Pensioni, l’anti Fornero: quota 100 tra età e contributi

Pensioni, l’anti Fornero eccola qua. Eccola la nuova legge sulle pensioni praticamente già in cottura nel forno giallo-verde.Se governo giallo verde sarà, se sarà governo M5S-Lega gli italiani per andare in pensione dovranno scalare quota 100. E non sarà alpinismo e neanche arrampicata sportiva, sarà una tranquilla passeggiata con lieve pendenza.

Quota 100 vuol dire che per andare in pensione bisogna mettere insieme 100 punti. Punti di che? Di anni di età, ogni anno vale appunto un punto. Cui sommare gli anni di contributi versati, anche qui un anno vale un punto. Quando si arriva a 100 è fatta, si va in pensione.

L’esempio più classico è quello dei 65 anni di età cui si sommano 35 anni di contributi previdenziali versati. La somma è appunto 100 e con l’anti Fornero si torna ad andare in pensione a 65 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi attuali e ai 67 anni previsti per il 2019. Quindi sconto secco di due anni sull’età pensionabile, due anni in meno di attesa per andare in pensione.

Non solo, rientrano, ritornano alla grande le pensioni di anzianità di fatto quasi abolite dalla Fornero, si torna ad andare in pensione con 35 anni di contributi versati.

Ma l’anti Fornero consente di andare oltre: anche 64 (anni) più 36 (contributi) fa 100. Quindi si va in pensione anche a 64 anni. Fin qui M5S-Lega sono arrivati. Oltre pare si fermino: a 63 (anni) 37 (contributi) non sono arrivati. Non per scarsa generosità ma perché mandare la gente in pensione a 63 anni significa tanti di quei soldi pubblici che neanche la fervida creatività giallo-verde riesce a immaginare.

Però con 40 (o 41) anni di contributi l’anti Fornero ti manda in pensione a qualunque età anagrafica.