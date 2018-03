Parlare nel sonno, attenzione si possono svelare molti segreti

Somniloquio, cosi viene chiamato dai medici il parlare nel sonno. Ci sono molti motivi per il quale accade tutto ciò, come ad esempio il camminare nel sonno, le apnee notturne, gli incubi e ovviamente il parlare nel sonno. Il fatto di parlare nel sonno e’in se’ qualcosa di abbastanza innocuo per la persona che lo fa ma puo’ essere piuttosto fastidioso per la persona che le dorme a fianco.

Gli episodi di somniloquio possono comprendere una vasta gamma di varianti, si va dal semplice mormorio a lunghe conversazioni in cui la persona risponde alle eventuali domande che le vengono poste. La maggior parte delle volte si tratta di un parlare calmo e monotono ma, sebbene sia piuttosto raro, a volte la persona puo’urlare e spaventare chi le dorme a fianco.

Parlare nel sonno appartiene alla categoria delle parasonnie ed e’ causata da stadi del sonno non completi o non riposanti. Le persone che soffrono di questo tipo di parasonnia spesso soffrono anche di altri tipi di parasonnie, quali camminare nel sonno, digrignare i denti ed incubi notturni. Possono anche avere scatti o provare la sensazione di cadere nel sonno. Le parasonnie sono spesso ereditarie. Chi soffre di questi disturbi, quando capitano, non dorme profondamente e cio’ puo’ causare stanchezza durante la giornata ed influire a lungo andare anche sulla salute.

Durante il sonno si verificano cinque fasi: quattro fasi di sonno non-REM ed una di fase di sonno REM. Quando il corpo non passa tranquillamente da una fase all’altra del sonno ci sono delle sorte di microrisvegli ed e’ in questi momenti che si verificano le parasonnie.

Il fenomeno del parlare nel sonno si verifica la maggior parte delle volte tra le varie fasi non-REM del sonno. Quando siamo nella fase REM del sonno il nostro corpo si trova in una condizione di parziale paralisi che ci impedisce di muoverci ed e’ anche la fase in cui si verificano i sogni. L’impossibilita’ di muoverci ci salva dal farci male quando i sogni, quelli brutti, sono cosi’ reali da sembrare veri! Per ridurre la frequenza dei somniloqui, un consiglio e’ di cercare di evitare di accumulare troppo stress durante l’arco della giornata. In ogni caso di rilassarsi prima di andare a dormire, riposare a sufficienza ogni notte ed evitare pasti pesanti a ridosso dell’orario in cui si va a dormire.

C’e’ chi dorme e c’è chi veglia: i principali disturbi del sonno nell’adulto

Il sonno è una delle attività che da sempre hanno affascinato l’uomo per un insieme di fenomeni quasi misteriosi, alcuni non ancora del tutto chiariti, che accadono nel corpo e nella mente del dormiente. E collegate all’affascinante mondo del sonno, in cui trascorriamo circa un terzo della nostra vita, sono sorte suggestive pratiche e credenze, più o meno scientifiche, come l’ipnopedia, l’ipnoterapia, le onde alpha, il problem solving onirico, i sogni premonitori e, non ultima l’interpretazione psicanalitica dei sogni, tanto per citare alcune tra le più note.

Ciò che è certo è che non c’è un passaggio immediato dallo stato di veglia e quello di sonno, ma una graduale transizione attraverso livelli di coscienza decrescenti che vanno dall’ipervigilanza, alla vigilanza, alla vigilanza distesa o rilassata, per poi passare all’addormentamento, quindi alla fase di sonno leggero e a quella di sonno profondo, clinicamente caratterizzato da risveglio difficile. La zona di confine tra la veglia ed il sonno, in cui sembra si possa beneficiare dei positivi effetti del sonno pur non dormendo, è quella della vigilanza distesa. Scesi a tale livello di coscienza si possono sperimentare vari curiosi fenomeni come ad esempio le immagini ipnagogiche (percezioni che si manifestano nel corso dell’addormentamento) e ipnopompiche (percezioni che compaiono al momento del risveglio), cui si sono voluti associare episodi di chiaroveggenza e premonizione unitamente a momenti di massima espressione della creatività e di un più facilitato apprendimento. Tali peculiarità vanno si riscontrano pure durante cosiddetta vigilanza onirica che coincide con lo stadio REM del sonno.

L’evento più probabile che avviene in tale stato in cui i bulbi oculari si muovono velocemente (in inglese “rapid eye mouvement”, da cui l’acrostico Rem) è l’attività onirica e dal punto di vista elettroencefalografico vengono registrate le, tanto discusse, onde a (alfa) . Qui si giunge solitamente dopo 70/90 minuti dall’addormentamento, vi si rimane per alcuni minuti, si scende poi in un sonno progressivamente più profondo, non-REM, caratterizzato da quattro fasi di profondità cui le due finali, (III e IV) dominati da onde cerebrali lentissime (d , delta), quindi si fa ritorno allo stadio REM per altre 3 volte nel corso della notte per periodi vieppiù lunghi che, assieme, sommano circa il 20%-25% del sonno totale. Così nel corso della notte si alternano ciclicamente periodi di sonno non-REM e sonno REM da 4 a 6 volte per notte: il primo ciclo non-REM/REM ha una durata che oscilla dai 70 ai 100 minuti, quelli successivi dai 90 ai 120 minuti. Ma non per tutte le persone la notte si presenta così ben strutturata. Non tutti godono durante le ore notturne di un sonno regolare e soprattutto ristoratore: circa il 30% della popolazione soffre anche durante la giornata per un sonno disturbato.

Questi fastidiosi disturbi vengono convenzionalmente distinti in disturbi della quantità, qualità o ritmo del sonno (dissonnie) e parasonnie, caratterizzate quest’ultime dalla presenza di un evento anomalo indesiderato nel corso del sonno o nel passaggio tra la veglia ed il sonno. L’insonnia, il più conosciuto e anche più diffuso dei disturbi del sonno, rientra tra le dissonie e come tale riguarda i tempi e la qualità stessa del sonno. Ai fini terapeutici è importante sapere di che tipo di insonnia si soffre dal momento che si riscontra una insonnia iniziale che riguarda l’addormentamento tardivo, solitamente dopo 30 minuti dal coricamento, una insonnia di mantenimento che fa riferimento alle interruzioni di sonno nel corso della notte (risvegli notturni) ed infine un insonnia detta terminale, caratterizzata da risveglio precoce con difficoltà di riaddormentamento prima dell’ora prestabilita.

Il procedimento diagnostico, che consentirà poi di predisporre una specifica terapia ad personam, una volta stabilito il tipo di insonnia in relazione al periodo in cui tale difficoltà si manifesta, passa a distinguere un’insonnia transitoria, che si manifesta occasionalmente (come ad esempio l’insonnia da altitudine, dovuta ad un temporaneo soggiorno ad alta quota) da un’insonnia persistente, caratterizzata da episodi frequenti (tre volte alla settimana) che durano per più di un mese. E’ importante pure, ai fini di un intervento terapeutico, riuscire ad individuare le possibili cause dell’insonnia che, molto schematicamente, possono riferirsi ad una patologia organica internistica (come ad esempio certe sindromi dolorose tipo l’ulcera, l’asma bronchiale, le cardiopatie, l’artrite, e altre condizioni mediche generali), all’uso e all’abuso di sostanze tossiche psicoattive (in particolare: alcol, caffeina, nicotina e certi psicofarmaci), oppure ad una neuropatologia o ad una psicopatologia (solitamente disturbi d’ansia, dell’umore, dell'”adattamento” o malattie mentali). In tutti questi casi viene diagnosticata un’insonnia secondaria che orienta il trattamento verso il disturbo principale di cui l’insonnia è la diretta conseguenza. Le insonnie primarie, apparentemente non collegate a disturbi organici o mentali, sono dovute prevalentemente a fattori esperienziali o psicofisiologici (abitudini erronee incompatibili col sonno, pregiudizi dovuti a disinformazione, convinzioni soggettive disfunzionali, inadeguato controllo del sistema sonno-veglia, eccessiva attivazione fisiologica).

Come per ogni psicopatologia anche per l’insonnia è necessaria una accurata valutazione prima di procedere ad uno specifico intervento psicoterapico, sintomatologico ed eziologico, dell’insonnia. La valutazione comporta una serie di colloqui clinici in cui si raccolgono informazioni sui sintomi lamentati dal paziente, sulla storia di tali sintomi (inizio, decorso, peggioramenti o miglioramenti), sulla storia del paziente e di altri suoi disturbi e sulle abitudini igienico-alimentari (farmaci compresi) che possono causare o mantenere l’insonnia, a volte viene sentita pure la persona che vive con il paziente in quanto è da considerare clinicamente la tendenza a sovrastimare il disturbo lamentato, tanto che mentre “l’insonne” riferisce di non dormire, il convivente, quale osservatore esterno, solitamente più attendibile, può ridimensionare il disturbo. Tipico a questo riguardo il caso della insonnia da errata percezione del sonno in cui si manifesta una notevole discrepanza fra le valutazioni del sonno soggettive ed oggettive. Ci si serve pure di “diari del sonno”, per monitorare informazioni che spesso passano inosservate dallo stesso paziente.