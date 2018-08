Partorisce due gemelli cresciuti in due uteri diversi, caso unico e raro

Una notizia molto sconvolgente. Sembra che una donna inglese abbia partorito due gemelli ed in quel momento avrebbe scoperto di averli cresciuti in due uteri diversi. Si tratta di un caso rarissimo. La protagonista è una donna inglese di 31 anni, la quale ha portato avanti una doppia gravidanza con un utero bicorne, dando alla luce due gemelli Piran e Poppi. I duue sono nati alla trentaquattresima settimana con un parto cesareo, ora i piccoli stanno bene. Nel mondo sono stati solo registrati in meno di 100 casi simili. Infatti questo è un caso Più unico che raro, quello di cui è stata protagonista la trentunenne inglese Jennifer Ashwood residente a Camborn in Cornovaglia.

Quando la donna avrebbe scoperto di aspettare due gemelli, è rimasta scioccata in primis perché nella sua famiglia non c’erano stati mai casi di gemelli e così anche nella parte del coniuge, Ma la sorpresa maggiore è giunta quando durante la gravidanza i medici avrebbero diagnosticato l‘utero bicorne, di cui Jennifer non ne aveva mai sentito parlare. Infatti la trentunenne portava in grembo due figli allo stesso tempo in due uteri diversi. Il suo caso è incredibilmente raro 1 su 500 milioni, in tutto il mondo sono solo 100 i casi simili.

“Alla ventesima settimana hanno scoperto che avevo due uteri. Hanno detto che era molto raro, quindi mi sono chiesto se i feti sarebbero rimasti in vita entrambi. Hanno detto che c’era un’alta probabilità di un parto prematuro o di un aborto spontaneo”, ha raccontato Jennifer ai media britannici. Ma nonostante tutto la donna è riuscita a portare a termine la doppia gravidanza Dando alla luce un maschietto ed una femminuccia.

“Le cose sono andate davvero bene”, ha detto la 31enne. Infatti la donna è entrata in travaglio alla ventottesima settimana e per questo motivo le sono state somministrati dei farmaci per ritardare il processo, così i due gemelli sono nati alla trentaquattresima settimana con il parto cesareo e sono stati dimessi due settimane dopo. “Avere due uteri è molto raro, ma portare a termine una gravidanza con un bambino per utero è un miracolo. Sicuramente la gravidanza è stata più difficile rispetto alla prima, ero molto preoccupata per il parto, anche perché poi ho scoperto quanto fosse rara la mia condizione e ho avuto paura potesse succedere qualcosa durante il cesareo, ma per fortuna è andato tutto bene”, ha concluso la donna.