Paura per Roberto Benigni: brutto incidente per il regista. Ricoverato d’urgenza in ospedale

Paura per Roberto Benigni: l’attore, dopo l’incidente, è stato ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Cosa è successo al regista? Era in Sardegna, nei dintorni dell’arcipelago della Maddalena, a bordo del suo gommone in compagnia della moglie Nicoletta Braschi e di alcuni amici. A dare la notizia dell’incidente è stata La Nuova Sardegna: tutto stava andando alla perfezione finché un’onda anomala non ha colpito il gommone. Quell’onda ha causato un brusco movimento dell’imbarcazione e provocando la caduta di Benigni. L’attore e regista ha avuto un fortissimo trauma alla schiena. A quel punto la moglie e gli amici avrebbero deciso di arrivare a Palau per attivare i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e la Capitaneria: dopo i primi controlli, considerata anche l’intensità del dolore nella zona lombare avvertita da Benigni, i medici si sono attivati per trasportare il comico con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari.

Benigni è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del “Santissima Annunziata” dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Sembra che non ci siano danni permanenti alla spina dorsale ma, secondo le prime indiscrezioni, il toscano avrebbe riportato una frattura a una vertebra. Pare che la sua degenza in ospedale sarà molto breve. Niente di grave per l’attore 66enne se non una frattura e uno spavento enorme.

La cosa che più aveva fatto preoccupare tutti era stata l’intensità del dolore avvertita dall’attore: lamentava un dolore atroce e si era pensato al peggio. Questo dolore così intenso ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente di Neurochirurgia dell’ospedale sassarese, dove gli specialisti hanno provveduto a un esame approfondito per verificare eventuali gravi lesioni alla colonna vertebrale, fortunatamente scongiurato.

L’idea della “La vita è bella”, il film di Roberto Benigni, che ha vinto tre Oscar, è nata proprio alla Maddalena. Ormai sono anni che il comico trascorre parte delle sue vacanze in quel paradiso italiano insieme alla moglie, l’attrice Nicoletta Braschi che ha recitato in quasi tutti i film del marito. Speriamo che Roberto Benigni si rimetta quanto prima (e torni presto a fare film).