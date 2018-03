Parto shock: mamma in fin di vita per un aneurisma partorisce una bimba sana

Una mamma e la sua bimba ancora nel pancione, due vite a rischio per un’emorragia cerebrale che colpisce la donna all’improvviso, due vite salvate grazie a «un intervento eccezionale e tempestivo» eseguito nei mesi scorsi all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’Ausl lo annuncia oggi, raccontando «una storia commovente e a lieto fine», un piccolo miracolo, che ha visto protagoniste una giovane ravennate all’ottavo mese di gravidanza e la sua piccola. Venuta alla luce non in una sala parto, bensì su un lettino operatorio del Reparto di Neurochirurgia, con un cesareo d’urgenza fatto pochi istanti prima di operare la madre fulminata da un aneurisma. «La paziente, incinta, era incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di un’emorragia cerebrale causata da un aneurisma – spiega Luigino Tosatto, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia del Bufalini – La situazione era grave. Occorreva operare d’urgenza per salvarle la vita, ma dovevamo anche cercare di fare il possibile per salvare la vita anche alla piccola che portava in grembo.

Non c’era tempo da perdere». Il destino di due vite, una non ancora cominciata, si giocava sul filo dei secondi e «così abbiamo deciso di far nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia con un taglio cesareo d’urgenza. Un parto eccezionale – assicura il primario – avvenuto all’ottavo mese di gravidanza grazie all’intervento simultaneo e tempestivo dei neurochirurghi, dell’équipe di Ostetricia e Ginecologia, degli anestesisti e dei neuroradiologi».

Nata la figlia, sana, i medici hanno potuto concentrarsi sulla madre. Il team di Tosatto ha effettuato «un delicato intervento chirurgico di asportazione dell’aneurisma cerebrale. Un caso piuttosto raro e complesso – sottolineano dall’Ausl cesenate – tanto che la paziente è stata sottoposta a più procedure chirurgiche programmate, per ottenere l’eccellente risultato, di risoluzione completa della malattia». Oggi mamma e figlia stanno bene. «La cosa più emozionante – concordano medici e infermieri del Bufalini – è stato veder nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia, considerate le gravi condizioni in cui si trovava la madre».

Dott.ssa D’Agostino l’aneurisma cerebrale può essere ereditato?

L’aneurisma può avere una certa quota di ereditarietà. Consideri che una persona su cinque ha un aneurisma cerebrale e non lo sa. Non tutti gli aneurismi però si rompono e non è facile capire come deve essere trattato. La probabilità di avere questa patologia aumenta se tra i familiari è presente più di un caso.

Qual è la fascia di età maggiormente colpita?

Non vi è una fascia di età. Può colpire anche il giovane. L’aneurisma è una malformazione congenita e tende ad essere ereditaria. Nella vita però può cambiare la dimensione dell’aneurisma nel senso che più si cresce più l’aneurisma tende a crescere.

Un sanitario quali sintomi deve riscontrare nel paziente affinché venga effettuato un esame strumentale come una TAC?

I segni devono essere suggestivi per emorragia subaracnoidea, quindi importante cefalea, rigidità nucale e vomito. Mi domando come mai non sia stato fatto alcun esame per aneurisma visto che la paziente è stata affetta,in passato, di ictus. Bisogna dire che è molto difficile riscontrare questo tipo di patologia. In alcuni casi può esserci un sanguinamento piccolo che diventa poi devastante. Delle volte, per esempio, il sanguinamento non avviene subito. Anche con esame strumentale può non riscontrarsi la presenza di sangue.

Possono non esserci i warning symptoms, i sanguinamenti di avvertimento. Non è semplice. Certamente questa signora, che aveva già avuto un ictus, meritava di essere attenzionata. Ennesimo caso in cui si riscontra quanto sia importante conoscere la storia clinica del paziente Il discorso è questo. Più vengono tolti fondi al pubblico più la gestione del paziente peggiorerà. E’ chiaro che avere una cartella informatizzata in rete sarebbe una cosa che aiuterebbe tantissimo i sanitari a capire i sintomi del paziente. Una cartella informatizzata darebbe modo ai medici di capire quali pazienti devono essere trattenuti e chi invece rinviare a domicilio.

Ci devono essere investimenti sul pubblico. I medici sono sempre di meno e i pazienti aumentano sempre di più, di conseguenza i casi di malasanità aumenteranno. Il personale medico si troverà a fare degli errori di superficialità perché sovraccaricato e con organico sempre più ridotto. E poi c’è quel famoso dibattito sulla “medicina difensiva”… Diciamo che in questo caso la medicina difensiva non è stata applicata. Parlare di medicina senza una tutela del medico non porterà a nulla. Lo Stato non tutela il medico, lo isola. Gli anni del processo rappresentano comunque una pena per il medico. Nel caso in oggetto c’è stata una responsabilità oggettiva dell’equipe medico – sanitaria: com’è possibile che non si sia fatto alcun esame in merito? L’emorragia subaracnoidea è una patologia gravissima che mette a serio rischio la vita del paziente.

Cos’è un aneurisma

Per capire che cos’è un aneurisma, bisogna pensare alla dilatazione, generalmente di una arteria (ma esistono anche aneurismi venosi), che predispone il vaso alla rottura o, in alcuni casi, alla trombosi e quindi occlusione dello stesso. Quando riguarda un vaso arterioso presente nel cervello si parla di aneurisma cerebrale, che può essere rotto o non rotto.

Aneurismi non rotti

È necessario però distinguere: solo una parte degli aneurismi celebrali è a rischio di rottura e maggiori sono le dimensioni, maggiore è la probabilità che, valutato il caso, lo specialista decida che è meglio trattare l’aneurisma, perché non si può prevedere se e quando sanguinerà e si romperà del tutto.

Rottura dell’aneurisma celebrale

Gli aneurismi rotti causano uno stato detto di emorragia subaracnoidea che in alcuni casi può portare anche a coma o a morte. L’emorragia subaracnoidea consiste nello passaggio di sangue, a causa della rottura, negli spazi subaracnoidei. In un terzo dei casi purtroppo la prognosi è infausta.

Cause

Più che cause, parliamo di fattori di rischio cardiovascolare come la pressione alta, l’abuso di caffeina, l’abitudine al fumo, all’alcool e alle droghe anche leggere, ma anche lesioni alla testa e alcune patologie, anche infettive.

Aneurisma cerebrale: ereditario?

Che sia congenito, non è certo. Ci sono numerosi studi che cercano di determinare se l’incidenza dell’aneurisma cerebrale sia ereditaria. Si parla solitamente e più opportunamente di un certo grado di familiarità, anche se diversi fattori di rischio, come fumo o droghe leggere, possono incidere.

Sintomi dell’aneurisma celebrale

I sintomi dell’aneurisma cerebrale, e in particolare sintomi premonitori, non sono purtroppo così chiari e netti da renderli sempre evidenti al paziente. Di solito di parla di mal di testa improvvisi, come delle vere e proprie pugnalate, come delle forti fitte alle testa, accompagnato da problemi di vista. Intervento L’intervento chirurgico di embolizzazione dell’aneurisma celebrale consiste in una azione di microchirurgia per chiudere il sacco dell’aneurisma con apposite clip metalliche. In alternativa, si può agire in via endovascolare tramite angiografia cerebrale , per favorire la coagulazione del sangue.

Conseguenze

Le conseguenze più gravi possono purtroppo essere la morte per aneurisma celebrale , o una forma di coma . Anche in caso di sopravvivenza si possono presentare dei danni a livello celebrale, della memoria o di alcune funzioni. Si procede però ad una riabilitazione , che offre oggi un buon grado di successo, con l’aiuto dei specialisti che aiutano il lavoro di recupero sulla memoria tramite macchinari ma anche esercizi.