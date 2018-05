Pazienti oncologici, rivoluzione per l’invalidità: arriva il protocollo veloce tra Lazio, Inps e Ifo

Novità importanti in ambito sanitario. Sembra infatti che i malati di tumore potranno attivare la pratica INPS per riconoscere l‘invalidità direttamente nel momento in cui l’oncologo fa la diagnosi, senza per questo dover sottoporsi ad ulteriori esami o fare altri giri. Si semplifica Dunque il percorso del paziente oncologico, grazie ad un protocollo di Intesa firmato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con il presidente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Tito Boeri e il presidente degli istituti fisioterapici ospedalieri Francesco Ripa di Meana.

Si tratterebbe di un progetto sperimentale che punta molto semplicemente alla tutela della disabilità da patologia oncologica. Dalla regione Lazio spiegano come questo accordo permetterà l’attivazione tempestiva della pratica di invalidità presso l’INPS, fatta direttamente dallo specialista oncologo al momento della diagnosi. Questo protocollo ha una durata di 18 mesi e pare che permetterà ai medici di poter utilizzare il certificato oncologico introduttivo grazie al quale poi sarà possibile acquisire tutti gli elementi necessari alla valutazione medico-legale sin da subito evitando che il malato possa e debba sottoporsi ad ulteriori esami di accertamenti.

“Un passaggio fondamentale per la semplificazione della relazione con il cittadino e soprattutto per il percorso del paziente fragile come quello oncologico. La regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione, sull’intero territorio nazionale, nonché di celerità dell’accertamento fornendo alla commissione tutti gli elementi necessari per la valutazione, escludendo ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa”, è questo quanto affermato da Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell’Ifo.

A parlare è stato anche Nicola Zingaretti, ovvero il presidente della regione Lazio il quale ha riferito che il protocollo rientra negli obiettivi perseguiti dalla regione Lazio e dell’INPS al per poter favorire al massimo le collaborazioni istituzionali e poter migliorare quindi il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Tito Boeri il presidente dell’INPS ha definito questo protocollo un vero e proprio vantaggio per poter unire il rigore degli accertamenti alla rapidità riducendo così gli oneri per le famiglie.

Lo stesso ha aggiunto che purtroppo tocca una platea piuttosto importante visto che i malati di tumore, sono la categoria più importante con circa il 28% delle prestazioni di invalidità per queste malattie oncologiche. Ricordiamo che il protocollo che renderà più veloci queste pratiche di riconoscimento dell’invalidità per i pazienti malati di cancro avrà una durata di circa 18 mesi e con questo certificato i medici potranno tranquillamente acquisire durante già il ricovero presso le strutture sanitarie e tutti gli elementi necessari per una valutazione medico legale del paziente, evitando quindi che il malato possa e debba sottoporsi ad ulteriori accertamenti e stress.