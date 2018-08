Parkinson, team bresciano scopre proteina che causa la malattia

Un’importante scoperta arriva direttamente dal nostro paese e più nello specifico dai ricercatori dell’Università degli Studi di Brescia che coordinati dalla professoressa Arianna Bellucci, hanno scoperto la proteina che media il danno celebrale alla base della malattia del morbo di Parkinson. Questa proteina in questione sarebbe stata chiamata sinapsina 3. Molto interessanti si sono rivelati i risultati ottenuti in questo studio che sono stati effettuati su sui topi. Questa ricerca nello specifico pare abbia dimostrato che l’assenza di questa proteina, può determinare un blocco Nella formazione dei depositi proteici del cervello, che sono proprio la causa della morte dei neuroni dopaminergici del sistema nigrostriatale. Questo processo sarebbe proprio la causa dell’insorgenza dei sintomi riguardanti la malattia neurodegenerativa che è quella del morbo di Parkinson.

La sperimentazione è stata effettuata sui topi ed i ricercatori Effettivamente hanno osservato come la proteina sinapsina 3 sia stata spenta geneticamente e come sia possibile prevenire l’accumulo dei depositi fibrosi, che possono essere visti come dei detriti il cui accumulo è proprio alla base dell’insorgenza della malattia.

“Dopo aver identificato un accumulo anomalo di Sinapsina 3 nel cervello dei pazienti con Parkinson” spiega Arianna Bellucci, professoressa di Farmacologia dell’ateneo bresciano “ci siamo chiesti se questa proteina fosse implicata nella patogenesi della malattia e se potesse rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico. I risultati che abbiamo ottenuto indicano che la modulazione di Sinapsina 3 potrebbe veramente rappresentare una strategia terapeutica innovativa per la cura di questo disordine neurodegenerativo”.

A questo studio che è durato circa due anni, hanno partecipato anche altri ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia dell’università di Padova e delle Università di lund in Svezia. La Dottoressa Bellucci ha ancora aggiunto: “Attualmente, il nostro gruppo di ricerca sta lavorando intensamente in collaborazione con un team internazionale di ricercatori al fine di sviluppare nuovi approcci terapeutici attivi su Sinapsina 3. Questi ultimi permetterebbero, infatti, di curare i pazienti agendo sulle cause primarie della malattia e non soltanto alleviando i sintomi”. Al momento questo gruppo di ricerca pare stia lavorando in collaborazione con un team internazionale di Scienziati, al fine di sviluppare nuovi approcci terapeutici attivi su sinapsina 3. Questi pare possano dare la possibilità di curare i pazienti, agendo sulle cause primaria della malattia e non soltanto alleviando dei sintomi. La speranza Ovviamente è una sola, Ovvero quella di sperare che un giorno si possa trovare una cura per la malattia di Parkinson che ricordiamo è una malattia neurodegenerativa.

