Pensione, possibile riscuoterla in contanti. Ecco come fare

La pensione può essere riscossa anche in contanti anche se effettivamente forse non tutti i cittadini lo sanno. Questa modalità di pagamento deve essere indicata al momento dell’invio della domanda per il pensionamento e serve per comunicare problemi INPS e il metodo di riscossione preferito tra quelli che sono concessi dallo stesso Istituto. Esistono diverse modalità per poter veder accreditata la propria pensione anche se quello più utilizzato è quello del pagamento su conto corrente bancario o postale. Molti Optano anche per l’accredito sul libretto di risparmio postale, ma è anche possibile chiedere che venga accreditato su carta prepagata A meno che questa dispongo di un codice IBAN. Esistono Comunque anche i soggetti che non decidono di aprire un conto corrente e che vogliono recarsi personalmente alla posta per ritirare la pensione in contanti.

Tuttavia esiste un limite Ovvero le pensioni potranno essere ritirate in contanti qualora l’importo ordinario sia inferiore ai €1000 e questo è quanto stabilito dalla legge 214 del 2011. Per tutti gli assegni che invece superano le €1000 è obbligatorio chiedere l’accredito su libretto postale, prepagata con IBAN o conto corrente.

Va detto inoltre che nell’importo che si può riscuotere in contanti, non rientreranno eventuali tredicesime oppure altre somme aggiuntive sulla pensione. Come sappiamo, la pensione viene pagata il primo giorno bancabile del mese che differisce tra posta e banca e nel caso in cui si tratti di posta si considerano giorni banca di tutti quelli compresi dal lunedì al sabato, mentre per le banche quelli compresi dal lunedì al venerdì, il sabato viene totalmente escluso.

Dunque, nel caso in cui il primo del mese cadrà di sabato, coloro che hanno l’accredito alle poste riceveranno alla pensione fin da subito mentre i secondi dovranno attendere fino a lunedì successivo. Ricordiamo che i miei casi di riscossione della pensione ammessi da lì sono i seguenti ovvero accredito sul libretto postale, accredito su conto corrente postale, accredito su conto corrente bancario contanti e carta prepagata Purché sia fornita di IBAN.