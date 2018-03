Passa a Tim e Vodafone, tutte le super offerte del mese di marzo

Torniamo a parlare delle offerte di telefonia mobile che saranno presentate nelle prossime ore e che potranno essere attivate per tutto il mese di marzo. Sembra proprio che il reparto commerciale di Tim è tornato alla carica proponendo una delle promozioni che è tanto piaciuta agli utenti che da altri operatori sono passati proprio a Tim. Stiamo parlando di Tim Ten Go con 20 gigabyte di internet e minuti illimitati la quale potrà essere attivata soltanto da alcune utenze che decideranno di passare sotto la rete dell’operatore. Nello specifico sarà possibile attivare Tim Ten Go da tutti coloro che sono clienti Tre, Wind e Poste Mobili che decideranno di passare a Tim mantenendo il proprio numero. I costi Variano in base alla modalità di attivazione ma bisognerà considerare il costo della SIM, quella di attivazione e quella del primo canone dell’offerta. Ma vediamo più nello specifico In cosa consiste questa TIM Ten Go.

Questa prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri senza alcuna scatto alla risposta di 20 gigabyte da poter utilizzare per poter navigare in internet in 4G ed anche in hotspot e 10. 86 euro ogni 30 giorni. Di questi 20 gigabyte, soltanto la metà potranno essere utilizzati nei paesi dell’Unione Europea e secondo le regole che determinano la presenza dell’utente nell’Europa nel caso di viaggi occasionali. Un’altra Offerta molto interessante proposta sempre dallo stesso operatore è Tim 10 super Go + 7 Giga byte free che offre 1000 minuti e 3 gigabyte di internet e che però Regalerà ai clienti altri 7 Giga extra per cui si avrà un totale di 10 gigabyte mensili.

Per poter chiedere il passaggio a TIM basterà recarsi presso un centro telefonico della compagnia autorizzato oppure accedere tramite il sito online al servizio Passa a TIM con operatore. Parlando di altri operatori molto interessante per questo mese di marzo è l’offerta di Vodafone proposta nei confronti di alcuni consumatori che potranno decidere di passare in azienda attraverso tutto un pacchetto di offerte che include sia il mobile che fisso. Questa promozione prevede 1000 minuti 1000 messaggi 5 giga byte di internet e la fibra per quanto riguarda il telefono fisso con scatto alla risposta 19 centesimi e senza altro costo.

Questa offerta potrà essere attivata al costo di €29,90 ma tutti i nuovi clienti potranno ottenere uno sconto di Ben €5 quindi di fatto l’offerta costerà soltanto €24,90. Inoltre Fino al prossimo 7 marzo Salvo ulteriori proroghe, coloro che vorranno passare a Vodafone potranno attivare la Special 7 Giga byte e la Special 20 Giga Byte entrambe caratterizzate da minuti e 7 Giga a dei prezzi piuttosto economici. L’operatore per poter contrastare i suoi rivali pare abbia adottato una strategia chiamata operator Attack ovvero il lancio di offerte soltanto per alcuni operatori telefonici. La Vodafone Special 7 Giga byte prevede 1000 minuti verso tutti 1000 SMS verso tutti e 7 Giga byte 4G al costo di €7 ogni 28 giorni ed è dedicata a tutti i clienti che provengono dagli operatori virtuali.

Vodafone e Liberty tornano al tavolo

I colossi delle tlc Vodafone e Liberty Global tornano al tavolo delle trattative dopo che nel 2015 un tentativo di scambiarsi asset in Europa era naufragato. In una nota diffusa ieri, Vodafone «conferma di avere in corso discussioni a uno stadio preliminare con Liberty Global relativamente alla potenziale acquisizione di certe attività continentali europee sovrapposte» di proprietà dal gruppo americano della tv e dei servizi internet via cavo. La società guidata da Vittorio Colao precisa anche che «non c’è certezza di arrivare a un’intesa». Vodafone possiede reti wireless in vari Paesi del Vecchio Continente, tra cui Gran Bretagna, Italia e Germania. Liberty Global è il più grande operatore mondiale nel campo della tv e servizi internet a banda larga, con attività in 12 Paesi europei sotto le insegne di Virgin Media, Upc, Unitymedia e Telenet.

I gruppi di telecomunicazione, ricorda il Financial Tìmes, stanno cercando di combinare servizi mobile e a banda larga. E le attività di Vodafone si sposerebbero bene con quelle di Liberty. Intanto va registrato che Vodafone Group ha chiuso il trimestre con ricavi totali in calo del 3,6% a 11,8 miliardi a causa, spiega una nota, del deconsolidamento dei Paesi Bassi e di movimenti nelle valute. I ricavi da servizi organici sono invece cresciuti dell’1,1% a 10,2 miliardi, una performance simile al trimestre precedente. Infine il gruppo conferma le stime per l’anno di una crescita organica dell’ebitda rettificato di circa il 10% e un free cash flow oltre 5 miliardi di euro.

È passato dal primo mese dell’anno, come al solito le grandi aziende di telefonia, Tim, Vodafone e Wind fanno a gara per accaparrarsi nuovi clienti con proposte davvero convenienti. Quest’ultima settimana si è parlato molto del ritorno al sistema di fatturazione 30 giorni dopo la battaglia effettuata dall’Agcom. In questo modo tutte le aziende hanno dovuto portare modifiche alle loro offerte e non con qualche rincaro più.

Grande opportunità sembrano essere arrivate in queste ore per tutti coloro che vorranno valutare nuove offerte e passare a Tim. E’ questo quanto fatto sapere dall’azienda, attraverso un annuncio arrivato proprio nelle scorse ore con il quale ha fatto sapere che le comunicazioni via sms ai propri clienti sono state avviate. In realtà a partire dal 29 gennaio 2018 e dunque da domani è previsto uno sconto di €30 sul prezzo di listino del modem WiFi 4G LTE Tim che verrà acquistato in abbinamento alle opzioni Internet 4GB, 10 gigabyte e 25 gigabyte. Quindi il cliente TIM potrà acquistare il modem in Unica soluzione pagando €49,99 piuttosto che €79,99 con uno sconto di €30. Questo modem WiFi Tim 4 Giga Byte LTE permette anche il collegamento WiFi fino a 10 dispositivi e ha un supporto memoria microSD card fino a 32 gigabyte e pare possa rendere possibile anche condividere dei file tra gli utenti collegati.

Acquistando il modem Sono inclusi per 30 giorni anche 15 giga di internet. Con questo modem è possibile anche abbinare delle offerte e tra queste citiamo internet Start 4gb e internet 10 GB, internet 25 Giga Byte, internet Start 4 Giga Byte, internet 10 Giga Byte, internet 25 Giga Byte Al, rivolte a tutti i clienti. Coloro che invece acquistano un tablet a rate con addebito su carta di credito o conto corrente potranno attivare Internet 10GB dom, Internet 25GB dom, Internet Start 4GB AL dom, Internet 10GB AL dom, Internet 25GB AL dom. Infine per coloro i quali hanno una linea fissa Tim con rinnovo su credito residuo della SIM ricaricabile potranno attivare Internet 10GB x TIM, Internet 25GB x TIM, Internet Start 4GB AL x TIM, Internet 10GB AL x TIM, Internet 25GB AL x TIM.

A partire dal prossimo 29 gennaio Inoltre Tim pare possa lanciare una nuova serie di offerte chiamate TIM senza limiti che andrebbero a sostituire le attuali Tim Special, Medium, large Unlimited e voce. Queste offerte possono includere minuti e chat delle applicazioni di messaggistica illimitati e il costo mensile potrebbe variare in base al quantitativo di gigabyte previsto. Si parla di TIM Senza Limiti Silver la quale prevede minuti illimitati e messaggistica e social senza consumare dati e 2 giga di traffico internet in LTE al costo di €15 al mese.

E’ possibile attivare anche TIM Senza Limiti Gold la quale prevede al costo di €25 al mese minuti illimitati messaggistica e social senza consumare dati e 8 gigabyte di traffico internet in LTE. Sempre dal 29 gennaio gli utenti potranno anche attivare TIM Senza Limiti platium la quale prevede con il pagamento di €59 al mese minuti illimitati messaggistica e social senza consumare i dati e 50 gigabyte di traffico internet in LTE. Qualora si scelga la domiciliazione bancaria per la prima si pagheranno soltanto €12 mensili, per la seconda €18 mensili e per La terza €49 mensili. Prevista anche una quarta offerta e si chiama TIM Senza Limiti voce la quale prevede soltanto minuti illimitati al costo di €10.

Nuove offerte delle compagnie telefoniche per il mese di febbraio. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3.

TIM

Tim ha lanciato le nuove offerte Tim Senza Limiti, con minuti e chat delle app di messaggistica illimitati a partire da 12 euro al mese. Il costo varia in base al quantitativo di GB previsto. Minuti e Giga sono validi anche all’estero.

In dettaglio: Tim Senza Limiti Silver: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 2 GB di traffico internet in LTE a 15€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 12€ mensili.

Tim Senza Limiti Gold: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 8 GB di traffico internet in LTE a 25€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 18€ mensili.

Tim Senza Limiti Platinum: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 50 GB di traffico internet in LTE (superata la soglia, si continua a poter navigare a velocità ridotta) a 59€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 49€ mensili. Per chi chiama soltanto (senza app di messaggistica incluse) Tim Senza Limiti Voce prevede minuti illimitati verso tutti a 10€ al mese.

VODAFONE

Vodafone Italia punta a soddisfare i bisogni di comunicazione e intrattenimento di tutta la famiglia con Vodafone One, la nuova offerta che include per la casa la velocità di IperFibra, la rete mobile 4.5G e i contenuti di Vodafone TV con la comodità di gestire in un unico conto telefonico le spese del nucleo famigliare.

Con Vodafone One, i clienti possono avere IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo, sempre più performante grazie alla nuova Vodafone Power Station; Giga Vacanza con 40 Giga in regalo sulla SIM mobile per navigare come a casa anche in vacanza; e per lo smartphone tutta la velocità del 4.5G con 1000 minuti, 1000 SMS e 5GB e Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri Giga. Il tutto a 29,90 euro ogni 4 settimane.

E per le famiglie più numerose, con Vodafone One è possibile avere fino a 3 SIM mobili, alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane in più l’una.

Inoltre, gli appassionati di film e serie tv possono aggiungere Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV, a 10 euro ogni 4 settimane.

Per l’offerta Vodafone One – e per i piani IperFibra Family e SuperADSL Family – è disponibile la nuova Vodafone Power Station, che rappresenta l’ultima innovazione tecnologica dopo la Vodafone Station Revolution lanciata nel 2014 e può connettere contemporaneamente tutta la famiglia, grazie al Wi-Fi potenziato con le 7 antenne in Dual Band. I già clienti potranno richiedere la Vodafone Power Station a partire dal 1 febbraio.

– V by Vodafone è invece il nuovo ecosistema di oggetti connessi Internet of Things disponibile per i clienti consumer di Vodafone Italia:

– V Camera by Vodafone è la video camera di sicurezza in alta definizione per monitorare e registrare da remoto qualsiasi luogo coperto da rete 3G e 4G. Ha un costo iniziale di 379 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro (che potrà essere addebitato in fattura o su credito residuo).

– V Auto by Vodafone è il dispositivo ‘plug & drive’ per il monitoraggio della propria auto. Ha un costo iniziale di 79 euro e un canone ogni 28 giorni di 5 euro.

– V Bag by Vodafone è il tracker impermeabile e dalle dimensioni compatte per valigie, borse a mano e zaini pensato per ridurre il rischio di furti e smarrimento. Ha un costo iniziale di 59 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 3 euro.

– V Pet by Vodafone è il tracker per animali domestici che consente di monitorarne la posizione, i movimenti e lo stato di attività. Ha un costo iniziale di 49 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro.

WIND

Il brand Wind lancia nuove offerte dedicate alla telefonia fissa e mobile. ‘Wind Home Family Edition’, al centro dello spot tv attualmente on air, è la nuova offerta convergente per navigare alla massima velocità, in relazione alla copertura di rete. La proposta, semplice, chiara e senza costi aggiuntivi, offre Fibra fino a 1000 Mb per la casa e 100 Giga per le sim ricaricabili Wind della famiglia, al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, con attivazione gratuita.

‘Wind Home’ è disponibile anche per Adsl e partita IVA a costi e condizioni identici. Per le nuove attivazioni di questa offerta, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, inoltre, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘Wind Home’.

Wind, per la telefonia mobile, offre soluzioni con minuti e internet illimitato, ‘Giga Full Speed’ e hot spot incluso. La nuova ‘Wind Plus’ consente di raddoppiare, quando necessario, minuti, sms e Giga. Nelle offerte ‘All Inclusive Unlimited’ per ricaricabile, ‘Wind Magnum’ per abbonamento e ‘Wind Magnum Pro’ per Partita IVA, il servizio ‘Wind Plus’ ha un costo di 6 euro ogni tre mesi.

3

Il brand 3 propone offerte dedicate ai clienti più attenti alla tecnologia e all’innovazione.

La promozione ‘Porta un Amico in 3’, al centro dello spot tv attualmente on air, offre vantaggi sia per chi presenta l’amico sia per l’amico che sceglie di passare a 3. Il primo avrà 15 Giga aggiuntivi sulla propria offerta e l’amico avrà la possibilità di attivare la ‘ALL-IN Prime Per Te’, con 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga al costo di 7 euro invece di 10, oppure la ‘ALL-IN Master Per Te’ con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 10 euro invece di 15.

La proposta di 3 comprende nuove offerte con telefono incluso. La nuova ‘ALL-IN Prime Special’ prevede, al costo di 7 euro al mese, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet e la possibilità di aggiungere uno smartphone, come ad esempio il Huawei Mate 10 PRO, con 10 euro in più al mese.

‘FREE Prime Special’ include uno smartphone sempre nuovo ogni anno, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga, a partire da 22 euro al mese. Nell’offerta è compresa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il cellulare dai danni accidentali.

‘ALL-IN Prime Special’ e ‘FREE Prime Special’ comprendono il nuovo servizio ‘GIGA BANK’ che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Con l’attivazione delle offerte ‘ALL-IN Master Special’ e ‘3Cube Special’ è possibile avere 80 Giga e minuti illimitati al costo di 20 euro al mese e, grazie al servizio ‘Night FREE’, non vengono consumati i Giga dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo.

Ai professionisti con Partita IVA, 3 propone ‘ALL-IN Master PRO’, con minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 sms e 30 Giga, con ‘GIGA BANK’, a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere uno smartphone di fascia alta ad un prezzo vantaggioso.

‘3Fiber’, infine, è la nuova offerta convergente, per navigare con la Fibra alla massima velocità. La proposta, trasparente e conveniente, offre, infatti, Fibra fino a 1000 Mb al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. I nuovi e i già clienti mobili 3 hanno la possibilità di includere nell’offerta 15 Giga al mese in più, regalare 15 Giga al mese a quattro altri numeri 3 a scelta e accedere alle offerte mobili ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘ALL-IN Master Special’ a prezzi scontati e bloccati.

Per le nuove attivazioni di ‘3Fiber’, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, infine, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘3Fiber’ .