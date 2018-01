Pensione assegno di invalidità: ecco a chi spetta

Due le novità di una certa importanza che riguardano le pensioni di invalidità 2018. Inoltre, il pagamento da parte dell’Inps avverrà con un unico mandato di pagamento. Se ad esempio un pensionato ha conseguito una prestazione di 300 euro al mese e possiede altri redditi per 11mila euro annui avrà un’integrazione ridotta, pari a circa 160 euro al mese (13.192 – 11.000) /13. In altri termini, per avere l’integrazione al trattamento minimo di pensione bisogna superare un doppio sbarramento: prima si vanno a vedere i redditi personali e, solo se questi non vanno oltre il limite indicato, si va a verificare quello della coppia.

Intendiamoci, un po’ di ragione ce l’hanno perché qualche soldo pubblico l’abbiamo davvero buttato via nei decenni, vivendo al di sopra di quello che potevamo e non mettendo mai da parte come in una normale famiglia si fa per i propri figli. Anche sulle pensioni l’Italia è stata a lungo di manica larga, e c’è stata un’epoca in cui si poteva incrociare le braccia e farsi mantenere dallo Stato anche a quarant’anni di età se non meno. Da tempo però tutto questo non accade più, e dalla metà degli anni Novanta in poi tutti questi organismi internazionali a forza di farci due moniti così hanno costretto l’Italia a una serie infinita di riforme delle pensioni e del mercato del lavoro. Prima la riforma Dini che ha spaccato l’Italia in due, poi i vari aggiustamenti, gli scaloni e gli scalini che arrivavano e se ne andavano, i blocchi nelle uscite, i prelievi di solidarietà, le sentenze della Corte costituzionale, fino allari- forma di Elsa Fornero durante il governo di Mario Monti. Lì si è raggiunto il culmine, visto che permettere aposto le pensioni in un momento di particolare emergenza nei conti pubblici si è voluto chiamare uno dei massimi tecnici che avevamo a disposizione, che era appunto la professoressa Fornero, abituata anche lei ai moniti verso questo o quell’esecutivo con articolesse forbite in cui si davano lezioni a tutti i governanti. Abbiamo chiamato finalmente il tecnico, e quella è scivolata sul più clamoroso errore tecnico che sia mai stato fatto, lasciandoci in eredità il pasticciaccio brutto degli esodati.

La storia della Fornero di governo, così clamorosamente diversa dalla Fornero di monito, avrebbe dovuto darci la sveglia e far capire a tutti ogni volta che si alzava nel mondo un grillo parlante per dirci come dovevamo comportarci nei suoi confronti. Senza voler essere scurrili, sarebbe bastata una alzata di spalle facendo finta di nulla e tirando avanti per la propria strada. Invece la classe dirigente italiana soffre di tale masochismo che, se a prenderla a sberle è il prof di turno o ancora meglio un solone che viene dall’estero, gode e dice «ancora, ancora!».

DATI PREOCCUPANTI

Ora a svegliarsi è un alto dirigente dell’Ocse, che per altro è pure italiano, come Stefano Scarpetta, che dirige il dipartimento occupazione, lavori e affari sociali dell’organizzazione internazionale. Riconosce che sberla dopo sberla masochisticamente l’Italia si è messa in riga come si voleva dall’estero. Però «il vero problema non è solo quello della sostenibilità fl- nanziaria, ma quello dell’adeguatezza del montante pensionistico. In molti si ritroveranno ad avere un montante pensionistico e quindi una pensione decisamente bassa. I dati che abbiamo a disposizione ci danno un’immagine abbastanza preoccupante, perché anche le generazioni più recenti hanno perso diversi anni contributivi e il sistema previdenziale italiano, una volta a regime, per ogni anno perso, comporterà un livello più basso di pensioni». Tradotto in pratica, questo alto dirigente dell’Ocse ci dice che sì abbiamo riformato le pensioni da bravi scolaretti, sì abbiamo reso il mercato del lavoro flessibile e un bel po’ precario come ci dicevano, però facendo tutto questo non abbiamo pensato che una marea di italiani quando andrà in pensione non riuscirà a sopravvivere, perché l’assegno che percepiranno alla fine del mese sarà così ridicolo da non consentire nemmeno si sfamarsi. Insomma, prima ci fanno una testa così per dire che l’emergenza è tenere i conti della previdenza sotto controllo, e ora che in Italia obbedendo a quei diktat si va in pensione più che tardi che nel resto di Europa, ci sfottono dicendo: «Ma che miseria di pensioni darete?».

SLOGAN SENZASENSO

Tutto questo nasce per altro da una gran confusione sul welfare italiano. L’Ocse stesso continua a dire nei suoi rapporti una cosa non vera: che l’Italia spende per le pensioni erogate il doppio degli altri Paesi del mondo rispetto al Pil, fra il 26 e il 30% secondo le varie stime. Il dato non è corretto per due motivi. Il primo è che si continua a faticare a distinguere fra previdenza e assistenza, inserendo nel primo capitolo prestazioni sociali che sono assai diverse dalla corresponsione di una pensione. Il secondo motivo è che nel gran calderone della spesa per pensioni si calcola un lordo che comprende l’assegno pensionistico veramente percepito e la tassazione che è più alta qui che in qualsiasi altro Paese (voce che andrebbe separata nei conti). Per altro che il sistema previdenziale italiano non sia così squilibrato si capisce dai conti delle stesse gestioni pensionistiche sotto l’ombrello dell’Inps e delle gestioni private. La maggior parte di loro è inattivo, gran parte dello squilibrio è derivato dalla gestione dei dipendenti pubblici per cui la tassazione è una banale partita di giro per lo Stato.

Datrent’anni economisti, organizzazioni internazionali, anche asfittici vertici della nostra Confindustria ripetono come delle macchinette gli stessi identici slogan che in un occasione sono ragionevoli, ma in un’altra privi di senso. Un po’ come chi in questi anni di caduta dei consumi e del reddito a disposizione delle famiglie, continuava a sostenere che il problema principale in Italia fosse quello della produttività: già oggi non vendi quello che produci, e vuoi produrre di più per riempire piazzali e magazzini dell’industria?

Visto che fra poco si eleggerà una nuova classe politica che dovrà dare un nuovo governo all’Italia, l’occasione è golosa: lasciate a casa questi grandi esperti che pullulano in Italia e nel mondo, che tanto a sbagliare si è bravissimi da soli, e almeno si risparmia un poco…

È cambiato l’assegno specifico di invalidità nel 2018.

Infatti, alcune soglie del reddito sono più alte e ovviamente l’importo della prestazione che va a chi svolge un lavoro, ha avuto l’importante variazione. Vediamo insieme, chi spetta l’assegno di invalidità:

La normativa non prevede la possibilità di anticipare la pensione per il solo verificarsi di una malattia, bisogna che questa causi una riduzione della capacità lavorativa e sia riconosciuta una determinata percentuale di invalidità per ottenere uno sconto requisiti per il funzionamento. L’esistenza o meno di un Handicap anche gravi, non comporta l’anticipo della pensione, un soggetto, infatti, può essere sia invalido, sia un portatore di handicap, ma le condizioni non vanno confuse.

Pensione e assegno d’invalidità, assegno sociale sostitutivo, accompagno, indennità di comunicazione e frequenza: aumentano gli importi delle prestazioni. Aumentano, nel 2018, tutte le prestazioni Inps collegate all’invalidità: dalla pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, all’assegno sociale sostitutivo, sino all’accompagno. Questo, perché l’incremento generalizzato delle pensioni, pari all’1,1% (per le fasce di reddito più basse) si applica anche alle prestazioni di assistenza erogate dall’Inps.

Vediamo allora tutti gli importi delle pensioni e delle prestazioni d’invalidità per il 2018. Pensione d’invalidità civile 2018 La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito. La pensione mensile d’invalidità, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro. In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Pensione invalidi civili totali 2018

La pensione mensile per gli invalidi civili in misura pari al 100%, o pensione di inabilità civile, ha lo stesso importo dell’assegno di assistenza, dunque, per il 2018, è pari a 282,55 euro. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto ed è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni , anche in questo caso, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione , l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

Indennità di frequenza 2018

L’indennità di frequenza spettante ai minori, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro. In presenza di determinate condizioni [1], spetta, come per la pensione d’inabilità e invalidità, una maggiorazione pari a 10,33 euro. Assegno sociale sostitutivo 2018 L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2018 è concesso a 66 anni e 7 mesi di età e non più a 65 anni e 7 mesi, proprio come l’assegno sociale ordinario.

L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2018, è pari a: · 368,91 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [3], pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro; · 368,91 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.

Pensione sociale sostitutiva 2018

L’importo della pensione sociale sostitutiva, per il 2018, è pari a: · 289,24 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro; · 289,24 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro. Pensione speciale sordomuti 2018 La pensione speciale per i sordomuti, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro. Indennità di comunicazione 2018 L’indennità di comunicazione mensile spettante ai sordomuti per il 2018 è pari a 256,21 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto. Pensione per ciechi assoluti 2018 La pensione per ciechi assoluti, per il 2018, è pari a 305,56 euro mensili. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 338,30 euro. Per i ciechi assoluti ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 305,56 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro. Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 266,80 euro. Pensione per ciechi parziali 2018 La pensione per i ciechi parziali, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 282,55 euro. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro. Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, dal 70° anno di età, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 289,81 euro.

Assegno per i decimisti 2018 L’assegno per i decimisti, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2018 è pari a 209,70 euro mensili. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 8.011,78 euro annui. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Indennità per i ventesimisti 2018 L’indennità mensile spettante ai ventesimisti, cioè a chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo, per il 2018 è pari a 209,51 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

Indennità di accompagnamento 2018 L’indennità di accompagnamento, o accompagno, che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, per il 2018 è pari a 516,35 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto. Per i ciechi assoluti, l’assegno di accompagnamento è pari a 915,18 euro mensili. Anche in questo caso non sono previsti limiti di reddito per averne diritto. Pensione per i talassemici Per gli affetti da talassemia major e depranocitosi, l’indennità mensile spettante è pari a 507,42 euro, senza limiti di reddito.

L’isopensione è assimilata alla pensione anticipata, formalmente è un trattamento a sostegno del reddito, come la disoccupazione e la mobilità: è quanto confermato sia dall’Inps che da una circolare del Ministero del Lavoro .In particolare, come riporta laleggepertutti.it la prestazione alla quale il lavoratore ha diritto è di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alla normativa vigente. Il datore di lavoro è obbligato al versamento della contribuzione fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

Non tutti i lavoratori possono fruire di tale sistema di pensionamento anticipato, ma soltanto il personale di aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti, ai quali mancano non più di 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Per essere sicuri del possesso dei requisiti, è opportuno richiedere all’Inps (direttamente online o tramite patronato) l’Ecocert, cioè l’Estratto conto certificativo: si tratta del documento in cui appaiono tutti i contributi accreditati a favore del lavoratore e gli anni nei quali sono stati effettuati i versamenti contributivi.

Il lavoratore non può domandare autonomamente l’isopensione: la procedura di richiesta è piuttosto complessa, deve essere effettuata dall’azienda e necessita della stipula di accordi sindacali in merito. Ecco i passi da seguire:

– l’impresa individua l’insieme dei lavoratori in esubero e dichiara il dato al Sindacato;

– viene sottoscritto un accordo sindacale, che individua, quale eccedenza, l’insieme dei lavoratori che entro 4 anni possono accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata;

– l’azienda propone la pre-adesione ai lavoratori interessati e presenta all’Inps le pre-adesioni e l’accordo sindacale;

– l’Istituto valuta la posizione dei lavoratori interessati all’adesione ed invia all’azienda un documento di stima della spesa nel periodo di prepensionamento;

– i dipendenti interessati vengono informati riguardo ai calcoli dell’Inps e decidono se accettare, o meno, l’isopensione;

– prima che l’Inps liquidi l’isopensione al lavoratore, l’azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto gli importi conteggiati; il pagamento può essere unico o rateale, ma l’impresa è tenuta a predisporre a garanzia del debito una fideiussione bancaria;

– una volta effettuati tali adempimenti, l’isopensione è posta inpagamento.

Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono chiudere il rapporto di lavoro possono contare dal 2013, tra l’altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta del cosiddetto esodo dei lavoratori anziani (o Isopensione), introdotto dalla riforma Fornero, che può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori. Il meccanismo consente un anticipo dell’età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa Fornero a patto che l’azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l’assegno prende il nome di isopensione) per l’intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L’azienda dovrà versare, oltre all’assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all’assegno di quiescenza definitivo. Resta inteso, comunque, che potranno rientrarvi soltanto i lavoratori cui manchino, al massimo, 4 anni per l’accesso, sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata. Tanto per fare un esempio, quindi, possono aderire nel 2016 i lavoratori che hanno non meno di 63 anni di età e che, pertanto, otterrebbero la pensione di vecchiaia nel 2020 a 67 anni di età; o ancora coloro che hanno 39 anni e 3 mesi di contributi e che, pertanto, andrebbero in pensione anticipata nel 2020 con 43 anni e 3 mesi di contributi (le donne un anno in meno).

L’ACCORDO DI ESODO In primo luogo è necessario un accordo sottoscritto dall’azienda con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l’accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire allo scivolo pensionistico (spesso, però, l’adesione viene incentivata dall’azienda). Si ricorda che l’accordo può essere raggiunto anche a composizione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991. In entrambi i casi le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi. L’accordo sindacale raggiunto deve poi essere presentato dal datore di lavoro all’Inps che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato. L’Inps dovrà anche valutare la consistenza organica dell’azienda che, come detto, deve risultare superiore in media a 15 dipendenti. Se tutte le condizioni sono soddisfatte l’Istituto rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC. E l’accordo quindi acquista efficacia.

L’ASSEGNO DI ISOPENSIONE Come evidenziato, al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 4 anni che lo accompagnerà alla pensione. Il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente della contribuzione correlata. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere comunque valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. Da notare, tuttavia, che sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria.

MODIFICHE PEGGIORATIVE Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.

L’ACCORDO ANTICIPA LA PENSIONE

Il part time «pre-ritiro» potrebbe consentire di superare il nodo dei costi per le aziende

Per anticipare la pensione, oltre alle “scorciatoie” utilizzabili dai lavoratori qualora abbiano i relativi requisiti anagrafici e contributivi (anticipata, opzione donna, attività usuranti) e a quelle a cui sta lavorando il governo, ci sono altre soluzioni che prevedono lo compartecipazione del datore di lavoro, in quanto serve sottoscrivere un accordo con l’azienda e quest’ultima si deve fare carico di alcuni oneri. Già dal 2012 è stata introdotta con la legge 92/2012 l’isopensione. Le aziende possono gestire gli esuberi di personale pagando una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata. A parte pochi esempi che hanno riguardato realtà medio-grandi, questa opzione è stata poco utilizzata proprio a causa dei costi a carico dell’impresa.

Un’opzione analoga, sempre individuata dalla legge 92/2012, è possibile tramite l’intervento dei fondi di solidarietà, il cui raggio d’azione è stato esteso dal decreto legislativo 148/2015 di attuazione del Jobs act. L’erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata è una prestazione che i singoli fondi possono prevedere o meno (definendo nel caso anche il corrispondente onere a carico delle aziende che vi ricorrono).

Così come per l’isopensione, finora l’utilizzo è stato limitato: in realtà è stato limitato ai soli fondi del settore del credito, del credito cooperativo e dell’assicurativo. In risposta a un’interrogazione formulata dall’onorevole Marialuisa Gnecchi, il ministero del Lavoro ha comunicato che dal 2012 a oggi l’assegno straordinario è stato erogato a 5.556 persone, di cui 4.595 iscritti al fondo di solidarietà per il credito, 258 al fondo del credito cooperativo e 703 al fondo del comparto assicurativo.

Sempre con il Dlgs 148/2015 è stato introdotto il part time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva, una soluzione già vista in passato (1984). Difficile prevedere successo per questa soluzione, tenuto conto della complessità di attuazione dei presupposti su cui inserire il part time (accordo per la solidarietà, nuove assunzioni, ulteriore incremento degli assunti) tanto più che il quadro regolamentare non è stato ancora completato, dato che a oltre sette mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo non sono state diffuse le indicazioni operative sulla base della nuova normativa. Nel frattempo, peraltro, il governo ha messo a punto un’altra forma di part time prepensionamento di più facile attuazione e relativamente poco oneroso per le aziende, ma che ha come limite principale i requisiti anagrafici previsti per i lavoratori beneficiari (le caratteristiche delle quattro soluzioni sono nella tabella e nell’articolo a fianco). Tecnicamente, non è un anticipazione della pensione e il rapporto di lavoro prosegue seppur a orario ridotto. È stato stimato che possa essere utilizzata da 30mila persone: se così fosse, sarà di gran lunga la più popolare tra le quattro disponibili.