Pensionato va in giro in furgone e consegna sperma a domicilio. “Voglio avere 100 figli”

Non è di certo la prima volta che qualcuno dopo essere andato in pensione, cerca in qualche modo di reinventarsi cercando una nuova mansione che può essere una fonte di sostentamento e nel frattempo occupare parte del tempo libero. Bisogna anche vedere come la gente si reinventa dopo la pensione, perché alcuni sembra abbiano fatto davvero qualcosa di eclatante. In questo caso il 62enne è inglese ed ex insegnante di matematica di nome Clive, il quale dopo la pensione ha deciso di concentrare tutte le sue forze ed energia intorno ad una attività che sembra essere molto più di un lavoro.

Sembra infatti che il 62enne abbia deciso di acquistare un furgone e di girare il Regno Unito soltanto con l’obiettivo di donare il suo sperma ed avere circa 100 figli. Ebbene sì, Non si tratta di una bufala ma di un qualcosa che sta realmente accadendo nel Regno Unito dove il 62enne consegna sperma a domicilio e pare che abbia già dato vita a ben 65 bambini.

È stato girato un documentario proprio su questa incredibile vicenda e pare che 14 Bambini siano stati già concepiti e nasceranno nei prossimi mesi. La cosa incredibile e che è stata Sottolineata più volte è che l’uomo svolge questa sua attività senza scopo di lucro e che quindi il suo sperma viene donato senza richiesta di alcune pagamento.

“In molti mi dicono ‘Grazie Clive, hai davvero cambiato la mia vita’… Ecco perché lo faccio. Voglio aiutare le persone a superare i momenti difficili della vita. E poi amo così tanto i bambini!”, è questo quanto riferito dall’uomo che riferisce di volersi sentire Semplicemente utile alle persone e per fare tutto ciò si fa anche della pubblicità sul web, Dove si scambia anche delle email con le donne interessate e fissa poi un appuntamento. Una volta fissato poi si mette alla guida del suo furgone e va a consegnare una siringa di sperma appena prelevato. “So che legalmente potrei essere chiamato a mantenere ogni bambino fino all’età di 18 anni, ma la cosa non mi preoccupa“, dichiara. Questi 100 figli effettivamente potrebbero avere in futuro bisogno del loro padre e quindi questo potrebbe in qualche modo complicare la vita non soltanto al 62esimo ma anche alla moglie, ai suoi tre figli e ai suoi 9 nipoti.