Pensioni d’oro, rinviato il taglio delle pensioni d’oro

È stato rimandato a settembre il taglio delle pensioni d’oro, così come già promesso nelle scorse settimane direttamente dal ministro del lavoro Luigi Di Maio. Quest’ultimo In un primo momento Pare che parlasse di un taglio entro l’estate, ma adesso le ultime notizie danno di un rinvio a settembre ed a comunicarlo è stato proprio lo stesso vice presidente del consiglio. Stando a quanto riferito da Di Maio, sembra che la proposta di legge sulla riduzione degli assegni più alti per i pensionati sia pronta, ma Sarà calendarizzata a settembre perché tra decreto dignità, decreto motovedette, decreto ministeri che sono stati dei provvedimenti piuttosto importanti per poter affrontare il tema dell’immigrazione del precariato e di altre crisi sociali non si è riusciti a portarla avanti nel dibattito parlamentare di questi primi 2 mesi.

Stando a quanto riferito, sembra che la proposta non riguarderà soltanto gli ex manager di stato ma anche i sindacalisti e sarà un provvedimento a 360° che darà alle pensioni minime e toglierà alle pensioni d’oro. Il taglio a queste pensioni definite d’oro è infatti Un tema che pare rientri nel contratto di governo che è stato stipulato tra la Lega e Movimento 5 Stelle. Si tratterebbe Più che altro di una proposta del Movimento 5 Stelle, che la Lega non condivide in parte.

Nel contratto di governo si parlerebbe del taglio delle pensioni superiori ai €5000 netti, ma al momento è più probabile che la cifra possa come soglia sia quella dei €4000 netti. Ad ogni modo bisognerà comunque aspettare un altro mese prima di vedere in atto concreto in Parlamento.

Ci sarebbe anche il tema della legge di bilancio e sembra che nei giorni scorsi il governo abbia iniziato a discuterne, ma il tema delle pensioni non sembra essere stato ancora affrontato, al contrario di altri come reddito di cittadinanza e il flat tax. Ritornando Dunque alle pensioni d’oro dovrebbe al momento esserci la proposta lo studio dei tecnici riguardante il ricalcolo con il sistema contributivo solo della quota di assegno che supera i €4000 Netti. Dovrebbero essere coinvolti anche circa 100.000 persone con un taglio medio tra il 10% e il 12%.