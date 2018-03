Pensioni, è previsto un futuro di povertà per circa 6 milioni di lavoratori

Secondo il Focus di Confcooperative-Censis che si occupa di lavoro e pensioni afferma che un’intera generazione è in pericolo. È previsto che in Italia entro l’anno 2050 ci sarà molta più povertà rispetto ai giorni di oggi.

Il fatto sta che il ritardo che si fa nell’inserimento nel mondo del lavoro e la discontinuità di versamenti all’Inps, proietta per un domani un rischio preoccupante sul futuro provvidenziale che sorregge il nostro Paese, ci saranno condizioni di povertà piuttosto allarmistiche, determinate dal fatto che i lavoratori di oggi percepiranno pensioni molto basse e inoltre saranno aggravate dall’impossibilità che molti giovani incontrano oggi a trovare un lavoro stabile e continuativo.

Pensioni la differenza tra oggi e domani.

Le statistiche riportate dalla Censis-Confcooperative affermano di trovarsi davanti ha una discriminazione tra generazioni. Se mettiamo a confronto la pensione di un padre a quella prevedibile del proprio figlio noteremo una decisa diminuzione del ben 14,6%.

Il sistema di previdenza sociale che garantisce attualmente ad un lavoratore che percepirà la sua pensione a 65 anni di età con l’uscita dal lavoro prevista nell’anno 2010, riceverà un reddito pensionistico pari all’84,3% dell’ultima retribuzione. Ora paragoniamo il tutto.

L’inizio di un lavoro nel 2012, di un giovane ragazzo, di 29 anni di età, dove si prevede una carriera continuativa autonoma e indipendente, con un versamento dei suoi contributi obbligatori all’Inps per una durata di 38 anni consecutivi e con un’uscita dal lavoro nell’anno 2050 in un’età compresa tra i 67 e i 68 anni, il suo rapporto di pensione paragonato a quella del padre, sarà assai inferiore in quanto la sua ultima retribuzione si dovrebbe fermare ad un pari del 69,7%, quindi, 15 punti percentuali in meno.

Le statistiche dunque, parlano chiaro, il rischio di andare molto peggio, è previsto per 5,7 milioni di italiani. Consideriamo, infatti, che sono oltre 3 milioni di Neet compresi tra un’età di 18 -35 anni, hanno rinunciato a ogni tipo di speranza, per colpa della mancanza di lavoro. C’è da aggiungere che una soglia di ben 2,7 milioni di lavoratori, sono occupati in lavori che non hanno alcun tipo di qualificazione, dove una volta essere entrati in tale meccanismo, è difficilissimo a uscirne fuori, oltretutto si sentono obbligati a una bassissima intensità di lavoro peggiorando le loro aspettative di crescita professionale e soprattutto di reddito.