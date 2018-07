Paura in acqua, turista 25enne attaccata da decine di meduse. Rischia shock anafilattico

La notizia che stiamo per leggere ha come protagonista una 25enne la quale è stata letteralmente attaccata da decine di meduse e avrebbe rischiato così di morire per shock anafilattico. Sembra che la giovane stesse nuotando a circa 250 m dalla riva, quando si è accorta di trovarsi in mezzo ad un branco di grande meduse. La donna è stata soccorsa dai bagnini ed è stata subito dopo trasportata in ospedale. I medici sono stati piuttosto chiari, ovvero la donna ha seriamente rischiato uno shock anafilattico. Sono stati Momenti di paura quelli trascorsi nelle scorse ore nelle acque antistanti dalla spiaggia di Cannatello zone balneare di Agrigento.

La protagonista è una pallavolista 25enne di Lucca arrivata sull’isola per le vacanze estive con il proprio fidanzato. L’incontro che ha avuto con Il Branco di meduse, pare tutte di grosse dimensioni, è avvenuto circa a 250 metri dalla riva mentre la giovane atleta era impiegata in una nuotata con il suo ragazzo. A soccorrerla, dopo che la donna si sarebbe messa ad urlare come raccontano le cronache locali, sono stati due bagnini dalla cooperativa Ulisse di Porto Empedocle impegnati in zona.

I due si chiamerebbero uno Felice Amodio e l’altro Giuseppe Filippazzo e si sarebbero lanciati in mare e hanno riportato a Riva la venticinquenne. Dopo aver effettuato Le prime cure sul posto la giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento per poterla curare. Fortunatamente si è trattato di un grande spavento.