Pensione casalinghe, cos’è e come funziona?

Si torna a parlare della pensione casalinghe, alla quale possono accedere Dunque chi è un casalingo o una casalinga. Per poter beneficiare di questa pensione, oltre ad essere casalinghi bisogna iscriversi al fondo pensione delle casalinghe ed in questo caso si potrà ottenere la pensione anzi a 57 anni di età e con soli 5 anni di contributi. Ovviamente, l’importo della pensione sarà legata ai contributi versati perché è proprio calcolata con il sistema contributivo e non è dunque integrata al minimo. È opportuno Dunque per avere una pensione dignitosa effettuare dei versamenti porto stringenti. Va anche detto che i contributi versati al fondo casalinghe non possono essere cumulati ricongiunti e totalizzati alla contribuzione che è presente in altre sezioni previdenziali.

Ad ogni modo si tratta di un’alternativa alla previdenza complementare perché non comporta dei vincoli particolari per gli iscritti che dovranno soltanto effettuare dei versamenti ogni mese. Ci si può iscrivere al fondo casalinghe qualora si sia in possesso di determinati requisiti ovvero un’età compresa tra i 16 e i 65 anni, avere svolto un’attività dedita alla cura della famiglia connessa con le proprie responsabilità familiari, non essere titolare di pensione diretta non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Una volta che sarà effettuato l‘iscrizione, non si è obbligati a versare un minimo di contributi, Tuttavia affinché risulti accreditato almeno un mese di contributi è necessario avere versato almeno 25,82 euro. Se si versano invece in meno, saranno accreditati soltanto i mesi che corrispondono alla cifra versata e dunque se si sono versati soltanto €150 si avrà diritto solo a 5 mesi di contributi alla pensione. Si potrà ottenere quest’ultima a 57 anni, ma soltanto nel caso in cui le assegna superi 543,60 euro mensili in caso contrario, qualora la rendita mensile sia più bassa bisogna aspettare le aver compiuto i 65 anni.

Come abbiamo detto. il calcolo per la pensione casalinghe sarà effettuata con il sistema contributivo in base ai versamenti effettuati. Nello specifico bisognerà rivalutare i contributi accantonati ogni anno in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza Nazionale, ovvero in base al incremento del PIL nominale ed ancora sommare i contributi rivalutati e moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione. Come abbiamo già anticipato, il fondo casalinghe non è riconducibile a nessun altro tipo di fondo di previdenza né tanto meno è il totalizza pile o cumulabile. Per calcolare la pensione casalinga Dunque bisognerà contare soltanto i contributi presenti nel fondo casalinghe ed anche i contributi accantonati nel fondo casalinghe non potranno essere sommati oppure il riuniti con quelli di altre gestioni previdenziali.