverso il suo volto, solo perché il volto trasmette le sue emozioni e la sua personalità. L’identità non è solo la fotografia di una superficie».