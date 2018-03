Passa a Tim, tutte le offerte di marzo e per la festa del Papà

Torniamo a parlare di offerte di telefonia mobile e nello specifico delle offerte proposte da Tim. Coloro che in questo mese di marzo passeranno a TIM ed a Rabona mobile potranno usufruire di alcune super offerte e promozioni grazie alle quali si avrà internet alla velocità del 4G ma anche minuti Social illimitati messaggi e la possibilità di navigare in chat illimitatamente. Ma non finisce qui perché coloro che ricaricheranno la loro sim Tim potranno avere €10 in omaggio sulla ricarica successiva. Ma vediamo più nello specifico di cosa stiamo parlando. Tutti gli utenti TIM che hanno fatto una ricarica di almeno €30 attraverso il sito www.tim.it, Tim internet ed ancora m.tim.it o da applicazione mytim mobile entro le 23:59 di ieri giovedì 15 marzo potranno ricevere €10 di ricarica aggiuntivi.

Questi €10 si riceveranno effettuando una successiva ricarica on-line entro 30 giorni per un importo uguale o superiore a €20 e il codice sconto per poter usufruire di questa offerta sarà inviato proprio nella giornata di oggi venerdì 16 marzo e potrà essere inserito nell’apposito campo codice sconto. Bisognerà poi cliccare sul tasto Calcola e portare a termine la ricarica. Successivamente sulla SIM verrà dapprima accreditato l’importo della ricarica selezionando poi i €10 di ricarica aggiuntivi. Passando Alle offerte invece al momento TIM offre la promozione TIM Young senza limiti offerta a tutti coloro che passeranno a TIM e che hanno meno di 30 anni.

L’offerta avrà un costo di €10 al mese e qualora si deciderà di addebitare il conto su una carta di credito o un conto corrente. A fronte delle €10 si riceveranno 10 gigabyte di internet alla velocità del 4G la possibilità di poter navigare sui social ovvero Facebook a Instagram ed anche sulle principali applicazioni come WhatsApp e telegram senza consumare giga della promozione ed ancora si potrà ascoltare la musica illimitatamente dalle principali applicazioni.

Inoltre, questa applicazione permetterà di fare chiamate illimitate e di avere anche My Music Platinum incluso, con il quale poter ascoltare tutta la musica che si vuole on demand e creare anche delle playlist personali senza però consumare giga e senza avere alcun limite temporale. Sempre in occasione della festa del papà che ricordiamo essere il 19 marzo TIM ha lanciato un’altra proposta piuttosto interessante, la quale si potrà attivare presso un link specifico di Amazon denominata TIM Senza Limiti Silver 12 giga byte. Questa promozione include minuti illimitati verso tutti. Il costo di attivazione è incluso nell’offerta ma bisognerà acquistare una Sim ricaricabile ad un costo di €25 Che include €20 di traffico. Così come accade per le altre offerte, anche per questo vi è il vincolo di 24 mesi il quale qualora non venga rispettato porterà un ulteriore addebito di €34 sul credito residuo.