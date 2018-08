Partorisce in auto, poi mette il piccolo in una busta e lo lascia sul tappetino uccidendolo

La notizia che stiamo per darvi è molto toccante e tratta di una signora che avrebbe partorito in auto, chiuso il neonato in una busta e lo avrebbe lasciato sul tappetino. Il bimbo purtroppo sarebbe morto. La protagonista di questa vicenda è la ventunenne americana Brennan Hailey Gellerera, la quale sarebbe riuscita a tenere la gravidanza nascosta Grazie all’esercizio fisico. Quando però è venuto il momento di mettere al mondo Il piccolo, pare che la donna si trovasse in auto. Così ha deciso di accostarsi, partorire e sbarazzarsi di quello che per lei pare fosse un errore e solo un problema.

Sembra che la donna sia riuscita a nascondere la sua gravidanza e quando è giunto il momento di partorire la ventunenne di lexington nello Stato USA dalla California del Sud, ha messo alla luce suo figlio nella sua auto da sola, e quindi come se nulla fosse accaduto, ha abbandonato il neonato sul tappetino della macchina avvolgendolo in una busta ed è andata a lavoro. A trovare il corpicino ormai senza vita, è stata la polizia che avrebbe arrestato subito la donna con l’accusa di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, la ventunenne Lavorava come dipendente di una palestra e nessuno dei suoi amici né tanto meno i suoi genitori, sapevano nulla e sospettava che fosse incinta.

Probabilmente è stato grazie al suo lavoro di personal trainer, Quindi con l’esercizio fisico, che la donna è riuscita a contenere la crescita del grembo. Quando ha capito che il bimbo stava per nascere, ha pensato di non presentarsi in ospedale, dove bisogna recarsi per partorire. E’ sempre utile ricordarlo anche alla luce di una recente tragedia avvenuta nel nostro paese e dove è possibile lasciare in affidamento il figlio anonimamente, senza riconoscerlo. La donna avrebbe partorito all’interno dell’auto per poi sbarazzarsene del corpicino.

La giovane donna però non ha considerato che dopo il parto una neomamma può avere delle complicazioni o problemi di salute. Infatti il giorno dopo il parto La giovane si è sentita male ed è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino. Dagli esami i medici hanno subito capito che la donna aveva appena partorito. Quando questi ultimi le hanno chiesto se avesse avuto una gravidanza da poco, lei avrebbe negato tutto. Insospettiti i sanitari hanno subito avvertito le forze dell’ordine, così gli agenti hanno potuto indagare sul caso e hanno perquisito la casa e l’auto, facendo la clamorosa scoperta del neonato che era avvolto nel sacchetto. La giovane ora rischia fino a 20 anni di carcere. Le indagini ora stanno però cercando di capire se il piccolo sia nato morto o lo abbia ucciso la madre nella busta di plastica. Solo i risultati autoptici riveleranno tutti i particolari a fini giudiziari.

