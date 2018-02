Parkinson, a Verona macchina che elimina i tremori

Una notizia davvero molto interessante quella che stiamo per darvi e che riguarda il nostro paese e soprattutto dei risultati ottimi ottenuti proprio nel campo della medicina. Da quanto riferito sembra che a Borgo Trento sia arrivato un macchinario sanitario in grado di eliminare in tutto o in parte nel 80% dei pazienti trattati, gravi tremori che sono provocati dal morbo di Parkinson. La notizia straordinaria oltre a quella appena data è che questo macchinario riesce ad eliminare questi gravi tremori senza bisogno di intervenire con la chirurgia senza dolore e senza effetti collaterali. Questo strumento è stato presentato nella giornata di ieri al pubblico dopo un periodo di utilizzo che pare abbia permesso di poter testare l’efficacia.

Il macchinario si chiama “MRgFUS Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound”, ed è stato prodotto in Israele ed è costato Circa a 7 milioni e 087 mila euro, dei quali 1 milione 360 mila come contributo della Fondazione Cariverona ed il rimanente è stato investito dall’ azienda ospedaliera di Verona utilizzando gli utili ottenuti nel corso della gestione. Come già abbiamo anticipato, questo strumento pare possa trattare in modo non invasivo delle patologie neurologiche invalidanti agendo sui tremori dominanti del Parkinson attraverso appunto degli ultrasuoni focalizzati guidati da una risonanza magnetica. Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Francesco Cobello ha spiegato che quello di Verona è il primo macchinario di questo tipo installato in Europa grazie ad un investimento di oltre €7000000.

All’inaugurazione è intervenuto anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Al termine della cerimonia ha parlato ancora Cobello il quale ha spiegato che lo sviluppo di questa nuova metodica applicata ai trattamenti delle patologie neurofunzionali consente di risolvere in modo immediato e con estrema accuratezza delle sintomatologie molto gravi da interferire con la vita normale. Sì pensi ad esempio al tremore causato dal Parkinson. Alcune applicazioni sono state già avviate con grande successo all’ospedale di Verona per poter curare patologie fortemente invalidanti su un campione di pazienti selezionato da un team multidisciplinare di neuroradagiologi, neurologi, neurochirurghi e fisici medici.

Più nello specifico possiamo dire che le applicazioni di questo strumento sono multidisciplinari ovvero si può utilizzare in neurochirurgia per il tremore essenziale il tremore dominante da Parkinson nel dolore neuropatico, in oncologia per denervazione ossea dei Tumori Benigni e per osteoma -osteoide mentre nel campo della salute della donna e si può utilizzare per attaccare i fibromi uterini e l’adenomiosi la forma delle endometriosi che infiltra la parete muscolare dell’utero. I Ricercatori hanno fatto sapere che nel futuro l’apparecchiatura in questione potrebbe essere utilizzata anche per il rilascio di farmaci nel cervello attraverso la barriera ematoencefalica e per poter combattere il tumore alla prostata e le metastasi ossee.

Parkinson, uno su dieci s’ammala entro i 40 anni

Una malattia sempre più giovane. Fino a qualche anno fa si pensava che il Parkinson fosse prerogativa solo degli anziani. Si abbassa, invece, sempre più l’età in cui arriva questa patologia, per molti aspetti ancora sconosciuta, che si annuncia con il tremore delle mani, la fatica nel camminare, la perdita dell’equilibrio, anche se la Giornata mondiale dedicata al Parkinson celebrata ieri ha portato la buona notizia che la scienza potrebbe aver trovato il modo per contrastare una malattia tuttora inguaribile trapiantando nel cervello nuovi neuroni al posto di quelli danneggiati. In Italia l’età media di esordio è, infatti, intorno ai 58-60 anni. Il maggior numero dei casi si riscontra tra i 60-65 anni, ma il 10 per cento dei pazienti rivela i primi sintomi fra i 21 e 40 anni. Sopra i 60 anni colpisce l’1-2 per cento della popolazione. La quota sale al 3-5 per cento quando si superano gli 85 anni. Ma oggi 10 malati su 100 hanno meno di 40 anni, e l’inversione di tendenza rispetto al tempo in cui si credeva che il Parkison fosse una malattia esclusivamente senile non si ferma.

A Vicenza i malati sono 1.200, l’1,3 per cento sopra i 65 anni e il 3 sopra gli 80, cifre destinate a raddoppiare nei prossimi 15 anni complice l’invecchiamento della popolazione, ma il dott. Luigi Bartolomei, viceprimario della neurologia del San Bortolo e responsabile dell’ambulatorio integrato che resta il punto di riferimento per chi soffre di questa patologia priva di una cura risolutiva, continua a fare diagnosi sempre più precoci. Lo dicono i numeri: 1 malato su 5 ha meno di 50 anni, e in questo momento al San Bortolo è in cura anche un quarantenne. Una realtà che cambia e rende più problematico il modo di gestire la malattia, perché il giovane fa più fatica ad accettare la propria condizione con riflessi pesanti sulla sua vita affettiva e professionale ma anche sulla sua famiglia. Il rischio, in questi casi, è che si attenda troppo prima di richiedere una visita medica, per cui per la diagnosi può passare anche un anno e mezzo dopo i primi sintomi, quando sono già andati perduti il 50-60 per cento dei neuroni che governano i movimenti del corpo.

Per questo l’accorato appello del direttivo dell’associazione vicentina malattia di Parkinson dalla sede di via Mercato Nuovo. Il presidente e SilvioAmbrosi. Il viceèil poeta dialettale Ganluigi Carello. Poi, ecco, Antonio Dalla Palma, Fabio Taberni, Marilisa Dal Toso. Leonilde Grigoletto, Bruno Cappelletti, Paolo Tortoli. «I malati più giovani – spiega Leonilde – respingono anche inconsciamente l’idea di essere inseriti in un’associazione. Lavorano, hanno figli, non vogliono sentirsi malati anche se la loro patologia è diagnosticata, tendono a nascondersi, fanno fatica a riconoscersi in un gruppo di anziani, ci vedono come vecchi, per cui finiscono per isolarsi, e così perdono l’opportunità di fruire di attività preziose. Noi offriamo spazi e competenze».

L’ingresso dei giovani sarebbe auspicabile anche per un’altra ragione: «Eravamo 160 soci – dice la portavoce Grigoletto – e ora siamo un centinaio. Abbiamo bisogno di volontari, ma soprattutto di nuove leve. Non vogliamo essere sempre gli stessi. Se arrivano rinforzi possiamo avere più forza e far conoscere maggiormente le nostre esigenze. Per questo è importante far emergere il sommerso che esiste in questa malattia.

I nostri obiettivi sono tanti: combattere la patologia, aiutare i malati e i loro familiari, preparare all’assistenza, migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro care-giver, contribuire a fare ricerca. Ci sosteniamo con le sole quote associative, con il 5 per mille, ma queste risorse non bastano. Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che volessero incontrarci, frequentarci, aiutarci. Telefonateci, venite».

Il morbo di Parkinson si riscontra in maggiore percentuale nel sesso maschile (Baldereschi et al, 2000) e i sintomi possono comparire a qualsiasi età, ma nella maggior parte dei casi si presentano intorno ai 60 anni. La durata della fase preclinica, periodo di tempo che intercorre tra l’inizio della degenerazione neuronale e l’esordio dei sintomi motori, non è nota, ma alcuni studi la datano intorno a 5 anni .( Bonifati et al, 2005).

Il termine Eziopatologia in Medicina è utilizzato per spiegare le cause che provocano una determinata patologia. Nel caso specifico il Parkinson è causato dalla degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale, localizzate in una zona del cervello chiamata substantia nigra, formazione nervosa che si trova in una posizione intermedia tra mesencefalo e diencefalo. I neuroni di questo tessuto si occupano della produzione di una parte di dopamina, neurotrasmettitore endogeno, che va poi ad agire su un altro nucleo che controlla le funzioni motorie nel cervello.

I neuroni dopaminergici nella sostanza nera contengono un pigmento che prende nome di neuromelanina, che dà alla cellule quella colorazione scura. Dal momento che i neuroni muoiono o sono rimossi, tale sostanza perde il pigmento. proprio a causa della degenerazione neuronale. I primi sintomi della malattia compaiano quando l’80% del tessuto è stato degenerato. In questa patologia i danni della struttura cerebrale influenzano tutti i cinque principali circuiti che collegano le aree cerebrali: il circuito motorio, oculomotore, associativo, limbico e orbitofrontale.

Le strutture coinvolte si trovano in aree profonde del cervello, note come gangli della base. I gangli della base sono un gruppo di nuclei sottocorticali localizzati in entrambi gli emisferi cerebrali interconnessi con la corteccia cerebrale, il talamo ed il tronco dell’encefalo. I quattro nuclei che compongono i gangli della base sono lo striato, il globus pallidus, il nucleo subtalamico e la substantia nigra. Il nucleo striato riceve afferenze principalmente dalla corteccia e dal talamo ed è fittamente collegato al globus pallidus e alla substantia nigra, da cui parte la maggior parte delle efferenze (termine usato per le fibre o vie nervose che conducono in una determinata direzione i potenziali di riposo e di azione proveniente da un determinato punto di partenza), dai nuclei della base alle altre strutture cerebrali.

La diagnosi di morbo di Parkinson rimane prevalentemente clinica e si basa sulla presenza di tre sintomi classici, insidiosi, perché progressivi. I principali segni sono: il tremore a riposo, regola re, che scompare durante il movimento, accentuato da sforzi ed emozioni, che scompare nel sonno.

La rigidità, la bradicinesia (lentezza dei movimenti automatici) e, in una fase più avanzata, l’instabilità posturale (perdita di equilibrio); Il movimento è detto “del contare le monete” e riguarda solitamente gli arti superiori, spesso esordisce come monolaterale e può arrivare ad interessare il capo. Questi sintomi si presentano in modo asimmetrico (un lato del corpo è più interessato dell’altro). All’inizio i pazienti riferiscono una sensazione di debolezza, di impaccio nell’esecuzione di movimenti consueti, e spesso i sintomi non vengono riconosciuti immediatamente, perché si manifestano in modo subdolo, incostante e la progressione della malattia è tipicamente lenta: non sempre il tremore è presente in tutti i pazienti.

Talvolta sono i familiari o i conoscenti che si accorgono per primi che “qualcosa non va” ed incoraggiano l’interessato a rivolgersi al medico. Insieme ai deficit di tipo motorio, vengono riscontrati sintomi di natura differente. Studi sperimentali hanno infatti confermato che il morbo di Parkinson è accompagnato da un disturbo dell’attenzione e in alcuni casi di memoria. Specificamente la memoria di lavoro e le operazioni di recall e dating appaiono compromesse; i deficit interessano non tanto la capacità di memorizzare, quanto la possibilità di accedere ai dati conservati in memoria. La più comune complicanza psichiatrica in questa patologia è rappresentata dalla depressione. Secondo alcuni autori i sintomi depressivi sono presenti nel 25-40% dei casi.

Quando la depressione compare in uno stato iniziale della malattia si è riscontrato che si ha un più rapido declino cognitivo (Alonso et al, 2003.) Negli ultimi anni si è compreso che il declino cognitivo associato alla malattia è più diffuso di quanto si pensasse in passato e che può instaurarsi già nelle fasi iniziali della patologia. La valutazione dei sintomi del paziente avviene mediante l’uso di scale di valutazione internazionali. Una delle più usate è la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale(Richards et al, 1994). L’uso delle neuroimmagini inoltre consente una conferma diagnostica soprattutto nei casi in cui la diagnosi è dubbia per la presenza di segni clinici atipici.