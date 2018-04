Pedopornografia, arrestato Monsignor Capella ex adetto Nunziatura Washington

Ieri mattina su proposta del promotore di giustizia, Il giudice istruttore del Tribunale del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di Monsignor Carlo Alberto Capella, ovvero l’ex funzionario della nunziatura di Washington. Tale provvedimento pare sia stato eseguito dalla gendarmeria Vaticana e adesso l’ imputato si trova all’interno di una cella della caserma del corpo della gendarmeria a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è arrivato proprio a conclusione di un’indagine del promotore di giustizia per possesso di ingente materiale pedopornografico e la notizia è stata diffusa proprio nella giornata di ieri dalla sala stampa Vaticana. Monsignor Carlo Alberto Capella Let’s e consigliere diplomatico a Washington e dunque è stato arrestato nella giornata di ieri dalla gendarmeria Vaticana e su di lui pesa una pesante accusa di pedopornografia.

“Questa mattina su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di Mons. Carlo Alberto Capella. Il provvedimento è stato eseguito dalla Gendarmeria Vaticana. L’imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto giunge al termine di un’indagine del Promotore di Giustizia”, è questo sostanzialmente quanto si legge in un comunicato diffuso nella giornata di ieri dalla Santa Sede.

Come già sappiamo, è stato proprio Papa Francesco alcuni mesi dopo la sua elezione ad emanare delle norme penali molto più severe per chi si macchia di reati di pedopornografia e di pedofilia. Riguardo le indagini su Monsignor Capella, queste pare siano iniziate il 21 agosto del 2017 quando il dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha notificato al Vaticano per via diplomatica la possibile violazione delle norme in materia di immagini pedopornografiche da parte di un membro del corpo diplomatico della Santa Sede accreditato a Washington. L’arresto pare sia stato promosso dal promotore di giustizia della Città del Vaticano Giampiero Milano in seguito alla denuncia arrivata per via diplomatica dal governo degli Stati Uniti.

Il Monsignore avrebbe compiuto i suoi reati nella capitale USA anche se vi sono dei rapporti su di lui con accuse analoghe che sono arrivate dal Canada e sulla base di queste denunce il promotore di giustizia aperto ha il fascicolo. Al momento dunque il sacerdote indagato ed è stato richiamato in Vaticano ospitato presso il collegio dei penitenziari. Il reato di pedopornografia ovvero il reato di cui è accusato il sacerdote in questione, è previsto dalla Santa Sede nella legge il numero VIII del 2013 E questa tratta del reato di pedopornografia degli articoli 4, 10 e 11 che riguardano proprio la definizione del reato atti di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico. “E’ una questione grave. Speriamo che la Santa Sede fornisca maggiori dettagli”, è questo quanto auspicato al momento della denuncia dal capo della Conferenza episcopale americana, il cardinale Daniel DiNardo.

Gli Usa: quando l’accusa di pedofilia può divenire business o ideologia

Dopo alcuni anni in cui il dibattito sulla pedofilia negli Usa sembrava limitarsi alla Chiesa cattolica, con i giornali tutti intenti a pubblicizzare ogni caso di sacerdote cattolico coinvolto in fatti schifosi ed esecrabili, e piuttosto restii, invece, a parlare della pedofilia esistente tra i pastori protestanti, sovente sposati, i rabbini, o i padri e le madri di famiglia (purtroppo sempre di più), sui giornali è comparsa la notizia che i Boy Scout Usa hanno dovuto pagare 14 milioni di euro per risarcire un abuso sessuale su un minore avvenuto svariati anni fa. Gli avvocati dell’accusatore avevano chiesto 25 milioni di dollari di risarcimento, ed hanno dichiarato di aver raccolto «centinaia di testimonianze di abusi compiuti tra il 1965 e il 1985 in seno ai Boys Scouts americani, dimostrando che l’organizzazione non poteva esserne all’oscuro…» (Corriere della sera, 25 aprile 2010). La notizia mi sembra estremamente interessante. La prima notazione che si potrebbe fare, sebbene non la più acuta, è questa: centinaia di casi tra i Boys Scouts, esattamente come tra gli insegnati di ginnastica, i protestanti, i laici di ogni tipo. Perché allora sempre e solo la Chiesa cattolica, quotidianamente, tra gli imputati? Perché così poca rilevanza alla notizia se riguarda gli Scouts, le varie chiese protestanti, i caschi blu dell’Onu, ripetutamente coinvolti in scandali di pedofilia nelle missioni all’estero, e così tanto clamore, tanta insistenza, invece, quando c’è di mezzo un prete?

Ma non è questo, a mio parere, il punto più interessante. Che dietro l’enfatizzazione degli abusi su minori compiuti da preti cattolici vi siano anche preti spretati, teologi eretici come Hans Küng, lotte interne dei modernisti contro il papa, radicali che suonano la tromba, movimenti gay o pro choice, che vogliono far pagare alla Chiesa le sue posizioni in materia etica, è di una evidenza solare. Il punto che mi sembra andrebbe analizzato meglio è allora questo: cosa si cela dietro questa psicosi della pedofilia? Certamente un aumento preoccupante del fenomeno; certamente un terribile imbestialimento della società. Lo si è già visto e detto.

Ma cos’altro? Per capirlo mi sembra si debba tener presente la realtà americana, che è appunto la più segnata da questo fenomeno. È da lì che parte lo scandalo dei preti pedofili, è lì che la “psicosi pedofilia”, come la chiamano molti esperti, si è diffusa sino ad arrivare a noi. Mi sembra che per capire si debbano mettere in chiaro alcune cose. La prima: nel diritto americano a rispondere per le colpe del pedofilo non è il singolo, l’autore del delitto, ma l’intera organizzazione cui appartiene. Così se un capo scout ha abusato di un lupetto, a pagare i milioni di euro, che egli personalmente non possiede, sono gli Scout come associazione. Se ad abusare è un prete, l’intera diocesi può venir messa in vendita, come è accaduto più volte. Basterebbe questo dato iniziale per chiedersi se l’accusa di pedofilia non stia diventando un business; per domandarsi quanto l’accusa di pedofilia, la più difficile da provare, vista la coincidenza, solitamente, di accusatore e di testimone (testis unus, così viene definito nel diritto), ma anche la più difficile da confutare, possa essere determinata da interessi venali.

Questo anche per un altro motivo: negli Usa gli avvocati non hanno una tariffa fissa, un massimo di parcella, come da noi, ma guadagnano in proporzione ai risarcimenti ottenuti. Di qui l’incredibile ascesa di studi legali che si sono specializzati nelle cause, stramiliardarie, di pedofilia. Alla luce di quanto detto sino ad ora si capisce bene cosa intendeva dire Vittorio Messori (Corriere della sera, 27 marzo 2010), allorché ricordava che «grandi studi legali anglosassoni hanno cominciato negli anni ’90 a pubblicare annunci sui media: “Vuoi diventare milionario? Metti tuo figlio in seminario per un anno e poi passa da noi”».

La common law, in effetti, aggiungeva Messori, «permette agli avvocati di dividere a metà con il cliente gli enormi risarcimenti stabiliti dai tribunali. Agenti degli studi legali utilizzano a tappeto liste di vegliardi per convincerli a denuncie miliardarie. Meglio se gli accusati sono morti: tanto, vescovi e superiori di congregazioni pagano comunque per evitare scandali maggiori. Il “cattolico pederasta” è da anni, negli Stati Uniti, il protagonista di un business enorme, tanto da aver portato alla bancarotta diocesi e ordini opulenti». Perché il cattolico pederasta? Certamente anche per motivi ideologici; per secolari pregiudizi presenti nel mondo Wasp verso la verginità del sacerdote cattolico; ma anche perché dietro il prete pedofilo c’è sempre un’intera diocesi da spiumare. Così si capisce meglio perché la Chiesa americana solo nel 2009 abbia pagato 28,7 milioni di dollari, soprattutto per le parcelle degli avvocati accusatori, protagonisti non secondari della nascita di un nuovo business (La Stampa, 25 marzo 2010). Che questo sia vero, almeno in parte, è dimostrato ad esempio dal caso Michael Jackson: il celebre cantante venne infatti accusato di pedofilia, e la notizia fece il giro del mondo.

Da allora la sua vita, dicono i suoi fans, cambiò, certamente in peggio. Jackson, che era ricchissimo, pagò, sembra, 20 milioni di dollari, e così non ci fu il processo. Alla morte di Jackson, però, il suo accusatore, Jordan Chandler, spiegò al mondo che aveva mentito, su spinta del padre, per estorcere denaro. Come avvenne al cardinale americano Bernardin: accusato di pedofilia, fu poi dichiarato innocente dallo stesso accusatore, prima di morire. Ci si chiederà: ma perché Jackson, invece di pagare, non è andato a processo? Anche qui, per capire, occorre tener presente anzitutto cosa significhi l’accusa di pedofilia: la morte sociale, specialmente per personaggi pubblici, famosi e conosciuti. I giornali e i media cavalcano subito il caso, dibattono ed emettono sentenze prima di ogni accertamento, creano il mostro, anche quando non esiste. Se poi si andrà a processo il ruolo importante della giuria popolare, in una materia tanto sensazionalistica e scabrosa, può risultare devastante per l’imputato, magari già “giudicato” come colpevole dai media, e quindi già compromesso rispetto alla detta giuria. In America, diversamente dall’Italia, per evitare il processo, un processo che si annuncia appunto difficile, incerto, oltre che mediatico, è possibile pagare: ecco perché Jackson lo ha fatto, pur non essendo colpevole; ecco perché lo hanno fatto anche molte diocesi americane, i cui sacerdoti accusati sono poi finiti nel numero, nelle statistiche dei “pedofili”, benché almeno per alcuni di loro si può pensare che non lo fossero; ecco perché anche i Boys Scouts americani hanno spesso risolto le loro controversie per via extragiudiziaria, a suon di monete sonanti (Ansa, 24 aprile 2010).

La possibilità di risolvere il contenzioso per via extragiudiziaria, in verità, genera un circolo vizioso. Se si può essere pagati, senza neppure che l’abuso sia dimostrato, le denunce inevitabilmente crescono, insieme agli interessi e ai guadagni degli studi legali. In Italia invece occorre il processo, non si può risolvere tutto pagando: ma se si potesse, quanti non lo farebbero? Quanti, pur di non finire sui giornali, linciati prima della sentenza definitiva, non ricorrerebbero al portafoglio? Anche perché, come la cronaca insegna, gli accusati ingiustamente per pedofilia sono tantissimi. Si pensi solo a quella che è ormai una prassi: in seguito a divorzio, la madre accusa il padre di pedofilia, per screditarlo e ottenere l’affidamento. Si tratta di una consuetudine, come possono testimoniare avvocati e magistrati, oltre che le associazioni di padri separati, che sta diventando sempre più diffusa. Senza considerare, poi, quanto dura un processo: si rimane anni e anni con l’accusa infamante, prima di venire assolti. Non mi stancherò mai di ripetere il caso di don Cesare Govoni, morto dieci anni orsono: accusato di pedofilia e satanismo, venne prima condannato e poi definitivamente assolto. Ma era già morto d’infarto per il dolore. Come è avvenuto, per esempio, ad alcuni padri di famiglia. Come è accaduto, senza che per fortuna morissero, a moltissimi altri religiosi. Per rimanere a fatti più recenti: i tre sacerdoti di Brescia assolti per abusi inesistenti; le due suore di Bergamo accusate di pedofilia e assolte, dopo diversi anni e molta “fortuna” sui giornali; i tanti sacerdoti di Torino ricattati da tale Salvatore Costa, che si guadagnava così un po’ di soldi tenendo le sue vittime nel terrore di subire denunce infamanti.

Per concludere questo capitolo sugli Usa riporto un articolo molto chiarificatore di Rodolfo Casadei, uscito sul settimanale Tempi del 14 luglio 2010, dal titolo “Arrestate l’uomo bianco”: «Dove non sono arrivati i bersaglieri della breccia di Porta Pia ci arriveranno avvocati e giudici a stelle e strisce; a mettere fine al potere temporale della Chiesa non saranno i cosacchi che abbeverano i loro cavalli alle fontane di Piazza San Pietro, ma gli ufficiali giudiziari che sventolano ingiunzioni di pagamento sotto le finestre del papa. A rendere non del tutto remoto questo fosco scenario è la decisione con cui la settimana scorsa la Corte Suprema ha deciso di non prendere in esame un ricorso della Santa Sede, chiamata in causa in un processo per abusi sessuali a Portland nell’Oregon. L’appello chiedeva che fosse riconosciuta l’immunità giudiziaria della Santa Sede di fronte alle Corti Usa in quanto stato sovrano, in base a un principio di diritto internazionale recepito anche dalla legge americana. Non riconoscendo merito legale al ricorso, la Corte Suprema ha rimandato di fatto il caso alla Corte d’appello di Portland, dove l’avvocato Jeffrey Lena dovrà ora dimostrare che un ex sacerdote, già condannato per abusi sessuali e defunto nel 1992, non aveva un rapporto di dipendenza diretta col Vaticano, dunque le vittime non possono esigere indennizzi da esso. Se non ci riuscirà, le schiere di avvocati Usa, capitanati dal procuratore Jeff Anderson che negli ultimi quindici anni hanno spolpato le diocesi americane per una cifra che si avvicina a un miliardo di euro, rivolgeranno le loro attenzioni alla Santa Sede.

E magari troveranno imitatori nel vecchio continente, dove finora in nessun caso di processo per pedofilia nel clero è mai stato giudicato colpevole il Vaticano. Così potrebbe realizzarsi un vecchio sogno dei protestanti anglosassoni intransigenti che oggi li accomuna ad atei e agnostici militanti: infliggere un colpo mortale al potere temporale della Chiesa, da sempre oggetto di scandalo fra i riformati duri e puri, mandandolo in bancarotta. L’ostilità americana alla Chiesa di Roma non è certo confinata ai Padri pellegrini reduci dalle guerre di religione europee. Dai nativisti del diciannovesimo secolo contrari all’immigrazione; dai paesi fedeli a Roma alle croci del Ku Klux Klan bruciate di fronte alle chiese cattoliche; dalle leggi dell’Oregon nel 1922 per mettere fuorilegge le scuole parrocchiali alle campagne contro John Kennedy accusato di subalternità agli ordini del Papa alla vigilia delle presidenziali del 1960: l’anti-cattolicesimo si ripropone come una caratteristica durevole del paesaggio politico-religioso degli Stati Uniti. Il più recente attacco di origine americana al potere temporale della Chiesa romana, però, è arrivato da un’organizzazione sedicente cattolica: trattasi della campagna contro la Santa Sede per privarla dello status di membro osservatore delle Nazioni Unite promossa nel 2000 dagli abortisti Catholics for a Free Choice di Frances Kissling, femminista, direttrice di cliniche per aborti. Non a caso fra le 400 organizzazioni che hanno aderito alla campagna spiccano la Planned Parenthood Federation of America e la National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL), numi tutelari della promozione e diffusione dell’aborto come strumento di controllo delle nascite negli Usa. Ma è interessante notare che alla battaglia contro la natura statuale della presenza del Vaticano alle Nazioni Unite, miseramente fallita nel 2004 (allorché lo status della Santa Sede fu confermato e rafforzato), si unirono anche organizzazioni con interessi non limitati al conflitto con le dottrine cattoliche sull’aborto e altri aspetti attinenti la sessualità.

Fra esse D66, un partito democratico radicale olandese che attualmente ha 10 deputati alla Camera bassa e due europarlamentari, l’Associazione Madri Plaza de Mayo, la Cgil italiana (attraverso il suo Ufficio nuovi diritti) e l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Secondo i firmatari la Santa Sede “non è uno stato, è il governo della Chiesa cattolica. La Santa Sede chiaramente non soddisfa i criteri legali internazionali stabiliti per la statualità, che includono un territorio definito e una cittadinanza permanente. La Santa Sede non ha un territorio definito, è un governo e non un’entità territoriale”. Un punto di vista totalmente snobbato da quasi tutti i governi dei paesi membri delle Nazioni Unite, decine dei quali hanno un ambasciatore accreditato presso la Santa Sede e ospitano sul proprio territorio nunziature o delegazioni pontificie. Eppure ripreso da due pesi massimi della pubblicistica antireligiosa britannica: Richard Dawkins e Christopher Hitchens. I due giornalisti annunciarono infatti di voler incaricare due avvocati di far presentare una richiesta di arresto di papa Benedetto XVI durante il viaggio apostolico nel Regno Unito nel settembre 2010 niente meno che per «crimini contro l’umanità» per pretese complicità in casi di pedofilia di membri del clero cattolico. Secondo il Times “Dawkins e Hitchens sono convinti che il Papa non possa invocare l’immunità diplomatica contro l’arresto perché, anche se il suo passaggio è considerato una visita di Stato, egli non è il capo di uno Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite”.

È quello che insistono a ripetere i due avvocati londinesi incaricati del caso, Geoffrey Robertson e Mark Stephens. “È altamente probabile che l’azione legale contro il Papa abbia luogo”, ha detto il secondo. “Geoffrey ed io siamo giunti alla conclusione che il Vaticano non è veramente uno Stato secondo la legge internazionale. Non è riconosciuto dalle Nazioni Unite, non ha confini sorvegliati e le sue relazioni internazionali non sono di natura pienamente diplomatica”. Chi pensasse che la messa in discussione del potere temporale della Chiesa sia solo un escamotage per rendere più minacciosa l’azione legale e provocare l’annullamento della programmata visita, sbaglierebbe. Sul sito internet della pomposamente denominata Fondazione Richard Dawkins per la ragione e la scienza, il tema costituisce una vera e propria ossessione. In un forum di commento a un articolo un fan delinea la “soluzione finale” per la Chiesa cattolica: “Ecco come sarà definitivamente sistemata la rcc (sigla con cui nel sito viene indicata la Chiesa cattolica – ndr): abbastanza cattolici l’abbandoneranno e saranno talmente dissanguati di denaro e proprietà per pagare gli indennizzi giudiziari che la rcc cesserà di avere potere secolare”. Perfino il serioso Financial Times concede a Philip Stephens, commentatore che normalmente si occupa di politica ed economia, di dedicare un intervento della sua rubrica alla crisi della Chiesa cattolica; nell’articolo Benedetto XVI è descritto come uno che “non si cura (della crisi – ndr), o almeno non se ne cura abbastanza da deflettere dalla sua irriducibile difesa del potere temporale che ha caratterizzato la sua personale ascesa al trono di san Pietro”. Non è la prima volta che Stephens scioglie le briglie al suo antipapismo sulle pagine del Financial Times, dove più volte ha condannato i “dogmi cattolici” in materia di celibato sacerdotale e contraccezione.