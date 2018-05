Parla al telefono con l’amante e, all’improvviso, sente uno strano dolore ai genitali. Poi abbassa lo sguardo e si rende conto di tutto.

L’ha trovato seminudo sul letto mentre era al telefono con la sua amante. Così, accecata dalla furia più atroce, ha preso l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato, e le ha affettato lo scroto. Ragazzi, questa è una storia che fa venire la pelle d’oca. La donna ha usato il diamante che era sull’anello per affettare lo scroto dell’ex compagno traditore. Rachael Biscoe aveva preso un aereo per andare da Trevor Camp ma, quando è arrivata a destinazione, una ‘’sorpresa’’ terribile l’ha travolta: lui era al telefono con un’altra. Mezzo nudo. Rachael non ci ha visto più e lo ha fatto.

Cosa ha fatto? Quello che vi abbiamo detto sopra: ha tagliato lo scroto del compagno che era sul letto. Lui, in quel momento, ha sentito una strana sensazione tra le gambe poi ha abbassato lo sguardo e si è accorto che dal suo pene zampillava sangue in quantità. La sua “amica”, che successivamente è stata contattata dalla polizia, ha detto agli agenti che il suo amante le aveva detto: “Ha un coltello, mi ha ferito”. Ma, quando la polizia è arrivata sul posto, a Poundbury, non ha trovato alcuna arma. Come è possibile? Gli agenti non si davano pace.

L’uomo ha ammesso di essere stato ubriaco al momento del fattaccio e di non ricordare con cosa la donna lo avesse ferito. Rachael, dal canto suo, dopo averlo ferito, lo ha lasciato sanguinare poi è uscita a portar fuori il cane. La vittima è stata in grado di chiamare i soccorsi alle 2.20 – era l’8 dicembre 2017 – e, ovviamente, è stato subito portato in ospedale. Lì è stato ricucito, ma pochi giorni dopo essere stato dimesso, è stato di nuovo ricoverato in ospedale perché aveva sviluppato un’infezione nell’area.

“Lei non si fidava di me – ha detto il signor Camp al pubblico ministero – era sospettosa di qualsiasi mio movimento”. Beh, non aveva tutti i torti visto che lui è stato colto in flagranza. Ora i due non sono più insieme e il signor Camp – che è anche un travestito – è andato in Cina a vivere dalla donna con la quale era al telefono al momento del fattaccio. La donna è stata condannata a 4 mesi di prigione. La sua pena, però, è stata sospesa per 12 mesi. Tra le altre cose deve seguire dei corsi riabilitativi e fare 160 ore di lavori pubblicamente utili (non pagate). Che dite? Noi sinceramente abbiamo la pelle d’oca…